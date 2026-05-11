나이절 패라지의 비상과 영국 정치의 지각변동: 우파 포퓰리즘의 상징이 던지는 메시지

영국 개혁당의 나이절 패라지 대표가 지방선거의 압승을 통해 차기 총리 후보로 급부상하며, 브렉시트의 주역에서 주류 정치의 핵심으로 진입하는 과정과 그를 둘러싼 논란 및 전망을 분석합니다.

영국 정치 지형이 거대한 지각변동을 겪으며 새로운 시대의 서막을 알리고 있다. 그 중심에는 과거 도널드 트럼프 전 미국 대통령으로부터 '유럽의 왕'이라는 파격적인 극찬을 받았던 나이절 패라지 영국개혁당 대표가 서 있다.

최근 치러진 영국 지방선거 결과는 단순히 한 정당의 승리를 넘어 영국 사회의 깊은 분노와 갈망을 여실히 보여주었다. 패라지가 이끄는 개혁당은 전체 5000여 개의 의석 중 무려 1453석을 확보하며 전체의 4분의 1이 넘는 지지를 얻어내는 기염을 토했다. 이는 수십 년간 영국 정치를 양분해 온 보수당과 노동당의 양당 체제를 뿌리째 흔드는 충격적인 결과이며, 패라지를 단순한 정치적 선동가가 아닌 유력한 차기 총리 후보로 급부상하게 만든 결정적 계기가 되었다.

나이절 패라지의 정치적 여정은 주류 사회에 대한 끊임없는 도전과 투쟁의 역사라고 할 수 있다. 1964년 켄트주에서 증권중개인의 아들로 태어나 명문 사립학교인 덜위치칼리지를 졸업한 그는 일반적인 엘리트 코스를 밟는 대신 18세라는 어린 나이에 런던 금융가에 뛰어들어 상품 중개업자로 활동하며 실무적인 경제 감각을 익혔다. 1978년 보수당에 입당하며 정치를 시작했으나, 유럽연합(EU)의 통합 확대라는 방향성에 강한 거부감을 느낀 그는 과감히 탈당을 결정했고 1993년 영국독립당(UKIP) 창당에 참여하며 자신만의 길을 개척했다.

이후 20여 년간 유럽의회 의원으로 활동하며 그는 특유의 공격적이고 날카로운 화법으로 EU 지도부를 조롱하고 비판하며 브렉시트라는 거대한 흐름을 만들어낸 우파 포퓰리즘의 상징적 인물이 되었다. 2019년 브렉시트당을 거쳐 2021년 개혁당을 재편한 그는 수차례의 낙선 고배를 마신 끝에 2024년 총선에서 마침내 하원의원에 당선되며 제도권 정치의 중심부로 진입했다. 물론 그의 행보는 언제나 극심한 논란과 갈등을 동반했다.

특히 2016년 브렉시트 국민투표 당시 난민들이 줄지어 이동하는 사진과 함께 '브레이킹 포인트(Breaking Point)'라는 문구를 넣은 반이민 포스터를 내걸어 인종혐오를 부추겼다는 거센 비판을 받았다. 또한 최근에는 북대서양조약기구(NATO)와 EU의 동진 정책이 우크라이나 전쟁의 근본적인 원인이라는 주장을 펼치며 국제 사회의 비난을 사기도 했다. 하지만 이러한 논란조차 패라지에게는 '기득권 정치가 싫어하는 아웃사이더'라는 강력한 정체성을 구축하는 도구가 되었다.

그는 고환암 수술과 2010년 경비행기 추락 사고라는 생사의 갈림길을 넘나들었고, 거리 유세 중 밀크셰이크와 계란 세례를 받는 굴욕을 겪으면서도 이를 유쾌하게 승화시키며 서민들과의 정서적 유대감을 강화했다. 글로벌 우파 네트워크와의 강력한 결속력 또한 그의 큰 자산이다. 도널드 트럼프 전 대통령과는 2016년 대선 유세 지원을 통해 깊은 신뢰 관계를 쌓았으며, 이는 단순한 친분을 넘어 전 세계적인 우파 포퓰리즘의 연대로 확장되었다. 특히 테슬라의 CEO 일론 머스크는 X(옛 트위터)를 통해 '오직 개혁당만이 영국을 구할 수 있다'는 파격적인 지지 선언을 하며 패라지에게 힘을 실어주었다.

이러한 국제적 지지는 패라지가 주장하는 불법 이민자 추방, 엄격한 국경 통제, 탄소중립 정책 폐기 등의 강경한 의제들이 생활비 위기와 이민자 유입에 지친 영국 유권자들의 마음을 파고드는 데 큰 역할을 했다. 패라지는 이번 지방선거의 승리를 경마의 가장 험난한 코스로 알려진 '베처스 브룩'에 비유하며, 변방의 정치인에서 국가적 대화를 지배하는 인물로 성장하기까지의 고단한 여정을 회상했다. 그러나 승리의 기쁨도 잠시, 그는 또 다른 거센 시험대에 올랐다. 암호화폐 억만장자인 크리스토퍼 하본으로부터 받은 500만 파운드(약 100억 원)의 후원금을 둘러싼 논란이 불거진 것이다.

여당인 노동당은 이 거액의 후원금이 특정 정책적 대가를 바란 것이 아니냐며 의혹을 제기하고 있으며, 선거관리위원회의 조사가 이루어질 가능성이 제기되면서 그의 도덕성과 투명성이 다시 한번 도마 위에 올랐다. 결국 나이절 패라지가 논란을 딛고 진정한 영국의 지도자로 거듭날 수 있을지, 아니면 일시적인 포퓰리즘의 바람에 그칠지는 향후 전개될 법적, 정치적 공방의 결과에 달려 있다고 볼 수 있다





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