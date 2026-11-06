나스닥 대폭락, AI 데이터센터 규제 우려로 기술주 강세 마감

미국 중간선거 민주당 압승과 텍사스지사 당선인의 데이터센터 규제 공약으로 나스닥이 5.52% 폭락했으며 엔비디아 등 AI 주가가 급락했다.

5일(현지시간) 미국 나스닥 종합지수가 5.52% 급락하며 사상 최대 규모의 시가총액 감소를 기록했다. 이날 나스닥 은 하루 만에 2조5000억 달러(약 3391조 원)의 시가총액이 증발했으며 이는 나스닥 역사상 가장 큰 시가총액 감소 기록이다.

이 같은 대폭락의 주요 원인은 미국 중간선거에서 민주당이 연방 상·하원과 주 정부 권력을 장악하면서 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화에 대한 시장의 우려가 확산되었기 때문이다.

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민주당 승리와 기술주 규제 우려

민주당이 상·하원 의석과 주지사 자리를 모두 잡으면서 AI 관련 산업에 강력한 규제가 도입될 것이라는 전망이 시장을 강타했다.

특히 AI 관련 기술주들의 낙폭이 컸는데 엔비디아는 9.3%, 브로드컴은 10.6%, AMD는 17.3%나 급락했다.

오픈AI와 앤트로픽의 기업공개(IPO) 기대감에 부풀어 AI 주가가 시장을 사상 최고치로 끌어올렸던 불과 몇 주 전과는 사뭇 다른 양상이다.

메리디안에쿼티의 조너선 코르피나 수석 파트너는 시장 상황을 설명하며 발밑의 발판이 갑자기 사라진 것 같았다고 밝혔다.

코르피나 수석 파트너는 시장이 한동안 극심한 변동성을 이어갈 것으로 보인다고 내다보았다.

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텍사스 선거결과가 미친 영향

미 CNN 방송은 이번 증시 폭락의 핵심 요인으로 텍사스 주지사 선거에서 민주당의 제이나 히노호사 후보가 승리한 것을 꼽았다.

텍사스는 주 정부의 협조 아래 데이터센터 건설이 비교적 용이해 그동안 AI 오아시스라고 불려 왔다.

하지만 히노호사 당선인은 CNN과의 인터뷰에서 기술 대기업이 텍사스에서 단물만 취해가는 것을 혐오한다고 밝혔다.

히노호사 당선인은 데이터센터로 인한 피해에서 텍사스 주민들을 보호할 법안을 만들 것이라고 공약했다.

그는 그러한 보호 장치가 마련될 때까지 데이터센터 관련 업무를 중단해야 한다고 강조했다.

히노호사 당선인은 데이터센터 때문에 주민들의 수자원 고갈과 전력 부족, 그리고 전기요금 인상 문제를 지속적으로 비판해 왔다.

지역별 규제 확대와 시장 전망

오하이오주에서는 12개 이상 지역에서 신규 데이터센터 개발을 중단하거나 제한하는 법안이 이미 통과되었다.

캔자스주와 플로리다주, 캘리포니아주에서도 유사한 법안이 통과되어 규제 기조가 확산되고 있다.

데이터센터에 대한 유권자의 광범위한 반감이 이번 중간선거를 통해 확인되면서 민주당뿐 아니라 공화당 의원들도 AI 규제에 협력할 가능성이 있다.

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여론조사기관 SSRS의 전국 조사에 따르면 약 56%의 유권자가 데이터센터를 표심 판단의 중요한 기준으로 삼았다고 답했다.

브루킹스연구소는 민주당의 중간선거 압승이 연방과 주정부 차원의 데이터센터 정책에 상당한 영향을 미칠 것이라고 내다봤다.

연구소는 데이터센터 인허가 요건 강화와 신규 건설 모라토리엄 확대 등을 포함해 전기요금 납부자 보호법 제정 등이 검토될 것이라고 전망했다.

기업들의 대응과 향후 전망

그래나이트웰스 매니지먼트의 브루스 자로 전무는 건설 승인을 받지 못한 데이터센터가 많으며 향후 인허가 과정이 순탄치 않을 것이라고 말했다.

UBS는 규제 강화로 인해 2028년에 추가될 예정이었던 신규 데이터센터 용량의 약 30%가 위험에 처할 수 있다고 추산했다.

AI 관련 기업들은 대책 마련에 분주한 상황이다.

3일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 주최한 행사에서는 AI 업계 임원들이 선거 결과가 산업에 미칠 영향에 대해 열띤 토론을 벌였다.

이달 중 상장을 추진 중인 앤트로픽은 목표 기업가치인 1조5000억 달러(약 2000조 원) 달성이 어려워질 수 있다는 관측이 나온다.

앤트로픽은 향후几年간 최대 8954억 달러를 지출할 계획이지만 데이터센터 모라토리엄 시 건설 지연 또는 무산 가능성을 공시했다.

트럼프 대통령은 SNS에 주식시장 역사상 최악의 날 중 하나라고 적으며 더모크랫들의 탓이라고 주장했다.