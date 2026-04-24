나나 자택 침입 피의자 일갈부터 방시혁 구속영장까지… 엔터테인먼트계 뜨거운 감자들

가수 나나의 자택 침입 사건 공판, 하이브 방시혁 의장 구속영장 신청, 배우 정우의 감독 데뷔, 박명수 매니저 결별 등 최근 엔터테인먼트계 주요 소식을 종합적으로 전달합니다.

배우 나나의 자택 침입 피의자에 대한 일갈, 방시혁 하이브 의장의 구속영장 신청, 배우 정우의 감독 데뷔 , 그리고 박명수 와 오랜 매니저의 결별 등 다채로운 엔터테인먼트 계 소식이 연이어 전해지고 있습니다.

먼저, 가수이자 배우 나나는 지난 21일 의정부지법 남양주지원에서 열린 공판에서 자신을 폭행하고 자택에 침입한 30대 남성 A씨를 향해 강렬한 분노를 표출했습니다.

'강도 같은 짓을 하고 마음대로 돌아다니니까 재밌니? 내 눈 똑바로 쳐다봐'라는 외침은 당시 법정의 분위기를 압도했습니다. A씨는 나나를 살인 미수 및 특수상해 혐의로 고소했지만, 경찰은 정당방위로 판단하여 불송치했습니다. 그러나 A씨의 역고소는 나나에게 큰 충격을 안겨준 것으로 보입니다.

비슷한 사례로, 방송인 서유리 역시 스토킹 피해를 주장하며 가해자를 고소했지만, 명예훼손으로 맞고소당해 법정 다툼을 이어가고 있습니다. 심리학자들은 가해자가 자신의 책임을 회피하고 피해자에게 책임을 전가하는 현상이 폭력 사건에서 흔히 나타난다고 지적합니다. 엔터테이너는 대중의 주목을 받는 만큼 이러한 상황에 더욱 취약할 수 있습니다. 한편, 서울경찰청 금융범죄수사대는 하이브의 방시혁 의장을 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 구속영장을 신청했습니다.

경찰은 방 의장이 2019년 하이브 투자자들에게 특정 사모펀드에 지분을 팔게 하고 상장(IPO)을 진행하여 1900억 원대의 부당이득을 취득했다고 보고 있습니다. 수사 착수 1년 4개월 만에 이루어진 영장 신청은 늑장 수사라는 비판도 낳고 있습니다. 경찰은 2024년 말 첩보를 입수하고 수사에 착수했으며, 이후 한국거래소와 하이브를 압수수색하고 방 의장을 5차례 소환 조사했습니다. 이제 공은 검찰로 넘어갔으며, 방 의장의 혐의 성립 여부가 중요한 쟁점이 될 것으로 예상됩니다.

이와 대조적으로, 배우 정우는 영화 '짱구'를 통해 감독 데뷔를 성공적으로 이루었습니다.

'짱구'는 2000년대 서울을 배경으로 배우를 꿈꾸는 무명배우의 도전기를 그린 영화로, 정우의 2009년 상업영화 첫 주연작인 '비상'의 후속편입니다. 정우는 직접 시나리오를 쓰고 연출하며 자신의 경험과 감정을 영화에 녹여냈습니다. 전작 '비상'은 저예산 독립영화임에도 불구하고 온라인상에서 입소문을 타며 '비공식 천만 영화'라는 별명을 얻었습니다.

'짱구' 역시 개봉 이후 5만 명 이상의 관객을 동원하며 흥행 가능성을 보여주고 있습니다. 마지막으로, 방송인 박명수가 20여 년간 함께 해온 매니저 한경호 이사와 결별했습니다. 두 사람은 오랜 시간 동안 끈끈한 관계를 유지하며 수많은 에피소드를 만들어왔습니다. 한 이사는 박명수의 소셜네트워크서비스 계정을 통해 두 사람의 소소한 일상과 미담을 공개하기도 했습니다.

결별 사유는 아직 알려지지 않았지만, 박명수는 쿠팡의 자회사인 씨피엔터테인먼트로 소속사를 옮겼습니다. 씨피엔터테인먼트에는 신동엽, 이수지, 지예은 등 유명 방송인들이 소속되어 있습니다. 박명수와 매니저의 결별은 오랜 동행의 마침표를 의미하며, 앞으로 박명수의 활동에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목됩니다. 이처럼 엔터테인먼트계는 끊임없이 변화하고 있으며, 다양한 사건과 이슈들이 대중의 관심을 끌고 있습니다.

앞으로도 엔터테인먼트계의 소식을 꾸준히 전달하며, 대중문화에 대한 깊이 있는 분석과 정보를 제공하도록 노력하겠습니다





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