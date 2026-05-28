김현태 전 단장, 국회 방문 영상 공개… 민주당 "내란 세력 만행, 더 못 둬"

12·3 내란 당시 국회 침투 혐의로 재판 중인 김현태 전 707특임단장이 국회를 방문해 웃으며 회상하는 영상이 공개돼 논란. 민주당은 내란 세력의 만행을 단죄해야 한다며 강하게 비판.

2024년 12월 3일 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회 본관에 침투한 혐의로 재판을 받고 있는 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장이 국회 경내를 웃으며 활보하는 영상을 공개해 큰 공분을 사고 있다.

더불어민주당은 27일 서면 브리핑을 통해 "내란 세력들의 만행을 더 이상 두고 볼 수 없다"며 "단죄에 더 시간을 끌어서는 안 된다"고 촉구했다. 해당 영상은 지난 26일 유튜브 채널 '참군인김현태'에 게재됐으며, 김 전 단장은 미소를 띤 채 국회 본관 앞 잔디광장을 걸으며 비상계엄 선포 당일 헬기를 타고 국회로 진입하게 된 과정을 상세히 설명했다. 그는 자신이 침탈했던 국회 본관을 바라보며 "와, 엄청 크네. 가까이 가면 더 크겠네"라고 말하거나, 스태프의 "2024년 12월 3일로 돌아간다면 어떻게 하겠냐"는 질문에 환하게 웃으며 "(당시) 너무 추웠다.

(돌아가면) 옷을 좀 따뜻하게 입겠다"고 답해 논란을 키웠다. 특히 김 전 단장은 12·3 내란 당시 임무 수행 시간이 1시간 30분에 불과했다며 "(한 일이) 뭐 없다"고 주장했고, "(임무가) 안으로 들어가서 막아야 되나 하다가 들어갔다가 나온 게 다"라며 "군인으로서 상식선에서 주어진 임무를 수행했는데 1시간 30분 가지고 2년째 괴롭히고 있다"고 강변했다. 이러한 발언에 대해 누리꾼들은 "불법 계엄에 참여한 전직 군인이 무슨 수학여행 후기 말하듯 하는 게 말이 되나", "계엄이 달달한 추억인가? 사람이 죽어 나갈 수 있었던 절체절명의 순간인데 다시 돌아간다면 옷을 따뜻하게 입는다고?

", "내란 척결은 끝나지 않았다" 등의 비판을 쏟아냈다. 김현정 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑에서 김 전 단장의 행태에 대해 "분노가 치밀어 오르고 치가 떨릴 지경"이라며 "김 전 단장은 12·3 내란에 이어 또다시 국회를 침탈했다"고 비난했다.

김 대변인은 "(김 전 단장은) 한걸음에 국회로 달려와 가늠하기조차 어려운 공포 앞에서도 무장한 군인들의 총부리를 거머쥐고, 장갑차 앞을 가로막은 시민들의 용기를 조롱하고 멸시했다"며 "'그날 추웠지' 한 마디로 살을 에는 한파와 칼바람 속에서도 광장을 밝히며 버텨낸 수많은 사람들의 민주주의를 향한 갈망마저 내란 중요임무 종사자인 김현태 개인의 한낱 추억담으로 끌어내렸다"고 지적했다. 또한 민주당은 김 전 단장의 영상이 단순한 회상이 아닌, 내란 행위를 미화하고 사법부를 조롱하는 의도가 있다고 주장했다.

민주당 관계자는 "전직 군인이 자신의 범죄 행위를 마치 자랑처럼 떠벌이는 것은 용납될 수 없는 일"이라며 "검찰과 법원은 엄중한 처벌로 경고해야 한다"고 강조했다. 한편 국민의힘은 별다른 입장을 내지 않았지만, 일부 당원들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "재판 중인 사안에 대해 정치권이 과도하게 반응하는 것은 적절치 않다"며 신중한 접근을 주문했다. 김 전 단장이 이끌던 707특임단은 2024년 12월 3일 밤 헬기를 타고 국회에 진입한 뒤, 비상계엄 해제 요구 결의안 표결을 위해 의원들이 모인 국회 본관 유리창을 깨고 내부로 침투했으며 본관 일부의 전력을 차단한 혐의를 받고 있다.

국방부는 지난 1월 징계위원회를 열어 김 전 단장을 파면 처분했으나, 이후 그는 극우 유튜버 전한길씨와 함께 극우 성향 집회에 참석하거나 유튜브 방송에 출연하며 활동을 이어왔다. 내란 중요임무 종사 혐의로 불구속 재판을 받는 와중에도 "이재명 정권을 무너뜨리겠다"며 6·3 지방선거 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마하기도 했다. 내란 사건을 수사한 조은석 특별검사팀은 지난 3월 김 전 단장의 구속이 필요하다는 의견서를 재판부에 제출했지만, 법원은 이를 받아들이지 않아 김 전 단장은 여전히 불구속 상태로 재판을 받고 있다.

특검팀은 당시 의견서에서 구속 필요성의 근거로 △전파성이 매우 큰 유튜브 방송이나 집회 등에 참여해 내란 및 내란 공범들의 행위가 정당하다는 그릇된 주장으로 여론을 왜곡하거나 사회 분열을 조장한 점 △진솔한 사과나 반성 없이 오히려 계엄군을 저지한 국민을 상대로 고발을 제기하는 점 △인터넷 카페 등에 참여해 사법부를 겁박하고 있는 점 등을 제시했다. 법조계에서는 "김 전 단장의 행동이 피고인으로서의 기본적인 자세에 어긋날 뿐만 아니라, 사법 절차를 조롱하고 국민적 분노를 초래하고 있다"는 지적이 나온다. 한편 일부 시민단체는 김 전 단장의 구속을 촉구하는 집회를 열었으며, 온라인 청원도 진행 중이다.

이번 사건은 12·3 내란의 충격이 여전히 가시지 않은 상황에서, 관련자들이 반성하지 않고 오히려 범죄를 미화하는 태도에 대한 사회적 경종을 울리는 계기가 되고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

12·3 내란 김현태 707특임단 국회 침투 비상계엄

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼연타석 천만 노리는 '범죄도시'... 이 영화 덕분이다[김성호의 씨네만세 707]

Read more »

“무려 707억”...전세금 가장 많이 떼먹은 사람은 원주 30대였다악성 임대인 126명 신상 공개 평균 연령 49세·19억 떼먹어

Read more »

[속보]707특임단장 “707 부대원은 김용현에 이용당한 피해자”12·3 비상계엄 사태 당시 국회에 투입됐던 특수전사령부 대령급 지휘관이 9일 “707 부대원들은 모두 피해자다. 김용현 전 국방장관에게 ...

Read more »

707Ư�Ӵ��� �����ǿ� 150�� ������ �� ��, ���� �� �� �ֳ��� ���� �޾ơ��ҹ� ����� ��� ��ȸ �⵿ �ӹ��� �þҴ� ������ Ư���� ��707Ư���ӹ��� ����(���)�� ����ȸ���� ��û�� ��� ��Ȳ�� �����ߴ�.�� ������ 9...

Read more »

계엄에 '테이저건·공포탄 건의' 곽종근 특전사령관 구속영장(종합)(서울=연합뉴스) 김다혜 권희원 기자=12·3 비상계엄 사태를 수사하는 검찰이 707 특수임무단 등 휘하 부대를 국회에 투입한 곽종근 육군 ...

Read more »

'이걸로 문을 어떻게 잠가요?' 707 휴대 '코브라 케이블 타이' 직접 시연한 박선원에 성일종 발칵이걸로 문을 어떻게 잠가요? 707 휴대 '코브라 케이블 타이' 직접 시연한 박선원에 성일종 발칵

Read more »