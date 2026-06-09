김현태 전 707단장의 잠실 개표소 봉쇄 시위 음모론 제기 논란

김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장이 12·3 비상계엄 관련 재판을 받는 중에 잠실 개표소 봉쇄 시위와 관련해 음모론을 주장해 논란이 일고 있다. 그는 핸드볼 선수들이 선관위 직원으로 위장해 투표함을 옮겼을 가능성을 제기했으나 현장 영상과 경찰 확인 결과 인원 수는 동일한 것으로 나타났다. 실제로 시위 참가자들은 선수들의 출입을 제지하고 소지품을 검사하는 등 강한 의심을 드러냈다. 김 전 단장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 당시 국회 침투 작전을 수행한 인물로 내란 혐의를 받고 있으며, 최근 인천 계양구 보궐선거에도 출마했으나 낙선했다.

김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단 장이 12·3 비상계엄 당시 국회 본관 침투 혐의로 재판을 받고 있는 가운데, ' 잠실 개표소 봉쇄 시위'와 관련해 제기한 음모론 이 논란이 되고 있다. 김 전 단장은 지난 8일 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨와 자신의 유튜브 채널을 통해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 라이브 방송을 진행하며, 경기장에 들어간 핸드볼 선수 들에 대해 의심스러운 정황이 있다고 주장했다.

그는 주변 정황상 들어간 인원보다 나온 인원이 적어 누군가 위장하여 들어갔을 가능성이 있다며, 드론으로 내부를 확인한 결과 투표함을 옮기는 모습이 목격됐다고 전했다. 이를 종합해 일부는 진짜 선수일 수 있겠지만 선관위 직원들이 투표함을 옮기기 위해 선수로 위장하여 경기장에 들어갔을 가능성을 제기했다. 그러나 실제 현장 영상과 경찰 확인 결과 이날 경기장에 들어간 핸드볼 선수는 6명, 나온 선수도 6명으로 동일했다.

김 전 단장이 지목한 선수들은 오는 24일 중국에서 열리는 제25회 세계여자주니어선수권대회(U20) 출전을 앞두고 경기장에 보관된 훈련 용품을 꺼내기 위해 이날 오전 10시쯤 경기장을 찾았다. 당시 선수들이 경기장 안으로 들어가려 하자 일부 시위 참가자들은 핸드볼 선수인지 확인할 수 없다며 얼굴 대조를 위해 경기 영상을 보여달라고 요구하며 출입을 제지했다. 경찰이 아직 주니어 선수라 영상은 없다며 협조를 구했고, 선수들이 안에 있는 공인구가 필요하다고 설명했지만 참가자들은 물러서지 않았다. 한 선수가 제발요라며 부탁한 끝에 시위 참가자들은 길을 내주었다.

이후 10시 24분쯤 선수들이 공과 장비를 들고 밖으로 나오자 시위 참가자들이 몰려들어 소지품 검사를 시작했고, 멈춰라 가방 확인해야 한다는 외침이 이어졌다. 일부 시위대는 선수들이 들고 나온 가방을 열고 물품을 확인했으며, 20세 안팎의 선수들은 떠밀리듯 검사에 응한 것으로 알려졌다. 한편 김현태 전 단장은 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 당시 국회에 투입돼 작전을 수행한 인사로, 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받고 있다. 그는 올해 1월 파면된 후 이재명 대통령의 국회의원 시절 지역구인 인천 계양을 보궐선거에 무소속으로 출마했으나 낙선했다.

이번 음모론 주장과 현장 검증 결과가 상반되면서 사실 확인이 중요한 쟁점으로 부각되고 있다. 시위 참가자들의 선수 소지품 검사 행위도 적절성 논란을 일으키고 있다. 김 전 단장과 전한길씨의 방송 내용은 유튜브를 통해 확산되며 특정 정치적 해석과 결합되어 논란이 커지고 있는 상황이다





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김현태 707특수임무단 비상계엄 잠실 개표소 시위 음모론 핸드볼 선수 선관위 유튜브 전한길

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