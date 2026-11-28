50대 딸과 80대 모친이 2016년부터 10년간 10개국을 여행한 이야기. 수동적인 동행자가 아닌 '함께하는 여행자'로서의 어머니 김찬숙의 자세와 여행 철학을 상세히 분석합니다.

2025년 1월, 아르헨티나의 Patagonia 지역 Perito Moreno Glacier를 배경으로 김찬숙 어르녀와 손정서 씨가 함께 서 있다. 이는 지난 10년간 모녀가 함께한 해외 여행의 결실을 보여주는 상징적인 장면이다. 2014년 아프리카 여행 중 친구로부터 모친과 함께 여행해보는 것을 제안받은 손정서 씨는 당시 이를 쉽게 생각하지 않았다. 나이가 든 부모와의 독립 여행 은 보편적으로 지루하고, 짐이 되며, 힘들다는 편견이 존재했기 때문이다.

2016년 미얀타 첫 독립 여행의 전환점

손정서 씨는 2016년 1월, 70대 중반의 모친 김찬숙 씨와 함께 미얀마로 첫 독립 여행을 떠났다. 이미 1년 전 혼자 방문했던 경험이 있어 길잡이가 용이할 것이라고 판단한 목적지였다. 항공편, 숙소, 교통, 식사, 일정 등 모든 것을 직접 준비해야 하는 독립 여행은 어르신에게는 낯설고 불안할 수 있다는 우려가 있었기 때문이다. 하지만 여행 시작 후 김찬숙 어르녀의 태도는 손정서 씨의 예상을 완전히 뒤집었다.

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손정서 씨가 길을 찾느라 애를 먹을 때, 김찬숙 어르녀는 조급해하거나 다투지 않았다. 그녀는 주변의 사람과 풍경을 관찰하며, 이동하는 과정 자체를 여행의 일부로 받아들였다. "힘들더라도 시도하는 것, 그것이 여행이다"라는 태도였다. 이 경험을 통해 손정서 씨는 어머니가 단순히 자신이 안내하는 것을 기다리는 수동적인 존재가 아니라, 자신과 함께 여행하는 파트너라는 사실을 깨달았다.

수동적 동행자가 아닌 적극적인 여행자

두 번째 여행지였던 헝가리와 폴란드 역시 새로운 지역이었지만, 김찬숙 어르녀는 지도를 보며 길을 잃거나 낯선 도시를 항해하는 상황을 두려워하지 않았다. 오히려 패키지 투어에서는 경험하기 힘든 독립 여행의 즐거움을 발견했다. 가고 싶은 곳을 방문하고, 원하는 만큼 머물 수 있는 자유로움을享受했다. 세 번째 여행지인 발트 3국은 김찬숙 어르녀의 제안으로 정해졌으며, 이후에는 어머니가 주로 여행지를 선택했다.

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김찬숙 어르녀는 인쇄 신문이나 성서를 통해 보고 궁금해하던 곳들, 그리고 패키지 투어에서는 방문하지 못했던 곳들을 직접 체험하고 싶어 했다. 목적지가 정해지면 일정과 루트를 함께 논의하며, 손정서 씨는 교통과 숙소 예약을 담당했다. 이 과정에서 김찬숙 어르녀는 준비 단계부터 수동적인 동행자가 아니었다. 이 같은 협력 체계는 이후 이스라엘, 요르단, 튀니지, 몰타, 시칠리아, 그리스, 아르메니아, 아일랜드 등 총 10개국으로 확장되었다.

지도력, 관찰력, 그리고 위기관리 능력

손정서 씨가 여행 길에서 새롭게 발견한 것은 김찬숙 어르녀의 뛰어난 지리 감각과 관찰력이다. 새로운 도시에 도착한 직후에도 김찬숙 어르녀는 버스 노선과 정류장 위치를 빠르게 파악하고, 방위 감각을 통해 도시의 구조를 이해했다. 걷는 중에도 "여기 수로가 이렇게 뚫렸네", "거리 옆에 과일나무를 심었구나"라며 주변 환경을 상세히 관찰했다. 딸이 무심코 지나칠 수 있던 풍경조차 어머니에게는 관찰의 대상이었다.

또한 평소 검소했던 어머니가 여행 중에는 예외적인 결정을 내리는 모습도 인상적이었다. 계획이 어긋나 추가 비용이 발생하거나, 더 많은 지출이 새로운 경험을 가져올 수 있다고 판단될 때 주저하지 않았다. 진정한 여행의 enjoyment과 좋은 경험을 위해 지갑을 여는 데 거리낌이 없었다. 낯선 곳에서 길을 잃거나 늦은 밤 숙소로 돌아가는 교통편을 찾지 못해 당황해도 그녀는 불만을 표하거나 조급해하지 않았다.

여행의 본질과 미래의 기대

김찬숙 어르녀는 열악한 화장실이나 입맛에 맞지 않는 음식조차 소중히 여기며, 등산이 어려울 때는 부드러운 길을 선택하고 젊은이들보다 여유로운 일정의 여행을 즐겼다. 이들은 유럽과 중동 일부를 투어하며 북쪽 끝의 오로라와 남쪽 끝의 등대를 방문했다. 10년 전 첫 독립 여행으로 어머니가 '수동적인 여행자'가 아님을 깨달은 손정서 씨는 이제 어머니가 "우리 저기도 갈까?"라고 할 때를 기다리고 있다. 이는 여행이 단순한 이동이 아닌, 세대 간 소통과 성장을 돕는 과정임을 보여준다.