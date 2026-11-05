나경원 등 국민의힘 의원 체포 방해 혐의 공소장 부실 지적

서울중앙지법 백대현 부장판사가 권창영 특검팀의 공소장 변경 신청 내용을 재차 부실하다며 질타했다. 나경원, 김기현, 윤상현, 권영진 의원의 체포 방해 혐의 관련 재판 진행 상황과 특검팀의 주장.

서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 5일 국민의힘 나경원, 김기현, 윤상현, 권영진 의원 등 4인의 특수공무집행방해 혐의 사건 2회 공판준비기일에서 권창영 2차 종합특별검찰단의 공소장 변경 신청을 강도 높게 비판했다. 재판부는 특검팀의 변경 신청 내용과 기존 공소장 기재 사항 간 모순을 지적하며 준비가 미흡했다고 판단했다.

특검팀은 당초 4명 의원을 단독 범행자(단독 정범)로 기소했으나, 지난달 30일 이들이 '불상의 지지자'들과 공모했다는 내용을 추가하기 위해 공소장 변경 신청을 냈다. 재판부는 이에 대해 변호인의 방어권 행사에 장애가 될 수 있는 불분명한 기재라고 보았다.

Also read 미국: '재앙이다'...중간선거 패배에 공화당원들, 트럼프 탓하며 분노

단독범 논란과 공동정범 주장의 모순

변호인단은 변경 신청한 공소장에서 피고인들이 암묵적으로 지지자들과 공모한 것처럼 서술되어 있으며, 피고인들끼리 카카오톡으로 사전에 체포 방해를 공모한 내용도 포함되어 있다고 반발했다. 이러한 복잡한 공모 정황은 명확한 사실 기재 없이 재판부의 해석에 맡기는 듯한 태도로 비판받았다.

특검팀 측은 지난 재판에서 준비가 덜 된 채 질문에 답변했다며, '단독 정범'이라고 언급한 것은 4명이 서로 사전에 공모하지 않고 개별적으로 범행에 참여했다는 의미였다고 해명했다. 이어 공소장을 살펴보면 피고인들이 공동 정범으로 기소된 사실을 충분히 알 수 있다고 덧붙였다.

Advertisement

재판부의 명확한 사실 기재 촉구

백대현 부장판사는 특검팀의 '묵시적 의사에 의한 공모'라는 답변에 대해, 암묵적 공모라는 단어를 명시적으로 기재해야지 왜 사용하지 않는 것인지 따졌다. 재판부는 재판부가 알아서 해석하라는 취지가 아니며, 범죄 사실이라는 중요한 요소가 왜 생략되었는지 의문을 제기했다.

판사는 이 부분에 대해 다음 기일에 판단을 유예하겠다고 알렸다. 특검팀은 지난달 13일 열린 첫 공판준비기일에서도 재판부로부터 비슷한 취지의 질책을 받은 바 있다. 이번 기일에서도 특검팀의 논리가 설득력 있게 전달되지 않으며 법적 공방이 격화되고 있다.

인간 벽 형성 혐의 사건 진행 상황

나경원 의원 등 4인은 작년 1월 15일 대통령 관저 앞에서 윤석열 전 대통령 지지자들과 함께 인간 벽을 형성해 공수처와 경찰의 체포영장 집행 방해 혐의로 기소됐다. 현재 이 사건은 서울중앙지법에서 공판준비절차가 진행 중이며, 향후 공소장 변경의 법적 효력과 혐의 인정 여부가 핵심 쟁점으로 대두될 전망이다.