김혜경 여사가 서울 aT센터에서 열린 제7회 김치의 날 기념식에 참석해 김치 문화의 세계화와 한한령 해제 후 중국 수출 활성화 가능성을 시사했습니다. 배춧값 하락 전망과 김치 휘낭시에 등 혁신적인 시도도 언급되었습니다.

김혜경 여사 가 2026년 11월 20일 서울 서초구 양재동 소재 aT센터에서 열린 제7회 김치의 날 기념식에 참석해 김치의 국제적 가치와 문화적 의미를 강조했습니다. 안귀령 청와대 부대변인의 서면 브리핑에 따르면, 김혜경 여사 는 이번 행사에서 축사를 통해 김치가 단순한 음식을 넘어 이웃과 정을 나누는 전통적 문화라는 점을 재조명했습니다.

김치, 유네스코 무형유산으로서의 가치 재확인

김혜경 여사는 축사를 통해 예로부터 김장은 한 해의 겨울을 준비하는 과정이면서 이웃과 정을 나누는 소중한 시간이었다고 언급했습니다. 그녀는 이러한 정겨운 문화가 2013년 유네스코 인류 무형유산에 등재되며, 전 세계가 함께 지켜야 할 소중한 문화유산으로 인정받았다고 강조했습니다.

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이와 함께 김혜경 여사는 개인적인 김장 루틴을 공개하며 공감대를 형성했습니다. 그녀는 매년 11월이 되면 소래포구와 노량진 수산시장을 방문해 신선한 재료를 수집하고, 허리가 아플까 봐 미리 병원을 방문하는 것이 자신만의 습관이었다고 소개했습니다.

김치 휘낭시에 시식과 중국 수출 활성화 전망

김혜경 여사는 프랑스식 구움 과자 김치를 접목한 '김치 휘낭시에'를 시식하며 김치의 대중성과 세계화에 대한 긍정적인 반응을 보였습니다. 그녀는 김치에 익숙하지 않은 외국인들도 이 같은 제품으로부터 김치의 매력을 자연스럽게 경험할 수 있을 것이라고 평가했습니다.

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또한 김혜경 여사는 최근 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 중국을 방문한 사실을 언급하며, 중국 시장에서의 김치 유통에 대한 기대감을 표현했습니다. 그녀는 '한한령'이 해제된 상황에서 김치가 중국은 물론 미국 시장으로도 진출할 수 있을 것이라고 전망하며 김치 업계 관계자들을 격려했습니다.

송미령 장관과 배춧값 하락 및 김장 비용 전망

행사 현장에서는 송미령 농림축산식품부 장관과의 대화도 주목을 받았습니다. 김혜경 여사는 송미령 장관에게 올해 김장을 많이 해보라고 조언하며, 현재 배춧값이 매우 싸다는 점을 지적했습니다.

그녀는 해마다 김장 비용이 상승해 온 것에 익숙한 소비자들이 가격이 떨어질 수도 있다는 사실에 놀랄 수 있다고 언급하며, 김장 준비에 필요한 경제적 부담이 완화될 수 있는 긍정적 신호로 해석했습니다. 송미령 장관은 이러한 분위기에 맞춰 김치 업계 관계자들과의 소통을 이어갔습니다.

김치 중독 전략과 세계 식탁으로의 정착

행사를 마무리하며 김혜경 여사는 김치와 한국 음식이 세계인의 입맛을 길들이는 방향으로 나아가야 한다는 점을 강조했습니다. 그녀는 세계인이 김치의 맛에 빠져나가 못 하게 중독을 시켜야 하며, 김장 문화가 세계인의 식탁에 오랫동안 머물기를 바란다고 말했습니다.

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김혜경 여사는 우수 김치 판매 코너를 방문해 제품을 직접 시식하며 김치의 다양성과 품질 수준을 확인했습니다. 이를 통해 김치가 단순한 부식을 넘어 글로벌 식문화의 중심에 서기 위한 기반이 마련되어야 한다는 메시지를 전달했습니다.

이번 제7회 김치의 날 기념식은 김치의 전통적 가치와 현대적 적용, 그리고 글로벌 시장에서의 위상을 동시에 조명하는 자리로 의미 있는 성과를 거두었습니다. 김혜경 여사의 발언은 김치 산업의 미래 성장 잠재력과 문화적 영향력에 대한 기대감을 한층 높이는 계기가 되었습니다.