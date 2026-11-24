남아공 품질레 음람보-응쿠카 전 부통령의 추도식이 요하네스버그에서 열렸다. 시릴 라마포사 대통령은 2급 국장 예우를 결정했고, 국장은 28일 이스턴케이프주 미들드리프트에서 거행될 예정이다.

남아프리카공화국 요하네스버그 리보니아에 있는 루르드 성모 성당에서 24일(현지시간) 품질레 음람보-응쿠카 전 부통령의 추도식이 열렸다. 가족과 친지, 정부 관계자, 외교단 등이 참석한 이번 공식 추도식은 고인을 떠나보내는 첫 공식 자리였다.

음람보-응쿠카 전 부통령은 정계에서 물러난 뒤 유엔여성기구(UN WOMEN) 수장으로 8년간 재직하며 세계 여성의 권리 증진과 역량 강화를 위한 활동을 이끌었다. 폴 마샤틸레 부통령은 추도사를 통해 고인의 생애와 여성 해방 및 국민의 자유를 위한 헌신을 기렸다.

Also read “아픈 노동자 위해 써주세요”…익명의 기부금 2000만원, 28명 도왔다

라마포사 대통령, 2급 국장 예우와 28일 거행 일정

시릴 라마포사 대통령은 음람보-응쿠카 전 부통령에게 전직 부통령에 해당하는 2급 국장(State Funeral Category 2) 예우를 하기로 결정했다. 국가 차원의 예우가 확정되면서 고인의 마지막 공적 절차가 정부 주관으로 진행되게 됐다.

라마포사 대통령은 28일까지 전국에 조기 게양을 지시했다. 전국적인 조기 게양은 국가 전체가 고인을 함께 기리는 공식 애도 절차로, 지방과 도시를 가리지 않고 같은 기간 적용된다.

국장은 28일 이스턴케이프주 미들드리프트에서 거행될 예정이다. 추도식이 요하네스버그에서 열린 것과 달리, 국장은 고인과 인연이 깊은 이스턴케이프주에서 치러지는 셈이다.

Advertisement

이날 추도식에는 가족과 친지뿐 아니라 정부 관계자와 외교단이 함께 자리했다. 정부를 대표해 추도사를 맡은 인물은 폴 마샤틸레 부통령이었다.

아파르트헤이트 시대 성장과 ANC 의회 진출 경로

음람보-응쿠카 전 부통령은 1955년 11월 3일 남아공 해안도시 더반의 흑인 거주지역 클레르몽에서 태어나, 1994년 아프리카민족회의(ANC) 소속으로 의회에 진출했다. 그의 이력은 백인 정권의 분리 정책이 이어지던 시기에서 시작해 민주화 이후의 정치 무대로 이어진다.

그가 태어난 시기는 아파르트헤이트(남아공 백인정권의 흑인 분리·차별 정책) 체제 아래였다. 아버지는 교사였고 어머니는 간호사였다.

1976년 대학에 입학한 그는 같은 해 학교 교육을 백인 언어인 아프리칸스어로 시행하라는 정권의 지침에 반발해 일어난 소웨토 봉기에 참여했다. 흑인 학생들이 주도한 이 봉기는 교육 정책을 둘러싼 저항의 상징으로 남아 있다.

이후 그는 더반의 모교에서 교사로 일했다. 아파르트헤이트가 끝나고 넬슨 만델라 대통령이 취임한 1994년, 그는 ANC 소속으로 의회에 진출했다.

부통령으로 재직하던 그는 남아공의 인간면역결핍바이러스(HIV) 확산 대응을 이끌며 두각을 나타냈다. 학생들을 위한 인턴십 도입과 직업교육 프로그램 개편 등을 통해 남아공의 기술인력 부족 문제 해결도 추진했다.

2007년 5월 3일에는 노무현 대통령이 청와대에서 그를 접견해 환담을 나눴다. 당시 만남은 남아공 부통령과 한국 대통령 사이의 공식 교류 장면으로 기록됐다.

Advertisement

유엔여성기구 총재 재임과 HeForShe 캠페인 활동

음람보-응쿠카 전 부통령은 2013년 8월 반기문 유엔 사무총장 재임 당시 유엔여성기구 총재 겸 유엔 사무차장에 임명됐다. 이후 그는 유엔여성기구 수장으로서 여성의 지위 향상을 목표로 한 활동을 이끌었다.

재임 중 그는 남성들이 여성의 권리 증진에 동참하도록 독려하는 'HeForShe' 캠페인을 이끌었다. 캠페인은 여성 문제를 여성만의 과제가 아니라 사회 전체의 과제로 확장하는 데 초점을 맞췄다.

그는 유엔 내부의 성차별 문제에도 공개적으로 목소리를 냈다. 조직 내부의 문제를 외부에 드러내는 방식으로 개선을 요구했다는 점에서 주목을 받았다.

그는 임명 다음 해인 2014년 3월 일본 방문 중 일본군 위안부 문제에 대한 견해를 질문받았다. 그는 어떠한 여성의 권리침해에 대해서도 법적 조치가 취해져야 한다고 답했다.

연합뉴스 보도에 따르면 그는 2014년 3월 28일 일본군 위안부 문제에 대해 일본이 법적 책임을 져야 한다는 입장을 밝혔다. 여성 인권 문제에 대한 국제기구 수장의 공개 입장으로서 큰 관심을 모았다.

그는 유엔이 여성 사무총장을 선출해야 한다고 적극적으로 주장하기도 했다. 이 주장은 유엔 지도부 구성에 대한 문제 제기로 이어졌다.

음람보-응쿠카 전 부통령은 불레라니 응쿠카 전 검찰총장과 사이에 다섯 자녀를 뒀다고 AP 통신이 전했다. 고인의 국장은 28일 이스턴케이프주 미들드리프트에서 예정대로 거행된다.