나홍진 감독 ‘호프’, 칸영화제 경쟁 부문 진출… 한국 영화의 새로운 도약

나홍진 감독의 신작 ‘호프’가 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 진출하며 한국 영화의 위상을 드높일 것으로 기대된다. 500억원 이상 제작비가 투입된 SF 스릴러로, 황정민, 조인성 등 초호화 캐스팅을 자랑하며, 플러스엠엔터테인먼트의 첫 칸 경쟁 부문 진출작이기도 하다. 나홍진 감독의 모든 장편 연출작이 칸영화제에 초청되는 기록을 세웠으며, 박찬욱 감독이 심사위원장으로 참여하여 더욱 주목받고 있다.

영화 ‘호프’ 촬영 현장의 조인성 (오른쪽)과 나홍진 감독. 플러스엠 엔터테인먼트 제공 나홍진 감독의 신작 ‘호프’가 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 에 진출하며 영화계의 이목을 집중시키고 있다. 칸국제영화제는 다음달 12일 개막하는 제79회 영화제의 공식 부문 선정작을 9일 발표했고, 나홍진 감독의 ‘호프’는 영화제의 핵심인 경쟁 부문 초청작으로 이름을 올렸다. 이는 2022년 박찬욱 감독의 ‘헤어질 결심’ 이후 4년 만에 한국 영화 가 칸 경쟁 부문 에 진출하는 쾌거를 이룬 것으로, 한국 영화 계에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 나홍진 감독의 네 번째 장편 연출작인 ‘호프’는 순제작비 500억원 이상이 투입된 초대형 프로젝트로, 역대 한국 영화 개봉작 가운데 가장 많은 제작비가 소요된 작품으로 기록될 예정이다. 플러스엠 엔터테인먼트의 투자·배급으로 제작된 ‘호프’는 플러스엠 의 첫 칸 경쟁 부문 진출작이라는 점에서도 의미를 더한다.

이 영화는 비무장지대 인근 가상 항구 마을 호포를 배경으로, 정체를 알 수 없는 존재의 출현으로 위기에 처하는 마을 사람들의 이야기와 미스터리를 SF 스릴러 형식으로 그려낸다. 황정민, 조인성, 정호연, 엄태구, 이상희 등 국내 배우들과 할리우드 스타 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 캐머런 브리튼 등 초호화 캐스팅 라인업을 자랑하며, 2023년 7월부터 2024년 3월까지 한국과 루마니아 등지에서 촬영이 진행되었다.\‘호프’는 공개된 단 한 장의 스틸컷만으로도 강렬한 인상을 남겼다. 침엽수림이 울창한 숲속에서 말을 탄 인물이 사냥꾼 성기(조인성)로 추정되는 인물을 낚아채는 장면은 영화의 긴장감과 미스터리를 암시하며, 관객들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 특히, ‘호프’는 일찍부터 칸영화제 진출이 점쳐졌지만, 영화의 완성도를 높이기 위한 방대한 후반 작업, 특히 컴퓨터그래픽(CG) 작업의 지연으로 인해 출품 여부가 불투명하다는 관측이 나오기도 했다. 그러나 결국 칸 경쟁 부문에 진출하며, 그동안의 노고를 보상받게 되었다. 나홍진 감독은 이번 ‘호프’의 칸 경쟁 부문 진출로, 그의 모든 장편 연출작이 칸영화제에 초청되는 영예를 안았다. 그의 데뷔작 ‘추격자’는 2008년 미드나이트 스크리닝, ‘황해’는 2010년 주목할 만한 시선, 그리고 ‘곡성’은 2016년 비경쟁 부문에 초청되어 칸에서 첫 선을 보이며, 그의 독창적인 연출 스타일과 작품성을 전 세계에 알렸다.\이번 칸영화제에서는 박찬욱 감독이 한국인 최초이자 아시아 감독으로는 2006년 왕자웨이(왕가위) 감독 이후 두 번째로 경쟁 부문 심사위원장을 맡아 더욱 뜻깊은 의미를 더한다. 박찬욱 감독은 칸영화제의 권위와 위상을 드높이는 데 기여할 것으로 보인다. 제79회 칸국제영화제는 5월 12일 칸 팔레 드 페스티벌에서 화려하게 개막하여, 23일까지 11일간의 여정을 통해 전 세계 영화 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 예정이다. ‘호프’가 칸영화제에서 어떤 성과를 거둘지, 그리고 나홍진 감독이 칸영화제를 통해 어떤 새로운 역사를 써내려갈지 귀추가 주목된다. 영화 ‘호프’의 칸 경쟁 부문 진출은 한국 영화의 위상을 다시 한번 세계에 알리는 계기가 될 것이며, 앞으로 한국 영화가 나아갈 방향에 대한 기대감을 높이는 중요한 사건으로 기록될 것이다. 이 영화가 칸영화제에서 어떤 평가를 받게 될지, 그리고 전 세계 관객들에게 어떤 감동을 선사할지 기대가 모아지고 있다. 플러스엠엔터테인먼트의 첫 칸 경쟁 부문 진출작이라는 점 또한 이 영화에 대한 기대감을 더욱 증폭시키고 있다. 앞으로의 행보가 기대되는 작품이다





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