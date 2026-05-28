나이지리아 외교장관 "한국과 성장하는 동반자 관계 구축 희망"

나이지리아 외교장관 비앙카 오두메구-오주쿠는 한국의 민주주의와 경제 발전 경험을 공유하며 양국 간 전략적 동반자 관계 심화를 희망한다고 밝혔다. 한국의 전자 거버넌스, 반부패 체계, 디지털 기술 등을 나이지리아에 적용해 선거기관, 의회, 공무원 역량을 강화하고자 하며, 청년 인구가 많은 나이지리아는 인적 자본 개발과 한국 기업의 투자 유치를 통한 일자리 창출에 중점을 둔다. 안보 분야에서는 한국의 국경 관리 및 사이버 방어 경험 공유를 기대하며, 문화 교류를 통한 국민 간 연대도 강화하고자 한다.

나이지리아 외교장관 오두메구-오주쿠는 한국의 민주주의와 경제 발전 경험을 공유하며 양국 간 성장하는 동반자 관계 구축을 희망한다. 그는 한국의 전자 거버넌스, 반부패 체계, 시민교육 등이 나이지리아 에 적용 가능한 모델이라고 평가했다.

변호사 출신으로 정치·외교계에 진출해 대사 및 차관을 거쳐 장관에 오른 그는 한국과의 협력 분야로 디지털 인프라, 스마트 제조, 재생에너지, 조선, 직업훈련 등을 꼽았다. 나이지리아는 아프리카 최대 인구(2억 4천만 명)를 가진 젊은 국가로서 인적 자본 개발이 핵심 과제이며, 한국 기업의 투자와 기술을 유치해 청년 일자리를 창출하고 부가가치 수출을 확대하는 것을 목표로 한다고 강조했다. 그는 대우건설, 삼성전자, LG전자 등 진출 기업에 긍정적으로 평가하면서 경제특구 확대, 기업등록 간소화, 외환 접근성 개선 등 비즈니스 환경 개선 노력을 소개하고, 양국 협정 개정을 통해 기업의 예측 가능성을 높이길 원한다고 밝혔다.

또한 한국의 국경 관리 및 사이버 방어 기술을 통한 안보 협력과 한국 문화를 통한 국민 간 연대 강화에도 기대를 표했다. 오두메구-오주쿠 장관은 한-아프리카 외교장관 회의에서 미래지향적 공동 선언과 민간 부문 간 투자·지식 공유 협정 체결을 희망한다고 언급했다





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나이지리아 외교장관 한국-나이지리아 협력 디지털 인프라 인적 자본 개발

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