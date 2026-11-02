나토 회원국, 트럼프 중간선거 패배 시 유럽군 대량 철수 우려

도널드 트럼프 미국 전 대통령의 미국 중간선거 패배 시 유럽 주둔 미군 추가 철수 및 나토 지원 삭감이 현실화할 수 있다는 나토 내부의 분석과 우려를 전했다.

북대서양조약기구 나토 회원국들이 2일 실시되는 미국 중간선거 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 나토 회원국들은 공화당이 선거에서 패배할 경우 도널드 트럼프 전 대통령이 나토 동맹국들에 대한 압박 수위를 높일 가능성을 가장 크게 우려하고 있다. 이로 인해 하루 앞으로 다가온 선거일에 전 유럽이 긴장감에 빠져 있다.

트럼프 패배 시 군통수권자로서의 외교적 유산 추구

유럽 동맹국들의 분석에 따르면, 도널드 트럼프 전 대통령이 선거 패배로 인해 미국 국내 정책에서 의회로부터 견제를 받게 될 경우 외교 분야에서 재량권을 행사할 가능성이 높다. 그는 군 통수권자로서 상대적으로 자유롭게 자신의 정치적 유산을 남기려 할 것으로 보인다. 이 과정에서 유럽 주둔 미군 병력 수천 명을 추가로 철수시킬 수 있다는 것이 나토 내부의 핵심 예상이다.

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현재 도널드 트럼프 전 대통령의 지지율은 집권 이래 최저 수준으로 떨어진 상태다. 미국 중간선거에서는 야당인 민주당이 하원에서 승리하고, 상원에서도 다수당 지위를 탈환할 가능성이 높은 것으로 관측된다. 이러한 정치적 환경 변화가 나토의 안보 전략에 직간접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

우크라이나 지원 제한과 푸틴 대통령과의 관계 개선

나토 내부의 불안감은 미국이 최근 우크라이나군의 스타링크 위성 서비스 이용을 제한한 사건과 맞물려 더욱 커지고 있다. 또한 러시아와 '경유딜'을 맺는 등 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 관계 개선에 다시 나서면서 대서양 양안의 긴장이 고조된 상황이다. 이는 나토의 안보 질서를 근본부터 흔들 수 있는 요소로 작용하고 있다.

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미국은 오는 12월까지 유럽 주둔 미군 병력의 재검토를 진행 중이다. 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 중간선거 패배로 인해 국내 입지에 제약을 받게 될 경우, 핵심 지지층을 결집하기 위해 유럽 주둔 미군 감축 규모를 대폭 확대하는 것이 현실화할 수 있다는 것이 나토 내부의 전망이다.

미군 전력 배치를 대형 거래의 일부로 활용 가능

나토 대변인을 지낸 오아나 룬게스쿠 영국 왕립합동군사연구소 RUSI 선임 연구원은 도널드 트럼프 전 대통령이 유럽 내 미군의 주둔을 미국이 추진하는 우크라이나 평화협정의 유럽 측 수용과 연계하려 할 수도 있다고 지적했다. 이는 미군 전력 배치, 우크라이나 문제, 유럽 안보 질서 등이 푸틴 대통령과의 훨씬 더 큰 거래의 일부로 취급될 수 있음을 의미한다. 이러한 조치는 유럽 안보에 매우 위험한 상황을 초래할 수 있다고 우려했다.

나토 주재 외교관들은 도널드 트럼프 전 대통령이 나토의 공동 재정에 대한 미국의 분담금을 삭감하거나, 우크라이나 무기 구매를 지원하는 나토 주도 '우크라이나 우선요구 목록' PURL을 제한할 가능성도 있다고 전했다. 폴리티코 유럽판은 이러한 분석들을 보도하며 나토 회원국들의 부담이 가중되고 있다고 전했다.

전자전 및 방공 시스템 공백이 유럽 안보 위협

미 국방정책 싱크탱크인 디펜스 프라이어리티의 제니퍼 카바나 선임연구원은 도널드 트럼프 전 대통령이 유럽 주둔 미군 병력의 대규모 감축을 추진할 경우 유럽이 대체하는 데 가장 큰 어려움을 겪을 분야를 분석했다. 그는 전자전 역량, 방공 시스템, 정보 및 정찰 지원, 공중급유 등을 주요 취약점으로 꼽았다.

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이러한 핵심 방위 인프라의 공백은 유럽 국가들이 단독으로 감당하기 어려운 부분으로, 나토의 상호방위 체계에 치명적인 약점이 될 수 있다. 유럽 국가들은 미국의 정책 변화에 따른 즉각적인 대응 능력을 갖추지 못한 상태로, 도널드 트럼프 전 대통령의 다음 행보에 예의주시하고 있다.