서울중앙지법은 남경주 성폭력 사건 심문을 시작하고, 김대기 전 비서실장 등 4명의 직권남용 혐의로 선고공판이 열린다. 대장동 사건 항소심 결심공판도 진행된다.

서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사)는 오늘 오전 9시 30분부터 남경주 씨의 피감독자간음 혐의 사건에 대한 국민참여재판 기일을 진행한다. 이번 재판은 피고인과 피해자 사이의 보호·감독 관계 존재 여부를 주요 쟁점으로 삼아 진행되며, 배심원들의 판단이 요구된다.

남경주 사건 심문 및 서증 조사 진행

남경주 씨는 작년 12월 서울 서초구 한 장소에서 제자 여성을 사회적 지위 등을 이용해 성폭행한 혐의로 기소되었다. 오늘 재판에서는 인정신문과 검찰의 공소사실 요지 진술, 폐쇄회로(CC)TV 영상 및 녹음 재생 등 서증 조사가 이루어질 예정이다.

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피고인 측 요청으로 재판을 허가한 엄기표 부장판사는 양측에 자율성을 부여하겠다는 입장을 밝혔다. 상대방에 대한 모욕이나 비난, 위협 수준이 아니라면 다양한 방법을 허용할 수 있다고 판단했으며, 극단적으로는 전공을 살린 뮤지컬 공연조차도 충분히 허용할 의사가 있다고 전했다.

피고인 측은 이번 재판에서 피해자와의 보호 감독 관계 존재 여부가 핵심 쟁점이라고 강조하며, 배심원단의 판단을 받아보고 싶다는 입장을 재차 제시했다. 이에 따라 오늘 진행된 기일에서는 피고인 측이 신청한 증인 5명에 대한 신문 절차도 이어졌다.

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김대기 외 3명 직권남용 혐의 선고공판

서울중앙지법 형사합의36부(이정엽 부장판사)는 오늘 오전 10시 30분 김대기 전 대통령 비서실장, 이상민 전 행정안전부 장관, 윤재순 전 총무비서관, 김오진 전 관리비서관의 직권남용 등 혐의 사건 선고공판을 연다. 이들은 대통령 관저 이전 공사 당시 불법 예산 집행 혐의로 재판을 받아왔다.

피고인들은 2022년 대통령 관저 이전 공사 과정에서 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해, 관저 업무와 무관한 행정안전부 예산 20억 9천만원을 불법 전용하고 집행하도록 지시한 혐의로 지난 6월 재판에 넘겨졌다.

특히 김대기 전 실장에 대해 검찰은 직권남용 및 권리행사 방해 혐의 등으로 징역 4형을 구형했으며, 특검팀은 이 사건이 행정안전부와 기획재정부의 독립적인 권한을 침해하여 실제 발생한 인적 및 물적 피해가 중대하다고 지적했다. 이는 고위 공직자의 권한 남용이 국가 행정 시스템에 미친 영향을 강조하는 것이다.

대장동 사건 항소심 결심공판 진행

서울고법 형사6-3부(민달기, 김종우, 박정제 고법판사)는 오늘 오전 10시 업무상 배임 등 혐의를 받는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨, 남욱 변호사, 정영학 회계사, 정민용 변호사 등 5명의 항소심 결심공판을 진행한다.

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유 전 본부장과 피고인들은 대장동 개발 사업과 관련해 화천대유에 유리하도록 공모 지침서를 작성하고, 화천대유가 참여한 성남의뜰 컨소시엄이 우선협상자로 선정되도록 해 공사에 4천 895억 원의 손해를 끼친 혐의로 2021년 10월부터 순차 기소되었다.

1심에서 유동규 전 본부장에게는 징역 8년과 벌금 4억 원, 추징 8억 1천만 원이 선고되었다. 1심 법원은 업무상 배임 혐의는 유죄로 보았으나, 공사의 손해액을 특정할 수 없다는 이유로 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의에 대해서는 무죄를 판단했다.

피고인들은 1심 판결에 전원이 항소한 반면, 검찰은 항소를 포기했다. 이에 따라 1심에서 무죄가 선고된 혐의에 대해서는 2심에서 추가로 다툴 수 없게 되었으며, 이에 따른 추징금 상한선은 김만배 씨에게 부과된 428억 원으로 정해졌다.

대장동 수사 과정에서의 증거 조작 의혹

또한 특검은 윤석열 정부 검찰이 대장동 사건 등의 수사 및 기소 과정에서 증거를 조작하거나 진술을 강요했다는 의혹에 대한 수사를 진행할 예정이다. 이는 대장동 개발 사업 과정에서 발생한 불법 행위가 수사 단계에서 어떻게 다뤄졌는지에 대한 심층 조사를 의미한다.