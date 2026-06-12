김혜경 여사, 로마서 2027 서울 세계청년대회 간담회 참석…청년 역량 강화와 정부 지원 약속

이재명 대통령과 함께 이탈리아를 방문 중인 김혜경 여사가 로마 한인신학원에서 열린 2027 서울 세계청년대회 관련 간담회에 참석해 대회 의미와 기대감을 강조하고, 정부 지원 의사를 밝혔습니다. 교황 레오 14세가 참석할 차기 대회 준비에 대한 청년들의 목소리를 직접 듣고 격려하는 모습이 전해졌습니다.

이재명 대통령이 이탈리아를 국빈 방문하던 중, 그의 부인 김혜경 여사가 로마 한인신학원에서 2027년 서울 세계청년대회 를 앞두고 개최된 간담회에 참석했다. 김 여사는 현지 시간으로 12일, 정연정 원장의 안내를 받아 간담회장에 들어섰으며, 이번 행사는 대회 준비에 착수한 사제와 청년 관계자들을 직접 만나 격려하고 향후 진행 방향을 논의하는 자리였다.

김 여사는 먼저 "2027 서울 세계청년대회는 국적·언어·문화가 다른 전 세계 청년들이 평화와 희망을 하나의 목소리로 전하는 뜻깊은 축제"라며 대회의 의미를 강조했다. 이어 "대한민국이 전 세계 청년들을 정다운 가족이자 친근한 이웃으로 품어 안는 따뜻한 시간이 되길 바란다"는 기대감을 표했다. 김 여사는 과거 20대 초반 대학생이던 시절, 종교적 집회에서 큰 감동을 받았던 경험을 떠올리며 "그때의 도시와 기도 제목이 아직도 마음속에 남아 있다"고 회상했다. 이 같은 개인적인 추억을 공유함으로써, 청년들이 대회를 준비하며 느끼는 부담감과 기대에 공감하는 모습을 보였다.

간담회에서 참석자들은 청년대회가 가져올 '관계의 단절' 문제 극복과 내면의 양심 발견이라는 목표를 논의했다. 로마에서 신학을 공부하고 있는 유학생은 대회를 통해 청년들이 서로 다른 문화와 가치관 사이에서 소통의 다리를 놓을 수 있기를 기대한다고 말했다. 이에 김 여사는 "그들의 발언을 들으니 막힌 것이 쏙 내려가는 기분이다"라며 따뜻한 격려와 함께, 정부가 실질적인 지원이 필요할 경우 자신이 전달 가능한 위치에 있으니 언제든 알려달라는 의지를 밝혔다.

그녀는 직접 행정권을 행사하는 사람은 아니지만, 대통령 부인으로서 정부와 현장의 의견을 연결하는 역할을 충실히 수행하겠다고 약속했다. 2027 세계청년대회는 전 세계 청년들의 순례와 친교를 목적으로 2~3년마다 대륙을 순회하며 열리는 대규모 가톨릭 행사이다. 내년 8월 서울 전역에서 개최될 차기 대회에는 교황 레오 14세가 참석할 예정이며, 이는 한국이 국제 청년 문화 교류의 중심지로 부상하는 중요한 계기가 될 전망이다.

이번 로마 간담회는 대회의 성공적인 개최를 위한 사전 준비 단계에서 현지 유학생·신학자·청년 지도자들의 의견을 직접 청취하고, 한국 정부와 교회 사이의 협력 방안을 모색하는 의미 있는 자리였다. 김혜경 여사의 격려와 약속은 대회 준비에 참여하는 이들에게 큰 힘이 될 것이며, 앞으로도 국제 청년 교류와 평화 증진을 위한 다양한 협력 활동이 이어질 것으로 기대된다





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김혜경 세계청년대회 로마 청년지원 가톨릭

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