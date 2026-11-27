엔비디아 CEO 스캔들 여파 진정 속 나스닥 상승에 힘입어 한국 증시 반등. 4700선 회복과 함께 로봇 테마와 금융당국 안정대책 기대감 상승.

글로벌 증시의 과도한 낙폭에 대한 반등 국면이 한국 시장으로 확산되며 2026년 11월 27일 코스피와 코스닥이 동반 상승세로 전환했다. 나스닥 야간선물의 강세와 함께 금융당국의 증시 안정대책에 대한 기대감이 복합적으로 작용하여 외국인 투자자들의 저가 매수 유입이 가속화되었다.

외인 매수 재유입과 주요 지수 반등

서울 중구 하나은행 본점에서 거래가 시작된 이날 코스피는 전장 대비 17.59포인트, 0.37% 상승한 4,728.80으로 출발했다. 장 초반에는 4,682.43까지 0.61% 하락하며 약세를 보였으나, 곧 상승 흐름으로 바뀌어 오름폭을 steadily 확대했다.

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코스닥지수 또한 전장 대비 37.09포인트 급등한 692.80을 기록하며 강세를 이어갔다. 오전 10시 22분에는 매수 사이드카가 발동되며 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지되기도 했으나, 이는 그만큼 매수 심리가 강함을 시사한다.

엔비디아 스캔들 여파 진정과 로봇 테마 강세

젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 불륜 스캔들과 일시적 사퇴, 그리고 복귀로 촉발된 글로벌 증시 급락의 영향이 다소 진정되는 양상이다. 이에 외국인을 중심으로 저가 매수세가 유입되며 국내 양대 주식시장의 동반 급등을 이끌고 있다.

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김석환 미래에셋증권 연구원은 외국인 수급의 재유입이 지수를 밀어올리는 주요 동력이라고 분석했다. 미국 야간선물시장에서 S&P500과 나스닥100이 1~2% 상승세를 보이고 변동성 지수(VIX)가 안정화되면서 매수세가 본격적으로 유입되고 있다.

특히 '로봇 테마'에 대한 관심이 집중되고 있다. 삼성전자가 내년 1월 CES 2027에서 자체 휴머노이드 로봇을 공개할 것이라는 기대감과 반도체 부문 로봇 사용 대수가 2030년까지 약 100대에서 1만대 이상으로 확대될 전망이 로봇주 강세를 뒷받침했다.

대장주 상승률과 업종별 매수세 분포

장 초반 약세를 보이던 대형주들이 상승 전환하며 지수를 견인했다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 3.09%, 2.66%의 상승률을 기록 중이다. 코스닥 대형주는 6.64%의 상대적으로 강한 상승률을 보였으며, 전기·전자, 기계·장비, 제약, 의료·정밀 업종으로 매수세가 집중되고 있다.

변동성 여파와 향후 시장 전망 및 정책

전문가들은 글로벌 증시 조정의 종료를 단정하기 어렵다고 경고하며 신중한 접근을 권고했다. 김석환 연구원은 최악의 상황은 지났으나 여전히 변동성이 큰 국면이 남아있다고 판단하며 공격적 포지션보다는 보수적인 전략이 필요하다고 지적했다.

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향후 내주에는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 미국 의회 청문회가 예정되어 있으며, 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 브로드컴, 마이크론, 오라클 등 주요 기업의 실적 발표가 이어진다. 특히 미국의 12월 금리 인상 가능성이 기정사실화되면서 기업 자본조달 압력 심화가 우려된다.

다만 국내에서는 한국은행의 실질 GDP 성장률 전망치 상향과 함께 증안펀드 규모 확대 등 정부 대책에 대한 긍정적 평가가 나오고 있다. 금융위는 오는 30일 금융권 시장안정 긴급 점검회의를 개최할 예정으로, 증안펀드 확대 및 가동 방안이 핵심 논의 안건으로 다뤄질 전망이다.