김창민 감독 사망 사건 검찰 수사 본격화, 영화계 스크린 독과점 논란, 이승기 또다시 소속사 분쟁

고 김창민 감독 사망 사건 검찰 수사 본격화, 영화 산업 스크린 독과점 논란, 이승기 소속사 분쟁, 신인 아이돌 활동 중단 등 연예계 주요 소식.

16년 동안 영화와 대중문화를 취재해 온 에서 매주 엔터테인먼트 업계의 주요 소식을 전합니다. 최근 발달장애 아들을 동반한 고 김창민 감독의 비극적인 사망 사건과 관련하여 검찰 수사가 본격적으로 시작되었습니다. 이 사건은 집단 폭행으로 인해 발생했으며, 가해자로 지목된 인물들이 언론과 소셜 미디어를 통해 모습을 드러내면서 논란이 더욱 확산되고 있습니다. 이전에 경기 의정부지검 남양주지청은 구리경찰서로부터 사건을 넘겨받아 전담 수사팀을 구성했습니다. JTBC는 고인의 응급실 사진을 공개하며 가해자가 힙합 앨범을 낸 인물이라고 특정했고, 이는 대중의 분노를 불러일으켰습니다. 소셜 미디어에서는 가해자들의 신상 정보를 추정하는 글들이 쏟아졌고, 가해자 중 한 명은 을 통해 사과 의사를 밝혔습니다. 그는 '상당히 많은 것이 잘못 알려졌지만, 지금 언급하는 것은 적절하지 않다'고 말했습니다.

이후 해당 인물은 유튜브 채널을 통해 유가족에게 재차 사과했지만, 유가족들은 '왜 불난 집에 부채질하듯 사람들을 더 자극하는지 모르겠다'며 분노를 표출했습니다. 현재까지 드러난 두 가지 주요 흐름은 국민적 공분이 커지고 있으며, 사법 당국의 대응도 비교적 신속하게 이루어지고 있다는 점입니다. 정성호 법무부 장관은 SNS를 통해 초동 수사의 미흡함을 지적했고, 의정부지검 남양주지청은 구리경찰서 경찰관들을 불러 경위를 조사했습니다. 유가족들은 엄정한 수사를 촉구하고 있으며, 고인의 부친은 검찰에 출석하여 사건 경위를 진술했습니다. 그는 사건이 마무리되면 아들의 이름을 딴 영화제를 열겠다는 의지를 밝혔습니다. 경찰 및 법원의 영장 심사 단계에서 지지부진했던 수사가 검찰에서 어떻게 진행될지 주목됩니다. 영화 산업의 위기 속에서 스크린 독과점 문제를 해결해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 최근 영화 가 1600만 관객을 돌파하며 흥행했지만, 이러한 성공이 한국 영화 시장 전체의 회복으로 이어지지는 않고 있습니다. 전국영화산업노동조합, 한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합 등 영화계 직능 단체들은 정부에 스크린 집중 제한 제도와 국가 주도 펀드 조성을 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 영화인들은 코로나19 팬데믹 이후 관객 수가 급감한 상황을 극장 체인을 소유한 대기업의 수직계열화와 미디어 환경 변화의 영향으로 분석하고 있습니다. 이들은 특정 영화에 스크린을 몰아주는 행위를 제한하는 법적 제도 마련과 일반 투자 유치를 위한 방안을 요구하고 있습니다. 극장 입장에서는 수익성을 위해 특정 영화에 스크린을 집중하는 것이 당연할 수 있지만, 규제나 제한이 없다면 콘텐츠 다양성이 저해되고 장기적으로 투자 위축을 초래할 수 있다고 강조합니다. 예를 들어, 일본 영화 , 그리고 이준익 감독의 은 천만 관객을 달성하는 데 상당한 시간이 걸렸지만, 는 단 4주 만에 천만 관객을 돌파했습니다. 영화 단체들은 스크린 집중 제한 제도를 통해 영화 상영 기간을 늘리면 영화 제작을 활성화하고 일반 투자 유치에도 도움이 될 것이라고 주장합니다. 또한 정부는 중형 펀드(500억 원 이상)와 대규모 펀드(1000억 원 이상)를 조성하고 일반 투자자에게 조세 감면 혜택을 제공해야 한다고 제안했습니다. 현재 더불어민주당 임오경 의원이 발의한 '6개월 홀드백' 법안에 대한 영화인들의 반대 목소리가 높아 이후 논의가 치열할 것으로 예상됩니다. 한편, 가수 겸 배우 이승기가 소속사에 전속 계약 해지를 통보한 사실이 알려져 또다시 분쟁이 발생했습니다. 이승기는 지난해 9월부터 정산금을 제대로 지급받지 못했다는 이유를 들었으며, 방송 활동과 행사 수익 정산, 외부 활동 지원 등에서 불만을 제기했습니다. 이승기는 2004년 후크엔터테인먼트와 전속 계약을 맺고 데뷔했으나, 2022년 회사 경영진을 상대로 소송을 제기하며 갈등을 겪었습니다. 이후 후크 측의 채무부존재 확인 소송과 이승기의 반소 제기 등 법적 공방 끝에 후크 측은 이승기에게 5억 8천만 원을 추가 지급하라는 판결을 받았습니다. 권진영 대표는 횡령 혐의로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받기도 했습니다. 이승기는 2022년 말 1인 기획사를 설립했으나, 약 1년 6개월 만에 빅플래닛메이드엔터테인먼트로 이적했으나, 또다시 법적 분쟁에 휘말리게 되었습니다. 데뷔 3개월도 안 된 신인 아이돌 그룹 알파드라이브원의 김건우가 활동 중단을 선언하는 사건도 발생했습니다. 김건우는 데뷔 전 촬영 현장에서 스태프에게 부적절한 언행을 했다는 의혹을 받았으며, 소속사는 처음에는 '허위 사실'이라고 부인했지만, 결국 일부 사실을 인정하고 사과했습니다. 김건우는 자필 사과문을 통해 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과했으며, 알파드라이브원은 당분간 7인 체제로 활동할 예정입니다. 르세라핌 김가람, 라이즈 승한의 사례를 통해, 엔터테인먼트 업계는 신인 그룹의 데뷔 후 문제 발생 시 더욱 신중하고 책임감 있는 대응이 필요함을 인지해야 합니다





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