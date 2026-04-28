나토, 미국과의 갈등으로 정상회의 중단 검토…트럼프 행정부 압박에 대응 방안 모색

북대서양조약기구(나토)가 미국과의 관계 악화로 인해 연례 정상회의 중단을 검토하고 있다. 트럼프 행정부의 지속적인 압박과 미국 내 정치적 불확실성으로 인해 나토 회원국들은 미국과의 관계 재정립과 동맹의 미래 전략을 논의 중이다. 나토는 이번 회의를 통해 회원국 간 협력 강화와 러시아·중국 위협에 대응하기 위한 새로운 전략을 수립할 계획이다.

북대서양조약기구(나토)가 유럽 회원국과 미국 간의 관계 악화로 인해 연례 정상회의 중단을 검토하고 있다. 브뤼셀의 나토 본부에서 연례회의를 끝낸 외교·안보 당국자들이 정상회의 주기를 조정하는 문제를 비공식 의제로 올려 논의했다고 통신은 전했다.

한 외교관은 알바니아에서 열리는 2027년 정상회의가 그해 가을에 개최될 가능성이 크다고 말했다. 또 그는 나토가 2028년에는 정상회의를 아예 열지 않는 방안을 고려하고 있다고 덧붙였다. 2028년은 미국 대통령 선거가 있는 해로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 마지막 해이다. 일부 국가들은 정상회담을 2년마다 개최하자고 주장하고 있다. 한 외교 소식통은 2년에 한 번만 정상회의를 열자는 제안이 몇몇 국가에서 나오고 있다며 트럼프 대통령 임기 마지막 해를 조용히 넘기자는 현실적 고민이 반영된 것이라고 전했다.

그는 지금처럼 매년 대형 정상회의를 열면, 트럼프 대통령이 유럽을 상대로 공개적인 정치 쇼를 벌이는 장을 깔아주는 꼴이 될 수 있다고 우려를 표명한 것으로 알려졌다. 현재 계획대로라면 내년 정상회의는 7월7~8일 튀르키예 수도 앙카라에서 열린다. 나토 소식통들은 정상회의를 두고 아직 결정된 것은 없고 최종 결정은 마르크 뤼터 나토 사무총장이 내릴 것이라고 말했다. 나토는 공식적으로는 정상회의 주기와 형식은 회원국들의 합의로 결정되며, 현재로서는 어떤 결정도 내려지지 않았다고만 밝혔다.

내부적으로는 외교·국방장관 회의, 북대서양이사회(NAC) 등 기존 협의체를 활용해 정상급 이벤트의 정치적 부담을 일부 분산하는 방향이 모색되고 있는 것으로 알려졌다. 나토 정상회의 축소 검토에는 나토를 겨냥한 트럼프 대통령의 반복된 비난과 압박이 자리하고 있다. 트럼프 행정부는 미국·이스라엘-이란 전쟁 국면에서 미국의 군사 작전에 충분히 동참하지 않았다는 이유로 여러 나토 회원국을 공개적으로 비판해 왔다.

최근에는 스페인, 독일, 이탈리아 등 일부 국가가 기지 제공, 영공 개방, 해상 작전에 소극적이라는 점을 강하게 문제 삼으며 나토는 미국에 의존하면서도 미국을 위해 아무것도 하지 않는다는 취지의 비판을 거듭했다. 나토 정상회의 축소 검토를 두고는 평가가 엇갈린다. 트럼프 대통령이 동맹을 비난하는 장면이 거듭되는 정상회의는 모두에게 부담이라는 지적이 있는 반면 정상회의 축소 자체가 나토의 필요성을 삭감하는 자해 행위라는 반론도 있다. 일부 전문가들은 트럼프 대통령의 재집권 가능성을 고려할 때, 나토 회원국들이 단합하여 대응할 수 있는 공식적인 플랫폼이 필요하다고 주장한다.

특히 유럽 국가들은 미국과의 관계 악화로 인해 자체 방어 능력을 강화해야 한다는 인식이 확산되고 있다. 나토 내부에서는 트럼프 행정부의 압박에 대응하기 위해 군사적 협력 강화와 함께 경제적·정치적 협력도 확대할 계획이다. 그러나 이러한 움직임이 미국과의 갈등을 더욱 부추길 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 나토 회원국들은 현재 정세 변화에 대응하기 위해 다양한 시나리오를 검토 중이며, 특히 2024년 미국 대통령 선거 결과에 따라 나토의 전략적 방향이 크게 달라질 수 있다는 전망이 나오고 있다.

나토는 이번 회의를 통해 회원국 간 협력 강화와 동맹의 미래 전략을 논의할 예정이다. 트럼프 대통령의 재집권 가능성과 관련해 나토 회원국들은 미국과의 관계 재정립을 위한 구체적인 방안을 마련하고자 한다. 나토는 또한 러시아의 군사적 위협과 중국의 영향력 확대에 대응하기 위한 새로운 전략을 수립할 계획이다. 나토 회원국들은 이번 회의를 통해 동맹의 단합과 협력 강화에 대한 공감대를 형성할 것으로 기대된다.

그러나 트럼프 행정부의 지속적인 압박과 미국 내 정치적 불확실성으로 인해 나토의 미래는 여전히 불투명하다. 나토 회원국들은 미국과의 관계 악화로 인해 자체 방어 능력을 강화해야 한다는 인식이 확산되고 있다. 나토 내부에서는 트럼프 행정부의 압박에 대응하기 위해 군사적 협력 강화와 함께 경제적·정치적 협력도 확대할 계획이다. 그러나 이러한 움직임이 미국과의 갈등을 더욱 부추길 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

나토 회원국들은 현재 정세 변화에 대응하기 위해 다양한 시나리오를 검토 중이며, 특히 2024년 미국 대통령 선거 결과에 따라 나토의 전략적 방향이 크게 달라질 수 있다는 전망이 나오고 있다. 나토는 이번 회의를 통해 회원국 간 협력 강화와 동맹의 미래 전략을 논의할 예정이다. 트럼프 대통령의 재집권 가능성과 관련해 나토 회원국들은 미국과의 관계 재정립을 위한 구체적인 방안을 마련하고자 한다. 나토는 또한 러시아의 군사적 위협과 중국의 영향력 확대에 대응하기 위한 새로운 전략을 수립할 계획이다.

나토 회원국들은 이번 회의를 통해 동맹의 단합과 협력 강화에 대한 공감대를 형성할 것으로 기대된다. 그러나 트럼프 행정부의 지속적인 압박과 미국 내 정치적 불확실성으로 인해 나토의 미래는 여전히 불투명하다





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