김현준 감독이 지휘하는 한국 U-17 남자축구대표팀이 2026 FIFA U-17 월드컵에서 조별리그 3전 전승을 거두며 한국 축구 역사상 새로운 금자탑을 세웠다. 에콰도르전을 3-2로 격파한 한국은 32강 진출을 확정지었다.

김현준 감독 이 이끄는 한국 U-17 남자 축구대표팀이 FIFA 주관 대회에서 남녀 각급 대표팀 통틀어 처음으로 조별리그 3전 전승을 기록하며 한국 축구의 새 역사를 썼다. 한국은 26일 카타르 도하 어스파이어존에서 열린 2026 FIFA U-17 월드컵 조별리그 B조 최종전에서 에콰도르 를 3-2로 꺾었다.

앞서 우간다를 3-0, 뉴칼레도니아를 6-0으로 제압한 한국은 3승 승점 9로 B조 1위를 확정하고 32강에 올랐다. 이번 대회에서 기록한 조별리그 12골과 골득실 +10은 한국 축구가 FIFA 주관 대회에서 세운 역대 최고 기록이다. 종전 조별리그 최고 성적은 2002 한·일 월드컵과 2015년 칠레 U-17 월드컵 때 기록한 2승 1무였다.

Also read 윤가은 감독, 성폭력 생존자들의 '그 후의 삶'을 담은 영화 '세계의 주인' 공개

김지호 활약에 3-0 선제 주도

오스트리아 레드불 잘츠부르크로의 이적을 예약한 김지호가 공격을 선도하며 승리를 견인했다. 한국은 전반 7분 김지호가 오른쪽 측면을 돌파해 올린 크로스가 에콰도르 골키퍼와 수비수를 잇달아 맞고 골문 안으로 들어가 선제골을 올렸다.

전반 22분에는 박주호의 전진 패스를 받은 남이안이 중거리슛으로 골대 왼쪽 아래를 찌르며 점수를 2-0으로 벌렸다. 후반 시작 직후 김지호가 오른쪽을 파고든 뒤 날린 슈팅이 상대 수비수 발에 맞고 굴절되어 골로 연결되면서 한국은 3-0까지 달아났다.

Advertisement

MIK 철학과 12득점의 의미

김현준 감독은 이번 대회에서 한국 축구의 기술 철학인 'MIK(Made In Korea)'를 강조했다. 김 감독은 MIK 철학 아래 파이널 서드에서 경기력 향상을 목표로 했으며, 조별리그에서 12골을 넣은 부분이 잘했다고 평가했다.

김 감독은 주도적인 경기를 위해 선수들이 스스로 판단하고 해결하며 당당하게 싸우는 모습을 강조했다. 그는