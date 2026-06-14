나경원, 위철환 선관위 직무대행 출국금지 및 수사 촉구…이재명 대표 탄핵 사유 주장

국민의힘 나경원 의원이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행이 실질적 실권자라며 출국금지와 수사를 촉구했다. 나 의원은 위 직무대행이 이재명 더불어민주당 대표와의 친분 관계를 들어 편향성 문제를 제기했고, 사태의 최종 책임이 이 대표에게 있으며 이는 탄핵 사유가 될 수 있다고 주장했다. 또한 야당 주도 특검을 통한 진상규명이 필요하다고 강조했다.

나경원 국민의힘 의원이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회 의 실질적 실권자인 위철환 위원장 직무대행에 대한 출국금지와 수사를 촉구했다. 나 의원은 페이스북을 통해 위 직무대행이 이재명 더불어민주당 대표와 사법연수원 18기 동기이자 '밥 친구'라는 관계를 강조하며, 이 대표가 민주당 대표 시절 민주당 윤리심판원장을 지낸 친 이재명 계 인사라고 지적했다.

나 의원은 노태악 위원장이 사퇴하면서 위 직무대행이 직무대행을 맡아 선관위의 실권을 더욱 공고히 했다고 비판하며, '이재명 밥 친구 위철환의 선관위가 셀프조사 하는 것은 어불성설'이라고 주장했다. 그는 이 사태의 최종 책임이 이재명 대표에게 있으며, 이 대표가 자신의 측근이 장악한 선관위의 총체적 불법과 직무유기를 덮어넘긴다면 이는 탄핵 사유가 될 수 있다고 말했다. 또한 야당 주도 특검 없이는 제대로 된 수사와 진상규명이 불가하다며 특검을 통한 수사를 요구했다.

한편 나 의원은 자신이 지난 12일 국회 기자회견에서 '오세훈 서울시장 당선자라면 재선거를 선언할 것'이라고 한 발언에 대해, '출마하고 싶어서 하는 저질공세에는 대응할 가치가 없다'며 반박했다. 그는 원칙과 상식을 말한 것일 뿐이라며, 공정하고 투명한 선거가 치러진다면 오 시장이 더 큰 지지와 압승으로 정당성을 재확인할 수 있을 것이라고 덧붙였다





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나경원 위철환 중앙선거관리위원회 6·3 지방선거 투표용지 부족 이재명 탄핵 특검

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