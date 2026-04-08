나의 회복: 퇴근 후, 카메라와 함께하는 일상

경향신문 여성 기자가 퇴근 후와 주말의 일상을 공유하며, 지친 일상 속에서 회복하는 방법을 제시합니다. 미러리스 카메라를 통해 발견한 소소한 행복과 함께, 혼자만의 시간을 즐기는 방법을 이야기합니다.

퇴근 후의 시간은 온전히 나를 위한 회복의 공간이다. 일상에 지쳐 휴식을 잊은 당신을 위해, 경향신문 여성 기자들이 퇴근 후의 시간과 주말의 일상을 공유하는 '나의 회복' 연재를 시작한다. 누군가의 소소한 일상이 당신에게 영감을 줄 수도 있을 것이다. 작년 8월, 미러리스 카메라 를 구매했다. 유튜브 알고리즘을 통해 카메라 관련 영상을 한 달 넘게 시청하던 때였다. 단순히 구경하는 수준을 넘어, 적당히 예쁘면서도 가성비 좋은 모델들을 마음속으로 평가하고 순위를 매기곤 했다. 네이버 카페에 모델명을 검색하며 '역시 괜찮은 카메라 같아...' 생각하기를 반복하던 어느 날, 스트레스가 극에 달했던 아침, 충동적으로 온라인 숍에서 주문 버튼을 눌렀다. 언젠가는 질렀을 법한 충동 소비였다. 한 손에 쏙 들어오는 가벼운 니콘 Z50II. 돌이켜보면, 나는 종종 카메라 를 갖고 싶어 했다. 가성비 모델을 찾아 헤맨 것이 이번이 처음은 아니었다.

그 열망이 가장 컸던 때는 대학교에서 영상 수업을 듣던 22살 즈음이었는데, 친구가 산 묵직한 DSLR을 들어보며 마음을 접었었다. 10여 년 전의 카메라는 '이걸 어떻게 들고 다니지?' 싶을 정도로 너무 무거웠다. 비싼 돈을 들여 사도 들고 다닐 엄두가 나지 않을 것 같았다. 그로부터 10년이 흘러 내 손에 들어온 크롭바디 미러리스는 불과 550g으로 가볍고, 아무렇게나 찍어도 사진이 꽤 괜찮게 나왔다. 특별한 여행은 물론이고, 가볍게 동네 산책을 나갈 때도 항상 챙겨 다닐 정도로 만족스러웠다. 작년에 한 소비 중 가장 후회가 없는 선택이다.\동네 산책 중 발견한 놀이터의 거북이 의자. 정말 귀여웠다. 멋진 사진을 얻기 위해 출사를 나가거나, 포토샵으로 보정하는 사람들이 많지만, 나는 사진 자체에 큰 관심이 없다는 것을 깨달았다. 겨우 찍어놓고 휴대폰으로 옮기지 않는 경우도 허다하다. 평소에 SNS를 거의 하지 않아 사진을 올릴 곳도 없다. 나는 그저 일상 속에서 셔터를 '찰칵' 누르는 감각이 좋다. 뷰파인더에 눈을 갖다 댔을 때, 마치 추억처럼 약간 변색된 풍경을 보는 것이 좋다. 휴대폰보다 비일상적인 카메라 앞에서 약간 긴장하면서도, 결국에는 기분 좋게 웃는 가족과 지인들의 얼굴을 보는 것이 좋다. 이 순간의 아름다움을 카메라에 담고 싶어 주변을 더욱 꼼꼼히 살피게 되는 것도 좋다. 제주 성산일출봉에서 걸어 내려오는 부모님의 뒷모습. 먼저 걷다가도 카메라를 봐달라고 하면, 돌아서서 포즈를 취하는 모습이 매우 귀엽다. 또 하나 얻은 것이 있다면, 혼자 있는 시간을 덜 지루하게 여기게 되었다는 점이다. 혼밥은 즐겨도 '혼자 여행'이나 '혼자 산책'은 꺼리는 편이었는데, 카메라를 들고나가니 할 만했다. 친구를 기다리며, 카메라를 들고 혼자 돌아다녔던 일본 도쿄의 거리. 작년 여름 도쿄 여행, 나보다 늦게 도착하는 친구를 기다리며 혼자 보냈던 몇 시간이 좋은 기억으로 남은 것은 다 카메라 덕분이다. 골목에서 자전거를 타는 사람들, 복고풍의 귀여운 자판기, 괜히 들어가 보고 싶은 LP 가게 등을 찍다 보니 시간 가는 줄 몰랐다. 그 사진들을 다시 볼 일은 거의 없었지만, 셔터를 눌렀던 그 순간들은 생생하게 기억에 남는다. 내게 카메라는 그 순간을 즐겁게 만들어주는 장난감과 같다. 겨울이 지나고 날씨가 풀렸으니, 앞으로 더 자주 들고나가야겠다. 안녕, 문화부 기자. 사실 내 방 침대가 제일 편안한 ISFP





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카메라 일상 회복 취미 사진

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