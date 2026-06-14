난민 인권단체, 미등록 이주민 체류권 보장 촉구 기자회견

난민인권센터와 이주노동자평등연대 등 이주민 인권단체 회원들은 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열어 미등록 이주민의 체류권 보장을 촉구했다.

난민인권센터와 이주노동자평등연대 등 이주민 인권단체 회원들은 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열어 미등록 이주민 의 체류권 보장 을 촉구했다. 우다야 라이 이주노조 위원장은 '행정 절차상 미등록이 되는 건데 정부는 범죄자 취급을 하고 있다'며 '단속의 위협과 공포로 목소리를 내지 못하게 하고 이를 빌미로 사업주들이 노동착취를 하고 있다'고 밝혔다.

이들은 체류권 보장 외에도 '반인도적 단속·추방 중심 국가 폭력 폐기'와 '이동노동자 사업장 이동의 자유 보장' 등을 촉구했다. 2026년 4월 말 현재 34만7천 명에 달하는 미등록 이주민이 체류하고 있다. 이재명 정부는 올해부터 이주노동정책 개선을 추진하고 있지만 지금까지 아무런 내용이 없다고 말하는 참석자들은 정부서울청사 앞에서 청와대까지 오체투지로 행진했다. 난민인권센터와 이주노동자평등연대 등 이주민 인권단체 회원들은 미등록 이주민의 체류권 보장과 인권을 위해 노력하고 있다. 이들은 정부가 이주노동자에 대한 정책을 개선하고, 반인도적 단속과 추방을 중단하는 것을 촉구하고 있다.

또한, 이주노동자의 사업장 이동의 자유를 보장하고, 이주민의 인권을 보호하는 것을 요구하고 있다. 이주민 인권단체 회원들은 이주민의 인권을 보호하고, 정부가 이주노동자에 대한 정책을 개선하는 것을 위해 노력하고 있다





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