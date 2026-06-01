김홍도 미공개 초본 10점 발견…이당 김은호 유품 정리 중 '해동명산도첩' 누락분 확인

조선 마지막 어진화가 이당 김은호의 아들 김성원 씨가 아버지 유품 정리 중 단원 김홍도의 미공개 산수화 초본 10점을 발견했다. 이 초본들은 '해동명산도첩'의 일부로 국립중앙박물관 소장 32점과 같은 시리즈이다. 외에도 엘리자베스 2세 초상화 초본, 이순신 영정 초본 등 다양한 미공개 작품과 고서적이 나왔다. 김성원 씨는 아버지에 대한 왜곡된 평가를 바로잡고 독립유공자 선정을 추진 중이다.

조선 시대 마지막 어진화가 로 알려진 이당 김은호 (1892~1979)의 아들인 김성원(81) 씨가 최근 아버지의 유품을 정리하던 중 단원 김홍도 (1745~1806? )의 미공개 산수화 초본 10점을 발견했다.

이 초본들은 김홍도가 1788년에 그린 '해동명산도첩'의 일부로, 국립중앙박물관에 소장된 32점과 같은 시리즈이며 원본 '금강산도권'의 초본에 해당한다. 김성원 씨에 따르면, 이 초본들은 경기도 광주의 창고에 보관되어 있던 유품 중 아직 확인되지 않았던 반닫이에서 발견되었으며, 6·25 전쟁 당시 고모가 피난을 가지 않고 집을 지켜서 이렇게 보존될 수 있었다고 한다. 전문가들은 이 초본들이 김홍도가 금강산과 관동팔경을 유람하며 그린 대작의 초본으로서, 미술사적 가치가 매우 높다고 평가하고 있다.

김성원 씨는 아버지 김은호가 도화서 화원 출신이었고, 어진화사로서 김홍도와 같은 화가들의 작품을 수집하거나 모사하며 후학들을 가르쳤을 가능성에 주목했다. 특히 이번에 발견된 '해동명산도첩' 10점은 김은호가 김홍도 작품 중 가장 훌륭한 작품들을 따로 모아두었던 것으로 보이며, 국립중앙박물관 소장 32점 또한 김은호의 소장품이었던 것이 외부로 유출되어 1997년 박물관이 구입한 것으로 추정된다. 이원복 전 국립중앙박물관 학예실장은 이당 김은호가 소장한 화첩의 존재가 미술평론가 이구열 씨의 사진자료를 통해 알려졌다고 설명했다.

이번 유품 정리 과정에서는 김홍도 초본 외에도 다양한 미공개 작품과 자료들이 다수 발견되었다. 김은호의 '게 그림'과 '잉어', '괴석' 그림은 미공개작으로, 특히 '게 그림'은 김홍도 화풍을 따르는 것으로 전문가들은 보고 있다. 또한 영국 엘리자베스 2세 여왕의 초상화 초본을 비롯해 이순신 영정 초본, 오원 장승업의 '남극수성도', 허목의 행서체 편지 등도 나왔다. 고서적으로는 『중국화론』과 『조선풍속화』 등 수십 권이 확인되어 체계적인 분류와 연구가 필요하다.

한편, '백학도' 초본은 이미 국립고궁박물관이 매입하여 지난해 특별전에서 전시된 바 있다. 김성원 씨는 이처럼 발견된 유품들을 통해 아버지 김은호에 대한 왜곡된 평가를 바로잡고 싶다는 강한 뜻을 밝혔다. 김성원 씨는 미국에서 사업을 하다 2015년 귀국한 후 아버지의 '친일 행적 논란'이 사실과 다르다는 것을 알게 되었고, 3·1 운동 참여로 옥고를 치른 사실과 만해 한용운, 위창 오세창 등 독립운동가들과의 교류 및 자금 조달 활동을 입증할 사료를 모아 2024년부터 국가보훈부에 공적 재평가 및 독립유공자 선정을 요청하고 있다.

그는 유품들을 '이당 김은호 기념관'에 전시하고 연구하여 사회에 기여하는 것이 꿈이며, 아버지의 명예를 회복하고 한국 근현대 미술사에서 그의 자리를 찾아드리겠다고 말했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

김홍도 이당 김은호 해동명산도첩 어진화가 유품발견 미공개작 독립유공자

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

24년만에 10%대 명목성장 기대…가계부채·국가채무비율 청신호(서울=연합뉴스) 임지우 기자=반도체 수출 가격이 크게 뛰면서 올해 명목 경제 성장률이 24년 만에 10%대를 기록할 것이란 관측이 커지고 ...

Read more »

“하루 10회 프로포폴 투약…자살한 중독자 6명”…의사 구속 기소검찰이 5년에 걸쳐 명의를 도용해 수십명에게 모두 18만㎖ 프로포폴을 투약한 의사와 직원, 투약을 받은 이들을 재판에 넘겼다. 서울중앙지검 강력범죄수사부(부장 소창범) 의료용 마약 전문수사팀은 31일 서울 강남구 피부시술 의원 의사 ㄱ씨를 마약류관리법 위반 등 혐의로

Read more »

직장인 10명 중 7명 “플랫폼노동자·프리랜서에도 최저임금 적용해야”직장인 10명 중 7명이 특수고용직·플랫폼 노동자, 프리랜서 등에게도 법정 최저임금을 적용해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 31일 시민단체 직장갑질119가 여론조사기관 글로벌리서치에 의뢰해 전국 직장인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자 72.6%는 “특수고용직·플랫폼 노동자, 프리랜서 등 모든 노동자에게 법정 최저임금을 적용...

Read more »

카카오, 창사 첫 파업…노조 “10일 4시간 부분 파업”카카오 본사 노조가 오는 10일 4시간 부분 파업을 진행한다. 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 1일 입장문을 내고 10일 4시간 부분파업 및 판교 일대에서 집회를 진행할 예정이라고 밝혔다. 이번 파업은 2010년 카카오 창사 이후 처음 진행되는 본사 노조의 파업이다.

Read more »

의사에게 이 3가지 물어봐라…수억 항암제, 10% 값에 된다쥐스탱 에이켐(Justin Eyquem) 미국 UCSF 의대 교수는 중앙일보와의 인터뷰에서 '의사가 치료 대상을 선정하고 실제 치료제를 주입받기까지 걸리는 시간을 ‘브레인 투 베인(brain-to-vein)’이라고 부른다'며 'CAR-T 치료는 보통 몇 달이 걸릴 수 있고, 일부 질환은 매우 공격적이라 환자가 한 달도 기다리지 못하는 경우가 있다'고 말했다. 인비보 CAR-T는 환자 T세포를 꺼내 몸 밖에서 만드는 대신, 몸 안의 T세포를 직접 CAR-T로 바꾸는 기술 이다.

Read more »

검찰 수사 10건 중 4건은 보완수사 거쳐…통계 첫 집계검찰이 송치받아 처분한 사건 10건 중 4건은 보완수사를 거친 것으로 나타났다. 1일 법무부와 대검찰청에 따르면 대검이 전국 12개 검찰청의 사건 처리 현황을 조사한 결과 5만5174건의 송치 사건 중 보완수사가 2만5152건에서 보완수사가 진행됐다. 보완수사 비율이 높은 만큼 보완수사요구 원칙으로 갑자기 전환할 경우 사건 처리 공백이 크게 발생할 것이라는 우려가 나온다.

Read more »