김태병 국토교통부 철도국장 '서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 브리핑'

김태병 국토교통부 철도국장은 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 앞에서 브리핑을 하고 있다. 2026.5.27 dwise@yna.co.kr외부 전문가로 구성된 건설사고조사위원회를 구성해 사고 원인 규명과 재발 방지 대책 도 마련할 예정이다.

김태병 국토교통부 철도국장은 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 앞에서 브리핑을 하고 있다. 2026.5.27 dwise@yna.co.kr외부 전문가로 구성된 건설사고조사위원회를 구성해 사고 원인 규명과 재발 방지 대책 도 마련할 예정이다.

김태병 국토부 철도국장은 27일 사고 현장 브리핑에서'철도 시설 복구는 현장 안전 확인, 구조물 안전성 점검, 전차선 복구 순으로 진행된다'며'금요일(29일) 밤에 모든 작업이 끝나면 토요일(30일) 아침 첫 차부터 운행이 가능하다'고 말했다. 앞서 전날 서소문 고가 차도 철거 현장에서는 붕괴 사고로 땅에 떨어진 구조물이 서울역∼신촌역 간 전차선을 건드리면서 단전이 발생했다. KTX는 서울∼행신역, 전동열차는 서울∼수색간 운행이 각각 중지됐다. 복구 작업은 강관비계 제거, 거더 제거, 전차선 순으로 진행할 계획이다.

거더는 다리 상판 밑에 깔아 대들보 역할을 하는 구조물을 말한다. 김 국장은'거더 제거가 완전히 끝나야 전차선이나 철도 궤도 작업을 할 수 있다'면서'궤도는 나름대로 상태가 좋은 것 같은데 그래도 체크하면서 부족한 부분은 교체해야 한다'고 말했다.

(서울=연합뉴스) 서대연 기자=김태병 국토교통부 철도국장이 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 앞에서 브리핑을 하고 있다. 2026.5.27 dwise@yna.co.kr김 국장은'시공, 구조, 안전 분야 외부 전문가 12명이 보고 절차, 품질 관리, 안전 관리, 구조 안전 등에 대해 조사할 것'이라면서'아직 정식 구성은 안 됐지만 어제 드론 촬영을 마치는 등 준비 작업을 하고 있다'고 설명했다. 김 국장은 승객 불편 최소화와 관련해선'KTX 운행이 정상화될 때까지 SRT 입석 발매를 기존 열차당 15개에서 30개로 늘리고 있고, 고속버스도 임시 버스를 투입하고 있다'면서'대체 선로도 확보할 것'이라고 말했다.

현재 고양기지에 있는 열차를 서울역으로 꺼내올 수 없는 상황인데 고양기지에서 디지털미디어시티(DMC)역, 용산역(지하), 노량진역을 경유해 서울역으로 빼내는 우회 방안을 검토하고 있다. (서울=연합뉴스) 서대연 기자=김태병 국토교통부 철도국장이 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 앞에서 브리핑을 하고 있다. 2026.5.27 dwise@yna.co.k





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