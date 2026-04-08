김혜성, MLB 콜업 후 공수 맹활약…다저스 승리 견인

김혜성(LA 다저스)이 메이저리그 콜업 이후 공수에서 안정적인 활약을 펼치며 팀 승리에 기여했다. 8일 토론토 블루제이스와의 경기에서 3타수 1안타 2득점 1볼넷을 기록하며 공격을 이끌었고, 유격수 수비에서도 안정적인 모습을 보였다. 야마모토 요시노부의 호투와 오타니 쇼헤이의 활약도 더해져 다저스는 4-1로 승리했다.

김혜성 ( LA 다저스 )이 메이저리그( MLB ) 콜업 이후 공수에서 안정적인 활약을 펼치며 팀에 활력을 불어넣고 있다. 8일(한국 시각) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 2026 MLB 토론토 블루제이스 와의 방문 경기에서 김혜성 은 8번 타자 유격수 로 선발 출전하여 3타수 1안타 2득점 1볼넷 2삼진을 기록했다. 전날 멀티 히트를 기록한 데 이어 2경기 연속 안타를 때려내며 뛰어난 타격 감각을 과시했다. 시즌 타율은 0.429로, 메이저리그 무대 적응을 순조롭게 마치는 모습이다. 다저스 유격수 포지션에는 원래 미겔 로하스가 선발 출장할 예정이었으나 로하스의 가족 문제로 인해 김혜성 이 기회를 잡았다. 김혜성 은 3회초 선두 타자로 나서 우중간 2루타 를 치고 출루하며 팀의 선취점을 이끌었다. 오타니 쇼헤이 의 적시타로 홈을 밟았고, 5회초에도 볼넷으로 출루한 후 알렉스 프리랜드의 적시타로 득점에 성공하는 등 공격에서 맹활약했다. 수비에서도 안정적인 모습을 보여주며 공수 양면에서 팀에 기여했다.

특히 4회말 블라디미르 게레로 주니어의 빗맞은 땅볼 타구를 빠르게 처리하여 1루로 정확하게 송구하는 등 뛰어난 수비 능력을 선보였다. 김혜성의 활약은 다저스 팀 승리에 크게 기여했으며, 팀의 주전 유격수 무키 베츠의 부상 공백을 훌륭하게 메우고 있다는 평가를 받고 있다. 다저스는 김혜성과 로하스를 플래툰으로 출장시키는 전략을 사용할 것으로 예상되며, 김혜성은 앞으로도 꾸준한 활약을 통해 자신의 입지를 더욱 굳힐 것으로 기대된다.\이날 경기에서 다저스는 선발 투수 야마모토 요시노부의 호투를 바탕으로 토론토 블루제이스를 4-1로 꺾고 승리했다. 야마모토는 6이닝 동안 5피안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 훌륭한 투구를 선보이며 시즌 2승(1패)을 기록했고, 평균자책점은 2.50으로 낮아졌다. 오타니 쇼헤이 역시 3타수 1안타 2볼넷 1타점으로 팀 승리에 기여하며 시즌 초반 타격 부진에서 벗어나 타율을 0.286까지 끌어올렸다. 오타니는 다음 날 토론토 블루제이스와의 경기에서 선발 투수로 등판할 예정이다. 이번 경기를 통해 김혜성은 메이저리그에서의 성공적인 데뷔 시즌을 향해 순항하고 있음을 다시 한번 증명했다. 그의 안정적인 수비, 출루 능력, 그리고 장타력은 다저스 팀의 전력 강화에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 김혜성은 앞으로도 꾸준한 경기 출전을 통해 자신의 기량을 더욱 발전시키고, 팀의 승리를 이끄는 핵심 선수로 성장할 것으로 기대된다. 그의 활약은 한국 야구 팬들에게도 큰 자부심을 안겨주고 있으며, 앞으로 펼쳐질 그의 메이저리그 활약에 많은 기대와 응원이 쏟아지고 있다. 김혜성은 6회초 2사 1, 3루, 9회초 1사 상황에서 삼진으로 물러났지만, 득점 기회를 만들어내는 등 팀에 긍정적인 영향을 미쳤다. 그의 성실함과 끊임없는 노력은 메이저리그에서의 성공적인 안착을 가능하게 했으며, 앞으로도 그가 보여줄 활약에 많은 이목이 집중될 것이다.\다저스 팀은 김혜성의 활약과 야마모토 요시노부의 안정적인 투구, 그리고 오타니 쇼헤이의 타격 회복 등 여러 긍정적인 요소들이 시너지 효과를 내며 좋은 분위기를 이어가고 있다. 팀은 다가오는 경기에서도 승리를 거두기 위해 최선을 다할 것이며, 김혜성은 팀의 승리에 기여하기 위해 자신의 모든 역량을 발휘할 것이다. 최근 메이저리그에서는 한국 선수들의 활약이 두드러지면서 한국 야구 팬들의 관심이 더욱 높아지고 있다. 김혜성 역시 이러한 흐름을 이어가며, 한국 야구의 위상을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 그는 메이저리그 무대에서 자신의 기량을 마음껏 펼치며, 한국 야구의 미래를 밝히는 등불이 될 것이다. 다저스 팬들은 김혜성의 활약을 통해 큰 즐거움을 얻고 있으며, 그의 다음 경기를 손꼽아 기다리고 있다. 그의 성공적인 메이저리그 데뷔는 한국 야구의 새로운 희망을 제시하고 있으며, 앞으로 그의 행보에 많은 관심이 쏠릴 것이다. 김혜성은 끊임없는 노력과 긍정적인 마인드를 통해 메이저리그에서 성공적인 커리어를 쌓아나갈 것이며, 많은 이들에게 영감을 주는 선수가 될 것이다. 그의 활약은 단순한 스포츠 경기를 넘어, 한국 야구의 역사에 한 획을 긋는 중요한 사건으로 기록될 것이다. 김혜성은 메이저리그에서 자신의 꿈을 펼치고, 한국 야구의 자부심을 드높이는 훌륭한 선수로 성장할 것이다





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