김혜경 여사, 로마서 한복 패션쇼 참석…"문화의 다리 되길"

이탈리아 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 로마 국립미술대학교에서 열린 한복 패션쇼에 참석해 한복의 아름다움과 양국 문화 교류의 중요성을 강조했습니다.

이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 12일(현지시간) 로마 국립로마미술대학교에서 열린 한복 패션쇼 '시간을 넘어선 한복의 아름다움'에 참석했습니다. 이날 김 여사는 회색 한복을 단정하게 차려입고 야외 행사장에 모습을 드러냈습니다.

패션쇼는 한국 전통 한복의 우아함과 현대적 창의성이 조화를 이룬 작품들을 선보이며 현지인들의 뜨거운 관심을 받았습니다. 김 여사는 축사를 통해 "한복이 지닌 아름다움과 창의성이 국경을 넘어 많은 사람에게 영감을 주고 있다"며 "시간을 넘어 피어난 한복의 영감이 양국을 새롭게 잇는 문화의 다리로 발전하고, 양국 간 교류를 더욱 풍성하게 하길 바란다"고 말했습니다. 또한 "패션은 국경과 언어를 뛰어넘어 서로의 삶과 문화를 이해하는 데 도움을 주는 아름다운 소통의 방식"이라며 "한복을 매개로 양국이 서로를 더욱 깊이 이해하고 다정한 우정을 빚어내는 소중한 시간이 되기를 소망한다"고 덧붙였습니다.

이날 패션쇼에는 '밀라논나'로 유명한 유튜브 크리에이터 장명숙 씨를 비롯해 국립로마미술대학교 교수와 학생, 현지 문화예술계 인사 등이 참석했습니다. 청와대 안귀령 부대변인은 서면 브리핑을 통해 행사 분위기를 전하며 "참석자들이 한복의 아름다움에 감탄하고, 한국 문화에 대한 깊은 관심을 보였다"고 밝혔습니다. 김 여사는 패션쇼에서 공개되지 않은 작품들도 별도로 관람했는데, 작품에 담긴 창작 스토리와 제작 과정에 대한 설명을 경청했습니다. 특히 국립로마미술대학교 학생들이 준비한 의상들을 유심히 살펴보며 한복이 젊은 예술가들의 창의적인 아이디어와 만나 새롭게 재해석된 점을 높이 평가했습니다.

또한 일부 작품에 전통 매듭이 사용된 것을 보고 직접 한국 전통매듭을 만들어 본 경험을 소개하며 반가움을 나타내기도 했습니다. 김 여사의 이번 행보는 이탈리아 국빈 방문 일정의 일환으로, 한국 전통 문화의 아름다움을 세계에 알리고 양국 문화 교류를 활성화하려는 취지에서 마련됐습니다. 이재명 대통령의 국빈 방문과 함께 진행된 이번 패션쇼는 한복의 현대적 감각을 강조하며 이탈리아 현지인들에게 큰 호응을 얻었습니다. 김 여사는 앞으로도 다양한 문화 행사를 통해 한국과 이탈리아 간 우호 관계를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

행사 후 김 여사는 참석자 및 출연자들과 함께 기념 촬영을 하며 따뜻한 인사를 나누었고, 한복의 아름다움을 현지에 알리는 소중한 시간을 가졌습니다





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