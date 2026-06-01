나이키 월드컵 유니폼, 100% 재활용 폴리에스터 사용의 진실은?

나이키가 2026년 FIFA 월드컵 유니폼을 100% 재활용 폴리에스터로 제작한다고 발표했지만, 전문가들은 순환형 패션의 현실적 한계와 기업의 그린워싱 가능성을 지적한다. 화학적 재활용 기술의 기술적, 경제적 장벽과 패스트 패션 생산 구조의 근본적 변화 필요성이 논의된다.

지난 3월 초 나이키 는 2026년 FIFA 월드컵에 참가하는 16개국 국가대표팀 유니폼을 공개했다. 이 중에는 대한민국 대표팀의 유니폼도 포함되어 있다. 나이키 는 이번 유니폼이 자사 최상위 제품군으로서 처음으로 100% 섬유 폐기물을 활용해 제작되었다고 강조했다.

즉, 헌 옷에서 실을 뽑아내 새로운 옷을 만드는 방식으로, 이는 '재활용 폴리에스터'를 '순환형' 패션으로 나아가려는 노력의 일환이다. 그러나 미국의 비영리 기후 전문 매체 그리스트는 최근 기획 기사에서 나이키의 이러한 재활용 월드컵 유니폼이 순환형 패션의 한계를 드러낸다고 지적했다. 일반 소비자들이 화학적으로 재활용된 옷을 구매해 입고 다시 반납하는 순환 체계가 아직 요원하다는 것이다. 의류 산업은 전 지구 온실가스 배출량의 약 10%를 차지할 정도로 고탄소 산업이다.

대부분의 합성섬유가 석유 기반 플라스틱에서 추출되며, 생산과 유통 과정에서 많은 온실가스를 배출하고 폐기물을 발생시킨다. 특히 빠르게 성장하는 패스트 패션 시장으로 인해 의류 폐기물 문제는 심각한 수준이다. 현재 중고 의류 중 1% 미만만 재활용에 사용되고 있다. 재활용 방식에는 물리적(기계적) 재활용과 화학적 재활용이 있다.

물리적 재활용은 의류를 찢고 갈아 새 섬유로 추출하지만, 손상이 커 결국 새 섬유에 일부만 혼합하는 수준이다. 현재 의류 업계에서 많이 쓰는 화학적 재활용은 플라스틱 폐병을 녹여 폴리에스터 섬유를 얻지만, 이는 플라스틱의 품질과 가치를 낮추는 '다운사이클링'에 불과하다는 비판을 받는다. 나이키 등 일부 기업들은 헌 옷에서 실을 뽑는 화학적 재활용을 대안으로 홍보하고 있다. 이는 헌 옷을 화학적으로 분해해 원자 단위로 되돌린 뒤 새 폴리에스터를 생산하는 방식으로, '옷에서 옷으로'라고 불리는 T2T(Textile to Textile) 재활용이다.

나이키는 스웨덴의 사이르와 미국의 루프 인더스트리스에서 순환형 폴리에스터를 공급받기로 했다. 그러나 그리스트는 이러한 업체들의 홍보와 현실 사이에 괴리가 있다고 지적했다. 포르투갈 미뉴대의 섬유 연구자 다이애나 페레이는 깨끗하고 잘 분류된 폴리에스터 함량이 높은 폐기물을 사용하면 새 폴리에스터와 유사한 소재 생산이 가능하지만, 사용 뒤 버려진 섬유 폐기물은 상황이 더 복잡하다고 설명했다. 면 같은 다른 소재가 섞이거나 염료 등 화학 처리로 인해 균일하지 않으면 재활용이 어려워진다는 것이다.

미국 캘리포니아대 샌프란시스코의 연구원 비나 싱글라는 효과적인 재활용을 위해서는 옷이 100% 폴리에스터로 만들어져야 하고 유독성 화학물질을 제거해야 한다고 말했다. 근본적인 문제는 의류 기업들이 지금처럼 생산량을 끝없이 늘린다면 순환형 폴리에스터 확대만으로는 재활용이 이를 따라잡을 수 없다는 점이다.

'체인징마켓파운데이션'의 누사 우르반치치는 패스트 패션의 추세를 역전시키는 것이 재활용보다 더 우선적인 과제라고 강조했다. 최근까지만 해도 기업들은 플라스틱 폐병 재활용을 홍보했지만, 지난해 재활용 폴리에스터 생산량 증가는 화석연료 기반 폴리에스터 생산량 증가에 비해 미미했다. 비나 싱글라는 나이키의 발표가 실질적 의미를 가질지 두고 봐야 한다며, 당분간 순환형 폴리에스터는 일반 매장이 아니라 월드컵 유니폼 같은 틈새 시장 제품에만 사용될 거라고 전망했다. 화학적 재활용은 의류뿐 아니라 거의 모든 플라스틱 관련 제품군에서 논쟁이 되고 있다.

기술 발전을 내세워 확대하려는 업계와 생산 감축을 회피하기 위해 과장한다고 비판하는 시민사회의 대립 구도다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 화학적 재활용 자체를 악마화할 필요는 없지만, 물리적 재활용이 가능한 부분까지 화학적 재활용을 해서는 안 되며 재활용 가능성을 이유로 생산 감축 노력을 회피해서도 안 된다고 지적했다. 또한 T2T 재활용은 소각·매립보다 낫지만, 대량 생산·소비를 전제하는 패스트 패션을 옹호하는 논리로 쓰여서는 안 된다고 덧붙였다





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