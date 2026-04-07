나프타 수입가 급등, 추경 예산 현실 반영 부족…재정 부담 가중 우려

중동발 공급 충격에 대응하기 위한 정부의 나프타 확보 노력이, 급등하는 수입 단가와 추경 예산의 괴리로 인해 어려움을 겪고 있다는 지적. 5월 물량 확보가 중요하며, 추가적인 재정 지원 및 수입 단가 재추계 논의 필요

정부가 중동발 공급 충격에 대응하기 위해 나프타 확보에 총력을 기울이고 있지만, 이를 뒷받침할 추가경정예산(추경)이 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 수입 단가 급등과 환율 상승(달러당 원화 가치 하락)을 고려할 때, 실제 소요되는 재원 규모가 훨씬 커질 수 있다는 분석이 나온다. 7일 산업통상자원부에 따르면 정부는 5월 나프타 수급 위기를 막기 위해 4월 중 물량 확보에 집중하고 있다. 양기욱 산업자원안보실장은 중동전쟁 대응본부 일일 브리핑에서 “원유는 장기 계약으로 들여오지만 나프타 는 5월 물량을 4월에 결정하는 경우가 대부분”이라며 “4월에 최선을 다해 물량을 확보하는 것이 중요하다”고 강조했다. 나프타 (Naphtha)는 원유를 정제하는 과정에서 얻는 휘발성 액체로, 플라스틱, 합성섬유, 고무 등 거의 모든 석유화학 제품의 출발점이 되는 기초 원료이다.

석유화학 공정의 핵심 설비인 NCC(나프타 분해 시설)에 투입되면 에틸렌, 프로필렌 등 기초 유분으로 분해되는데, 이는 다시 포장재, 자동차 내장재, 전선 피복, 의료용품, 의류 섬유 등으로 이어진다. 일상 소비재부터 제조업 핵심 소재까지 연결되는 '산업 공급망의 출발점'이라는 점에서 나프타는 '산업의 쌀'로 비유된다.\문제는 현재 나프타 수급 여건이 매우 어려운 상황이라는 점이다. 4월 나프타 수입량은 예년 대비 약 70% 수준인 77만 톤에 그칠 전망이다. 여기에 국내 생산분 110만 톤을 더하면 전체 공급은 평시 대비 80~90% 수준으로 유지되지만, 5월 물량 확보가 가장 중요한 과제다. 만약 공급 공백이 현실화될 경우 에틸렌 등 기초 유분 생산 감소로 이어져 석유화학 산업 전반에 연쇄적인 충격이 발생할 수 있다. 정부는 이에 대응하기 위해 나프타 수입 단가 상승분 일부를 보전하는 방식의 지원책을 추진 중이다. 이번 추경에는 '나프타 수급 안정 지원 사업'으로 총 4694억 5200만원이 편성됐다. 대체 수입 물량 213만 톤에 대해 톤당 304달러의 가격 상승분을 적용하고, 그 중 50%를 지원하는 구조다. 그러나 이 같은 산정 자체가 현재 시장 상황을 제대로 따라가지 못하고 있다는 비판이 제기된다. 추경 산정 기준은 중동 사태 이전(톤당 783달러)과 이후(톤당 1087달러)의 가격 차이를 반영했지만, 실제 현물 가격은 훨씬 빠르게 오르고 있다. 이미 3월 27일 기준 나프타 수입 단가는 톤당 1293달러까지 상승한 상태다. 단순 비교만으로도 기존 가정 대비 200달러 이상 높은 수준이다.\박희석 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 수석전문위원은 검토보고서에서 “나프타 수입 단가가 지속적으로 상승하고 있고, 향후 나프타 수입 물량이 더 늘어날 수도 있어서 지원 금액 총액이 증가할 수 있다”라며 “수입 단가 상승분을 재추계하는 방안을 논의해야 한다”라고 지적했다. 이러한 상황을 고려할 때, 정부의 추경 규모가 적절한지, 추가적인 재정 지원이 필요한지 등 면밀한 검토가 필요하다. 특히 5월 나프타 물량 확보가 얼마나 성공적으로 이루어질지가 석유화학 산업 전반의 안정에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다. 정부는 급등하는 국제 유가와 환율 변동에 따른 재정 부담 증가를 최소화하고, 나프타 수급 불안정을 해소하기 위해 보다 적극적인 대책 마련에 나서야 할 것이다. 추가적인 재원 확보 방안과 함께, 나프타 수입 다변화, 국내 생산 증대 등 근본적인 문제 해결을 위한 노력도 병행되어야 할 것이다. 석유화학 업계의 어려움을 덜어주고, 국민 경제에 미치는 부정적인 영향을 최소화하기 위한 정부의 적극적인 대응이 요구된다





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