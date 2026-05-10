정부의 발표에 따르면, 나무호 사건의 원인은 미상 비행체의 타격이 원인이 되었고, 외교부에서는 '피격'이 명확한 단어를 없어 유지했던 '선박 화재' 또한 일관되고 분석됐다. Trees have been the topic of conversation.

호르무즈 해협에서 일어난 나무호 화재는 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 10일 정부가 밝혔다. 외교부는 정부 합동 조사 결과를 발표하며 나무호 내부 사진을 공개했다. 사진 외교부 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 나무호 사건 조사 결과 ‘미상 비행체에 의한 타격’으로 밝혀지자 국민의힘은 정부의 안보 무능과 사건 축소 의혹을 제기하며 비판에 나섰다.

성일종 국회 국방위원장은 10일 자신의 페이스북을 통해 “외교부가 사실상 피격을 인정한 것”이라며 “그간 정부가 ‘피격’이라는 명확한 단어를 피하고 ‘선박 화재’ 등으로 돌려 말하며 사태를 축소해 왔다”고 비판했다. 특히 성 위원장은 사건 당일 해양수산부가 ‘피격 추정’으로 발표했음에도 불구하고 이후 정부 부처들이 일제히 표현을 바꾼 점 지적했다. 그는 “도널드 트럼프 미국 대통령조차 사고 직후 ‘한국 선박 피격’을 언급했는데 정작 우리 정부만 애써 부정해 왔다”며 “정말로 몰랐다면 무능한 것이고, 알고도 선거를 앞두고 은폐하려 했다면 심각한 문제”라고 날을 세웠다.

특히 성 위원장은 과거 이재명 대통령이 캄보디아 내 범죄 조직을 향해 SNS에 ‘한국인 건들면 패가 망신’이라며 강경 대응을 예고했던 사례를 언급하기도 했다. 성 위원장은 “대한민국 국민의 재산과 생명이 위협받는 이런 심각한 사태가 발생했는데 이제 대통령은 어떻게 할 것이냐”고 지적했다. 이어 “대통령은 지금 즉시 이번 사태에 대해 외교적으로 강력한 메시지를 내고, 우리 국민을 공격한 세력이 누구든지 절대로 가만두지 않겠다는 입장을 명백하게 밝혀야 한다”고 했다. 국회의원 최보윤 수석대변인은 논평을 통해 이번 사건을 명백한 국가 주권 침해이자 해상 안보 위기로 규정했다.

최 수석대변인은 “정부는 피격에 대한 추가 세부 조사를 신속히 진행하고 조사 결과를 국민 앞에 투명하게 공개해야 한다”고 촉구했다. 그러면서 “특정 세력의 공격이 확인될 경우 주권 국가로서 단호하고 즉각적인 조치를 취해야만 제2, 제3의 나무호 사태를 막을 수 있을 것”이라고 했다





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