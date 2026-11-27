김해 고등학교 오줌 섞기 사건을 계기로 신체 공격 행위가 성범죄로 분류될 수 있는 법적 쟁점과 경찰 및 교육당국의 대응 미흡이 지적되고 있습니다.

11일 서울 강남구 코엑스에서 다양한 색상의 텀블러들이 전시된 부스가 마련되었다. 이 사진은 본 기사와 무관하다. 경향신문의獨家 보도로 드러난 김해 고등학교 오줌 섞기 사건 이후, 타인의 소지품에 체액을 넣어 공격하는 ' 신체 공격' 행위가 주목받고 있다. 이 사건은 충격적이기만 할 뿐만 아니라, 그 이후 교육 당국과 경찰의 대응은 혼란스럽기 그지없다.

교육처분 미흡과 경찰 수사 미온성 비판

가해 학생을 다른 반으로 전학보내는 정도의 학교 폭력 제재만 내려진 결과, 결국 피해자는 학교를 자퇴하고 말았다. 비판이 늦게나마 빗발치자 경남교육청은 "엄중한 처분이다"라며 불만족스러울 경우 이의 제기가 가능하다고 해명했다. 반면 경찰은 부실한 조사에 대한 비판을 피하기 어렵다.

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배설물이 섞인 물을 마신 피해자는 응급실을 방문했고, 심각한 정신적 외상으로 치료받았음에도 경찰이 초기에 가해 학생을 기소한 죄명은 '재물손괴'에 불과했다. 즉, 텀블러에 소변을 싸서 파손한 것이라는 논리였다. 경찰은 피해자 측 변호인이 대법원 관련 판례가 있음을 주장한 후에야 다른 죄목 적용을 고려하기 시작했다.

대법원 판례 변화와 성범죄 판단 기준

7월 대법원은 이러한 신체 공격이 성범죄로 성립할 수 있다고 판시했다. 김해 고등학교 사건은 성범죄 사건에서 피해자 보호가 얼마나 inadequate한지를 starkly하게 드러낸다. 신체 공격이란 정액, 소변 등을 피해자의 몸, 소지품, 음식 등에 비밀리에 넣거나 묻히는 범죄 행위다. 지난해 4월 제주도 서귀포시 초등학교에서도 교사의 텀블러 등 물품에 체액이 넣히는 사건이 발생한 바 있다.

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이전까지 법률에 명확한 규정이 없었다는 이유로, 신체 공격은 사건마다 일관되지 않게 처벌되어 왔다. 직접적인 신체 접촉이 있었는지 여부에 따라 강간치상죄나 재물손괴죄로 양형이 갈렸다. 형법상 강간치상죄가 성립하려면 폭력이나 협박이 필수적이며, 이는 직접적인 신체 접촉을 요구한다고 해석되어 왔다.

재물손괴 기율 사례와 수사 지침 부재

체액이 신체 대신 물품에 묻힐 경우, 사람에 대한 직접적인 폭력이 결여되었다는 이유로 물품의 사용이 불가능하게 되었으니 재물손괴라는 논리가 적용되곤 했다. 민주당의 백현련 의원이 경찰청으로부터 받은 최신 자료에 따르면, 2019년 7월부터 보고된 정액 공격 사건 41건 중 15건이 강간치상보다 재물손괴로 처리되었다고 한다. 경찰청은 별도의 수치를 관리하지 않아 최신 통계는 부재하다.

서울 서초구 대법원 정효진 기자. 7월 대법원 판결 이후 분위기는 바뀌기 시작했다. 카페 고객이 점주의 커피 컵에 정액을 넣어 마시게 한 사건에서, 1심과 2심은 폭력이나 협박이 없어 강간치상 혐의로 무죄를 선고했으나, 대법원은 유죄 판정을 위해 파기환송했다.

법원은 외관상 물품에 대한 행위였으나, 실질적으로 체액이 피해자의 몸에 들어갔으므로 신체에 대한 불법한 실체력 행사로 볼 수 있다고 reasoning했다. 이 결정은 경찰 수사에 영향을 미쳤으나, 현장에서의 변화는 더디다. 9월 22일 경찰청은 전국 여성아동 수사관 영상회의를 통해 대법원 판례 취지와 판단 기준을 공유했다.

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제주 초등 사건과 김해 사건 대비되는 조치

제주 초등학교 사건에서 경찰은 판례를 검토한 후 강간치상 미수 등 혐의를 추가해 4일 송치했다. 반면 김해 고등학교 사건에서 경찰은 재물손괴로 진행했으며, 피해자 측이 문제를 제기한 후에야 상해 성 강간치상 혐의 적용 여부를 검토하기 시작했다. 국립국어원 허민수 입법연구원은 "정액은 분명히 성적인 목적이 있으며, 소변도 성적인 지배 욕망을 담고 있어 동일한 맥락의 성폭력으로 볼 수 있다"고 밝혔다.

그는 "명확한 법조항 부재로 현장 수사 기관은 관행적으로 재물손괴 혐의만 적용하는 경향이 있다"며 "입법 이전에도 경찰은 명확한 수사 지침이나 매뉴얼을 준비해야 한다"고 덧붙였다. 독립된 형사법 조항을 마련하려는 입법 노수는 수년간 표류해 왔다.