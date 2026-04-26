김포 장릉: 사후 추존된 왕의 능, 품격 있는 산책로

김포에 위치한 유일한 세계문화유산 장릉(章陵)을 소개합니다. 비극의 왕 단종과는 다른, 사후 추존된 왕 원종의 능으로, 아름다운 봄 풍경과 평화로운 분위기를 즐길 수 있는 곳입니다. 김포 시민들에게 사랑받는 산책로이자, 서울에서도 쉽게 접근할 수 있는 여행지입니다.

오마이뉴스는 '모든 시민은 기자다'라는 모토를 가지고 있으며, 시민들의 일상 이야기를 뉴스로 다루고 있습니다. 김포에 위치한 유일한 세계문화유산 인 장릉(章陵)은 최근 많은 관심을 받고 있습니다. 강원도 영월의 장릉이 비극적인 왕 단종의 능이라면, 김포 장릉 은 사후에 추존된 왕 원종의 능입니다. 5월 연휴를 앞두고 지난 25일, 많은 사람들이 몰리기 전에 장릉의 봄 풍경을 조용히 감상하고자 방문했습니다.

김포 장릉의 주인은 조선 제16대 왕 인조의 부모인 원종과 인헌왕후입니다. 원종이라는 이름이 낯설게 느껴질 수 있는데, 이는 그가 살아생전 왕이 아니었기 때문입니다. 문화해설사는 인조가 조선시대 왕들 중 가장 비판을 많이 받은 인조의 아버지라고 설명했습니다. 원래 원종은 선조의 아들 정원군으로 왕자가 아닌 신분이었지만, 아들 인조가 1623년 반정을 통해 왕위에 오르면서 상황이 바뀌었습니다.

인조는 자신의 정통성을 확립하기 위해 아버지를 '원종' 왕으로 추존했고, 평범한 왕자였던 정원군은 사후에 왕의 이름을 얻게 되었습니다. 이 능 또한 추존 과정에서 많은 변화를 겪었습니다. 원래 홍경원이라는 묘였던 이곳은 왕릉의 격식에 맞게 다시 조성되었고, 문석인과 무석인 같은 석물들이 세워졌으며 능을 관리하는 수복방도 마련되었습니다. 흥미로운 점은 우리나라에 '장릉'이라는 이름의 왕릉이 세 곳이나 존재한다는 것입니다.

각각 발음은 같지만 한자가 다릅니다. 영월 장릉(莊陵)은 단종의 능, 파주 장릉(長陵)은 인조와 인열왕후의 능, 그리고 김포 장릉(章陵)은 원종과 인헌왕후의 능입니다. 능 뒤편 숲길로 들어서면 분위기가 완전히 달라집니다. 나무 사이로 햇빛이 쏟아지고 산새 소리가 맑게 울려 퍼집니다.

유모차를 밀며 걷는 젊은 부부, 넓은 잔디밭을 구르는 아이, 들꽃을 구경하며 뛰어가는 아이들의 모습이 숲의 풍경과 조화롭게 어우러집니다. 왕릉이라는 이름이 무색할 정도로 평화로운 풍경입니다. 장릉은 오래전부터 김포 시민들의 소풍 장소로 사랑받아 왔습니다. 봄이면 학교에서 단체로 와 도시락을 먹고 뛰어놀던 추억을 가진 사람들이 많습니다. 2009년 조선왕릉이 유네스코 세계유산으로 지정되면서 관리가 엄격해졌지만, 장릉은 여전히 시민들에게 '가장 품격 있는 산책로'로 알려져 있습니다.

서울에서 김포 장릉을 방문하는 방법은 자동차를 이용하는 것 외에도 김포공항에서 김포골드라인을 이용하는 방법이 있습니다. 김포골드라인은 김포 한강신도시와 김포공항을 연결하는 도시철도로, 김포공항역에서 환승 후 20분 정도면 김포 도심에 도착할 수 있습니다. 사우역에서 내려 10분 정도 걸으면 장릉에 도착합니다. 기름값 부담 없이 가벼운 마음으로 떠나는 김포 여행을 즐길 수 있습니다.

다가오는 연휴, 멀리 영월까지 가기 부담스럽다면 김포 장릉을 방문해보는 것을 추천합니다. 장릉은 매주 월요일 휴관이며, 입장료는 대인 1,000원 (김포 시민 50% 할인)입니다





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