김혜경 여사, 로마서 2027 서울 세계청년대회 준비 관계자 격려

이재명 대통령 배우자 김혜경 여사가 이탈리아 국빈 방문 중 로마 한인신학원에서 열린 간담회에 참석해 2027 서울 세계청년대회 준비를 위해 현지에서 활동 중인 성직자와 봉사자들을 만났다.

이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 12일 오후(현지시간) 로마에 위치한 한인신학원 을 방문하여 2027년 서울에서 개최될 예정인 세계청년대회 준비를 위해 현지에서 활동 중인 성직자들과 한국인 봉사자들을 만나 격려하는 시간을 가졌다.

김 여사는 간담회에서 서울 세계청년대회의 의미와 중요성을 강조하며 행사가 전 세계 청년들을 하나로 연결하는 따뜻한 축제가 되기를 바란다고 전했다. 또한 그녀는 자신이 젊은 시절 참석했던 대규모 종교 집회의 감동을 떠올리며, 이번 대회가 참가하는 청년들에게 신앙적 기쁨뿐만 아니라 한국 문화를 깊이 체험할 수 있는 기회가 되기를 기대한다고 말했다. 김 여사는 참석자들의 의견을 경청하며 정부 차원의 실질적 지원 방안을 모색하겠다는 의지를 보였고, 신학생이 청년들이 직면한 현대 사회의 문제를 극복하고 내면의 성찰을 이룰 수 있는 기회가 되기를 바란다는 발언에 공감을 표했다.

로마 교황청 국무부 소속 구장한 신부는 한국에서의 개최를 자랑스럽게 여기며 많은 청년들이 오랫동안 기다려왔다고 말했고, 김 여사는 이에 대선 당시 성당 방문 경험을 언급하며 준비 과정에 대한 관심과 책임감을 전해 듣게 되었다고 화답했다. 세계청년대회는 1985년 요한 바오로 2세 교황이 시작한 국제 행사로, 가톨릭 청년들이 모여 신앙과 문화를 나누는 큰 자리다. 2027년 서울 대회는 아시아에서는 두 번째, 비가톨릭 국가에서는 처음 열리는 역사적인 행사로, 성공적인 개최를 위한 준비가 중요한 과제로 부각되고 있다. 로마=오현석 기





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김혜경 2027 서울 세계청년대회 WYD 로마 한인신학원 구장한 신부 국제 행사 가톨릭 청년

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