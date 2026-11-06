나사APOD, 이탈리아 사진가의 달 색상 변화 기록 공유

나사 NASA가 이달의 천체사진 APOD에 소개한 마르첼라 줄리아 파체 작품은 10년간 촬영한 달의 48가지 색상을 나선형으로 배열했다.

미국항공우주국 나사는 최근 이달의 천체사진 오늘의 천체사진 APOD 코너를 통해 이탈리아 천체사진가 마르첼라 줄리아 파체 가 10년간 수집한 달의 색상 변천사를 공개했다.

파체 작가는 이탈리아 전역에서 촬영한 48가지 다양한 색조의 달 사진을 나선형으로 배열하여 하나의 예술 작품으로 완성했다. 이 작품은 단순히 달의 외형을 담은 것이 아니라, 광학적 현상과 대기 조건에 따라 달라지는 달의 다양한 얼굴을 과학적으로 기록한 것이다.

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달 표면 광물과 반사율의 과학적 진실

우주에서 관찰되는 달 표면은 대체로 갈색 기운이 도는 회색으로 보인다. 이는 주로 철과 마그네슘이 풍부한 휘석과 장석 같은 광물로 구성되어 있기 때문이며, 이러한 광물들이 미세한 회색 먼지로 달 표면을 덮고 있기 때문이다. 달의 전반적인 햇빛 반사율은 약 12%로, 구름이나 눈, 빙하가 넓게 분포한 지구의 절반에도 미치지 못하는 수치다.

특히 달에는 바다라고 불리는 넓고 어두운 지형이 존재한다. 이는 고대 화산 활동으로 형성된 지역으로, 현무암 성분으로 이루어져 있고 충돌 분지 안쪽에 모여 있어 빛 반사율이 더욱 낮다. 이로 인해 주변 지형보다 더 어둡게 보이는 특징을 지니고 있다.

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대기 현상이 만드는 달의 48가지 색상

나사가 공개한 나선형 배열의 시작점은 붉은색 달부터 시작되어 노란색, 갈색, 푸른색, 보라색 달로 이어진다. 붉은 달은 달이 지평선 근처에 있을 때 나타나는 현상으로, 하늘이 낮아질수록 달빛은 더 많은 대기층을 통과해야 한다.

이 과정에서 파장이 짧은 파란색 빛은 대기에 흩어지고 우리 눈에 도달하는 것은 주로 붉은색 빛이다. 아침해와 저녁 노을이 붉게 물드는 것과 동일한 원리이며, 대기에 미세먼지나 수증기가 많을수록 이 색은 더 짙어진다.

반면 달이 하늘 높이 올라가면 빛이 통과해야 하는 대기층이 짧아져 붉은 기운은 옅어지고 노란빛을 거쳐 흰색에 가까워진다. 높게 뜬 달이 밝고 하얗게 보이는 이유는 달이 칠흑 같은 밤하늘에 둘러싸여 있기 때문이며, 인간의 눈은 주변 밝기에 따라 색과 명암을 다르게 인식하기 때문이다.

시칠리아 해안과 개기월식의 특수한 조건

나사의 설명에 따르면 보라색 또는 분홍색 달의 정확한 원인은 아직 명확하지 않으나, 여러 광학 효과가 겹쳤을 가능성이 있다. 2017년 3월 시칠리아 해안에서 촬영된 이 달은 해가 지는 순간 반대편에서 떠오른 상태로, 보랏빛을 띠고 있었다.

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두 천체가 거의 동시에 지평선 가까이에 있었던 이 드문 상황은 파체 작가가 추정한 바와 같이 달의 색상과 관련이 있을 것으로 보인다. 또한 나선 배열의 끝부분에는 2018년 7월 개기월식 때 촬영한 아스라한 붉은 달이 위치해 있다.

개기월식 때 달이 지구 그림자 안에 완전히 들어가 있으면서도 희미한 붉은색을 띠는 이유는 햇빛이 지구 대기를 통과하며 굴절되어 그림자 안쪽으로 휘어 들어갔기 때문이다. 푸른빛은 대기를 지나며 대부분 흩어졌고 붉은빛만이 달에 도달하여 이러한 색상을 구현했다.

대기 굴절이 야기한 달의 형태 왜곡

지구의 대기는 달의 색상뿐만 아니라 모양에도 영향을 미친다. 지평선 근처에 뜬 달은 빛의 굴절 현상으로 인해 위아래가 눌려 타원형으로 보인다. 두껍고 빽빽한 공기층을 통과하는 아랫부분이 윗부분보다 더 많이 위로 휘어지기 때문이다.

사실 사진에서 가장 납작해 보이는 달은 막 떠오른 순간의 달로, 대기층의 두꺼운 영향으로 인해 시각적으로 왜곡되어 나타난 것이다. 이러한 과학적 사실들은 마르첼라 줄리아 파체의 작품이 단순한 사진_collections이 아니라 천문학적 관측의 가치 또한 지니고 있음을 보여준다.