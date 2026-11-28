남경필 전 경기도지사의 아들 남모씨가 전 연인을 협박하고 스토킹한 혐의 등으로 구속영장을 신청받았습니다. 영장实质심사는 오는 29일 개최됩니다.

남경필 전 경기지사의 아들 남모 씨 (35)가 전 연인을 협박하고 스토킹한 혐의 등으로 경찰로부터 구속영장 을 신청받아 법적 대응에 들어갔다. 경기 성남 수정경찰서 는 28일 성폭력처벌법 위반, 스토킹처벌법 위반, 특수협박, 특수폭행, 상해 등 다수의 혐의를 받는 남씨에 대해 법원에 구속영장 을 신청했다고 공식 밝혔다.

구속영장 신청 및实质심사 일정

남씨의 구속 전 피의자 심문인 영장实质심문은 29일 오후 수원지법 성남지원에서 열릴 예정이다. 이번 영장 신청은 경찰이 남씨에게 일련의 중대한 혐의가 있다고 판단하여 발부받은 것으로, 향후 법원의 심리를 통해 구속 여부 결정이 내려질 전망이다.

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전 연인 대상 협박 및 스토킹 정황

경찰에 따르면 남씨는 지난해 10월부터 약 1년가량 교제한 A씨를 상대로 심한 스토킹과 협박을 자행한 혐의를 받는다. 구체적으로 남씨는 A씨의 거주지를 찾아가거나 수십 차례에 걸쳐 연락하는 등 추적 행위를 했고, A씨가 관계 종료를 통보하자 자해 등의 극단적 수단을 통해 A씨를 협박한 것으로 전해졌다. 또한 A씨와의 성관계 영상을 촬영하고 이를 유포하겠다고 협박한 정황도 수사를 통해 드러났다.

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경찰 수사 절차 및 남씨 측의 입장

경찰은 지난 20일 A씨의 고소장을 접수하고 수사에 착수한 후, 법원에서 체포영장을 발부받아 지난 26일 남씨를 체포했다. 이후 남씨의 주거지에 대한 압수수색도 실시한 상태다. 그러나 남씨는 A씨의 일방적인 주장이라고 반박하며 모든 혐의를 부인하고 있는 상황이다. 특히 폭행 혐의와 관련해서는 남씨 자신도 피해를 입었다는 주장을 내세워 공방이 예상된다.

마약 전과 및 은구 활동 이력

남씨는 과거 필로폰 등 마약류 상습 투약 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 선고받아 복역하다가 지난해 출소했다. 출소 후 남 전 지사는 아들의 마약 투약 사실을 직접 경찰에 신고한 경험을 바탕으로, 마약 중독 예방과 회복을 지원하는 사단법인 은구(NGU)를 설립해 활동해 왔다. 남씨도 은구의 활동에 적극적으로 참여했으며, 남 전 지사는 아들 남씨와 함께 방송 출연 및 언론 인터뷰 등을 통해 마약 퇴치 운동을 이어왔다.