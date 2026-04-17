김현철·이종관·모바락 교수, "한국, 고숙련·정주형 이민으로 전환해 국가 경쟁력 높여야"

김현철 연세대 인구와인재연구원장, 이종관 연세대 경제학과 교수, 무시피크 모바락 예일대 경제학과 교수가 한국의 이민 정책 방향에 대해 논의하며, 서유럽과 달리 고숙련·정주형 이민으로 전환하여 국가 경쟁력을 높여야 한다고 강조했다. 이들은 이민자를 단순 노동력이 아닌 사회 통합 대상인 '이웃'으로 바라보며, 능력 있는 젊은 인재 유치를 통해 다가오는 고령화와 AI 시대에 대비해야 한다고 주장했다. 또한, 이민자 범죄에 대한 부정적 인식은 통계와 다르며, 최저임금 동일 적용 정책의 실효성 문제도 지적하며, '일자리 기회' 제공이라는 관점에서 접근해야 한다고 제언했다.

서유럽의 정치적 혼란과 달리 한국은 고숙련· 정주형 이민 으로 전환하여 유리하게 이민 전략을 설계할 수 있다는 분석이 나왔습니다. 김현철 연세대 인구와인재연구원장, 이종관 연세대 경제학과 교수, 무시피크 모바락 예일대 경제학과 교수는 최근 기자 회견에서 이같이 밝혔습니다. 이들은 한국이 단순히 노동력을 공급받는 것을 넘어, 능력 있는 젊은 이민자들이 한국 사회에 정착할 수 있도록 정책의 패러다임을 전환해야 한다고 강조했습니다. 전 세계적으로 인공지능(AI) 인재 경쟁이 심화되는 상황에서, 이민자 유치는 국가 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 수 있다는 것이 전문가들의 공통된 견해입니다. 특히 일론 머스크, 순다르 피차이, 사티아 나델라와 같이 세계적인 기업의 최고경영자(CEO)들이 이민자 출신이라는 점은 고숙련 인재 유치 의 중요성을 보여줍니다.

이들 전문가들은 이민자를 ‘노동력’으로만 볼 것이 아니라, 우리 사회의 일원으로 통합되어 함께 살아가는 ‘이웃’으로 바라보는 시각의 전환을 촉구했습니다. 아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IDB), 예일대, 한국은행의 공동 후원으로 개최된 제19회 국제 이민 및 개발 컨퍼런스에 참석하기 위해 방한한 이들은 한국의 이민 정책 방향에 대해 심도 있는 논의를 이어갔습니다. 모바락 교수는 경제학적 관점에서 이민이 선진국과 개발도상국 모두에게 ‘윈-윈’ 전략이 될 수 있다고 설명했습니다. 개발도상국은 풍부한 젊은 인구가 일자리를 찾아 해외로 나가고, 이들이 본국으로 보내는 송금은 해당 국가 경제에 중요한 역할을 합니다. 방글라데시, 인도네시아, 필리핀과 같은 국가에서 이주 노동자는 사실상 최대 수출품이나 다름없습니다. 반면 한국과 같은 동아시아 선진국은 급격한 고령화로 인해 젊은 노동력 부족에 직면해 있으며, 높은 부양비는 미래 경제 성장의 걸림돌이 될 수 있습니다. 이 교수는 한국의 사례를 들며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 고용허가제 외국인 노동자의 입국이 제한되자 제조업체들이 어려움을 겪었고, 내국인 임금이 오히려 하락하는 현상이 발생했다고 지적했습니다. 이는 이민자가 내국인 일자리를 대체하는 것이 아니라, 오히려 내국인의 일자리를 지켜주는 ‘보완재’ 역할을 한다는 증거라고 설명했습니다. 이들은 또한 한국 사회에 만연한 이민자에 대한 부정적인 인식에 대해서도 반박했습니다. 이 교수는 통계적으로 한국 내 중국 국적자(조선족 포함)의 범죄율이 한국인보다 낮다고 언급하며, 미디어가 이민자 집단의 범죄 사례를 집중적으로 부각하는 경향이 있다고 지적했습니다. 또한, 모바락 교수는 미국에서도 이민자 범죄율이 과장되고 있음을 강조하며, 이민자 2세들의 범죄율은 내국인 자녀보다 낮고 학업 성취도는 더 높다는 연구 결과를 제시했습니다. 이들은 이민 자체의 문제가 아니라, 성공적인 이민 정책은 ‘좋은 선별’ 시스템을 갖추고 통합 정책을 제대로 실행하는 것에 달려 있다고 강조했습니다. 마지막으로, 최저임금 동일 적용 문제에 대해서는 윤리적인 관점뿐만 아니라 실질적인 고용 창출 효과를 고려해야 한다고 주장했습니다. 동일한 높은 임금을 강제할 경우, 고용주가 외국인을 고용할 유인이 사라져 오히려 고용이 위축될 수 있으며, 이는 이주 노동자의 본국에서의 삶의 질을 오히려 떨어뜨릴 수 있다고 우려했습니다. 따라서 본국 가족을 부양하기에 충분히 매력적인 수준에서 임금이 결정되는 것이 합리적이라고 제안했습니다. 한국은 자선이 아닌 ‘일자리 기회’ 제공이라는 관점으로 접근해야 한다는 점을 분명히 했습니다





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