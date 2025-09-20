나카가와 히데코 셰프, 아버지의 요리 인생을 담은 ‘아버지의 레시피’ 출간

요리 전문가 나카가와 히데코 셰프가 아버지 나카가와 다모쓰 셰프의 요리 인생과 추억을 담은 책 '아버지의 레시피'를 출간했다. 아버지의 요리 노트를 바탕으로, 딸은 아버지의 요리법을 재현하고, 요리를 통해 과거와 현재를 잇는 소통을 시도한다. 책에는 옥수수 크림수프, 파인애플 포크소테, 에그 그라탱 등 아버지의 다양한 요리 레시피가 담겨 있으며, 히데코 셰프는 이를 통해 요리의 즐거움을 공유하고 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달한다.

‘ 아버지의 레시피 ’라는 제목의 책을 통해 요리 전문가 나카가와 히데코 셰프가 아버지 나카가와 다모쓰 셰프의 요리 인생과 추억을 담아낸 이야기를 풀어낸다. 아버지로부터 물려받은 요리 실력과 애정을 바탕으로, 딸은 아버지의 요리법을 재현하고 있으며, 이를 통해 과거와 현재를 잇는 소통을 시도하고 있다. 나카가와 히데코 셰프는 연희동에서 요리교실 ‘구르메 레브쿠헨’을 운영하며, 아버지의 요리 노트에 담긴 섬세한 그림과 상세한 레시피를 바탕으로 요리 수업을 진행해왔다. 특히 아버지가 딸을 위해 만들어주었던 옥수수 크림수프 는 책의 표지를 장식할 정도로 각별한 의미를 지닌다. 아버지는 도쿄제국호텔 출신 정통 프랑스 요리사로서, 일본 최초의 뷔페를 선보이는 등 화려한 경력을 자랑한다. 그는 여러 특급 호텔과 주서독일 일본대사관 요리사를 거쳐, 프랑스 요리를 해외에 알린 공로를 인정받아 파리 시장에게 상을 받기도 했다.

은퇴 후에는 작은 레스토랑 ‘이로도리’를 열어 오너셰프로 활동하며, 오므라이스와 나폴리탄 스파게티와 같은 대중적인 메뉴로 인기를 끌었다. 히데코 셰프는 어릴 적 아버지와의 추억을 떠올리며 요리사라는 직업에 대한 생각을 고백한다. 처음에는 요리사라는 직업이 낯설고 두려웠지만, 마흔 살이 되면서 요리를 통해 자신을 표현하는 방법을 깨닫게 된다. 2008년 요리교실을 열면서 본격적으로 요리의 길을 걷게 되었고, 아버지의 레시피를 통해 요리의 깊은 의미를 되새기게 된다. 특히 동일본 대지진 이후, 부모님을 모시고 가나가와현 오이소로 이사하면서 아버지로부터 받은 요리 노트는 그녀에게 소중한 보물이 되었다. 91세의 아버지는 딸의 새 책을 보고 딸인지 여동생인지 헷갈려 했지만, 딸은 아버지의 요리 정신을 이어받아 요리교실을 운영하며 많은 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달하고 있다.\나카가와 히데코 셰프는 아버지의 요리 정신을 이어받아 요리교실을 운영하며 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달하고 있다. 그녀는 요리를 통해 외로움을 극복하고, 자신만의 방식으로 요리를 즐기며 사람들과 소통한다. 아버지의 레시피를 재현하는 과정에서 과거의 추억을 되새기고, 아버지와의 유대감을 더욱 돈독하게 한다. 특히 옥수수 크림수프, 파인애플 포크소테, 에그 그라탱과 같은 아버지의 레시피는 히데코 셰프의 요리교실에서 인기 메뉴로 자리 잡았다. 옥수수 크림수프는 아버지가 딸을 위해 만들어주던 따뜻한 사랑의 표현이었고, 파인애플 포크소테는 아버지의 창의적인 요리 정신을 보여주는 예시이다. 에그 그라탱은 가족과 함께 나누던 행복한 식탁의 기억을 떠올리게 한다. 그녀는 아버지의 레시피를 통해 요리의 본질을 배우고, 자신만의 요리 철학을 만들어가고 있다. 이러한 과정을 통해 히데코 셰프는 요리를 단순히 음식을 만드는 행위가 아닌, 사람들과의 소통과 치유의 도구로 여기고 있다. 또한, 히데코 셰프는 아버지의 요리 정신을 이어받아 요리교실을 운영하며 많은 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달하고 있다. 히데코 셰프는 아버지의 레시피를 재현하는 것뿐만 아니라, 자신만의 방식으로 요리를 해석하고 재창조한다. 그녀는 일본, 스페인, 프랑스, 한국 등 다양한 나라의 식문화를 경험하며, 자신만의 독창적인 레시피를 개발한다. 요리 과정에서 막힐 때는 “아빠라면 이렇게 하겠지”라며 아버지의 가르침을 되새기며 해답을 찾는다. 히데코 셰프는 요리를 통해 과거와 현재를 연결하고, 아버지와의 끈끈한 유대감을 확인한다. 그녀는 요리교실에서 요리를 가르치며, 아버지의 요리 정신을 전파하고 있다. 히데코 셰프는 아버지의 마지막 레스토랑 ‘이로도리’에서의 10년이 자신에게는 부모님과 함께 평온한 시간을 보냈던 마지막 한때였다고 회상한다. 그녀는 요리를 통해 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달하고, 행복한 기억을 선사하며, 요리의 즐거움을 공유한다. 그리고 히데코 셰프의 남동생 또한 40대에 대기업을 그만두고 알렘빅 진을 만드는 양조업에 뛰어들면서, 아버지에게 물려받은 요리에 대한 감각은 유전적인 힘을 넘어선 강한 영향력을 발휘함을 보여준다.\‘아버지의 레시피’에는 옥수수 크림수프, 파인애플 포크소테, 에그 그라탱과 같은 아버지의 요리법이 담겨있다. 옥수수 크림수프는 크림 스타일 옥수수 통조림, 양파, 닭 육수, 생크림 등을 사용하여 만들며, 부드럽고 고소한 맛이 특징이다. 파인애플 포크소테는 돼지고기 목살, 파인애플, 토마토 퓌레, 화이트 와인 등을 활용하여 만드는 요리로, 달콤하고 짭짤한 맛의 조화가 일품이다. 에그 그라탱은 삶은 달걀, 양파, 햄, 닭고기, 파스타 등을 사용하여 만드는 요리로, 풍성한 맛과 부드러운 식감이 특징이다. 이러한 레시피들은 히데코 셰프의 요리교실에서 인기 메뉴로 자리 잡았으며, 많은 사람들에게 아버지의 요리 정신을 전파하는 역할을 한다. 옥수수 크림수프는 아버지가 딸을 위해 만들어주던 따뜻한 사랑의 표현이었고, 파인애플 포크소테는 아버지의 창의적인 요리 정신을 보여주는 예시이다. 에그 그라탱은 가족과 함께 나누던 행복한 식탁의 기억을 떠올리게 한다. 이 외에도 책에는 다양한 아버지의 요리 레시피가 소개되어 있으며, 히데코 셰프는 이를 통해 과거와 현재를 잇는 소통을 시도하고 있다. 이러한 레시피들은 히데코 셰프의 요리교실에서 인기 메뉴로 자리 잡았으며, 많은 사람들에게 아버지의 요리 정신을 전파하는 역할을 한다. 요리 재료를 준비하고, 레시피대로 따라 하다 보면 어느새 아버지의 따뜻한 마음과 정성이 느껴진다. 히데코 셰프는 이러한 레시피들을 통해 요리의 즐거움을 공유하고, 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달한다. 또한, 히데코 셰프는 아버지의 레시피를 단순히 복제하는 것이 아니라, 자신만의 방식으로 재해석하고 창의적인 변화를 시도한다. 그녀는 요리 경험을 통해 얻은 자신만의 노하우를 더하고, 새로운 재료와 조리법을 활용하여 아버지의 레시피를 더욱 발전시킨다. 이러한 과정을 통해 히데코 셰프는 자신만의 요리 철학을 구축하고, 요리를 통해 사람들과 소통하며 행복을 만들어간다





나카가와 히데코 아버지의 레시피 요리 옥수수 크림수프 요리교실

