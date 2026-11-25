김호철과 윤민석이 상업음악 시장 진출을 위해 프로젝트 듀오 '야간비행'을 결성했다. 이들은 5년간 월 1장, 총 60장의 싱글을 발표하며 민중가요와 상업음악을 아우르는 새로운 음악 여정에 나선다.

'파업가'를 작사한 김호철 과 '헌법 제1조'를 작곡한 윤민석 으로 구성된 프로젝트 듀오 ' 야간비행'이 상업음악 시장에 정식으로 진출했다. 두 사람은 지난 11일 첫 싱글 앨범 ' 야간비행 에피소드 1'을 발매하며, 40여 년간의 민중가요 역사가 담긴 '살아있는 전설'로서 새로운 도전을 시작했다.

긴급 생계형 프로젝트와 결성 배경

김호철과 윤민석은 이번 프로젝트를 '긴급 생계형 창작 프로젝트'라고 정의했다. 결성의 직접적인 계기는 무료급식소였다. 지난해 초 윤민석은 오랜 동지이자 형인 김호철이 배달 일을 하며 생계를 이어오고, 점심을 무료급식소에서 해결한다는 사실을 알게 되었다. 40년 가까이 노래운동을 해온 현실의 처참함에 충격을 받은 윤민석은 자식들에게 빚만 물려주지 말자는 의미에서, 형에게 5년 동안 본인이 하고 싶었던 음악을 해보자고 제안했다.

Also read “신이 도와 잘됐다는 말, 부담됩니다”…‘무교’ 한국인, 이제 3명 중 2명

김호철은 노래를 만들면서 돈이 될 거라고 생각한 적이 없다고 고백했다. 상업가요 창작에 대한 우려가 있었지만, 결국 자신의 노래를 계속 만들기 위해 필요한 선택이라는 판단 하에 흔쾌히 수락했다. 두 사람은 1980년대 노동자노래단 시절부터 인연을 맺어왔지만, 각자의 영역에서 활동하며 함께 작업할 기회는 많지 않았다.

시인학적 제목과 개인의 아픔을 담은 음악

팀 이름 '야간비행'은 앞날을 알 수 없는 불확실한 도전을 의미한다. 윤민석은 아무것도 보이지 않는 깜깜한 밤에 일단 떠보자는 뜻이며, 위험하지만 스릴 있는 비행이라고 설명했다. 첫 싱글에는 김호철의 '그 사람'과 윤민석의 '아! 어쩌면 이렇게도'가 수록되었다. 두 곡 모두 사랑하는 아내를 먼저 떠나보낸 아픔을 포크 풍으로 담고 있다.

Advertisement

김호철은 2021년, 윤민석은 올해 4월 암 투병 중이던 아내를 잃었다. 두 아내 모두 남편과 함께 노래운동에 참여했던 동지였다. 김호철은 머릿속 생각의 절반 이상이 아내를 잃은 아픔이었다며, 첫 곡으로 그 마음을 그대로 표현하기로 했다고 말했다. 윤민석도 기존에 만든 곡을 수정하여 아내에 대한 그리움을 담았다.

저작권 문제와 인공지능(AI) 활용 전략

두 사람은 그동안 대표곡의 자유로운 사용을 위해 대부분 저작권을 등록하지 않았다. 윤민석은 노래가 광장에서 사람들에게 힘을 주는 모습만 보면 기뻤지만, 창작자가 계속 음악을 만들 수 있도록 내부에서 지원하는 제도가 마련되지 않은 점은 아쉬움으로 남았다. 그는 40년 공짜로 썼으니 이제 우리 인생도 살아보자는 의미로 상업 시장 진출을 결심했다고 전했다.

새로운 제작 방식에는 인공지능(AI)을 적극 활용했다. 작사, 작곡, 기본 편곡은 직접 수행하고, 가창과 연주 구현에는 AI를 사용했다. 윤민석은 돈이 없어 시도하지 못했던 음악을 AI를 통해 만들게 되었으며, 마치 수십 명의 편곡자가 곁에 있는 것 같다고 평가했다.

5년간 60장 발매 및 민중가요 병행 활동

야간비행은 앞으로 5년간 매달 싱글 한 장씩, 총 60장의 싱글 앨범을 발표할 계획이다. 포크를 넘어 트로트, 힙합, 록 등 다양한 장르에 도전할 예정이며, 민중가요 창작도 계속할 것이다. 대중과의 접점을 늘리고 시민들의 후원을 받기 위해 유튜브 채널 '야간비행'(@NightFlightSong)도 개설했다.

Advertisement

윤민석은 대박까지는 바라지 않되, 우리가 음악을 계속할 수 있는 기반이 생기기를 바란다고 말했다. 처음 시도하는 일이라 밤에 잠이 안 올 때도 있다고 털어놓은 김호철은 아슬아슬한 야간비행이라고 웃으며 자신의 깊은 주름을 드러냈다.