바이올리니스트 김지연이 신동훈 작곡가의 '겨울 소나타' 아시아 초연 무대에 선다. 그는 세종솔로이스츠와 협력해 차세대 연주자를 양성하고 음악계의 지속 가능성을 위한 지원 활동을 강화하고 있다.

바이올리니스트 김지연 (56)이 10월 28일 세종솔로이스츠 의 실내악 공연을 통해 신동훈 의 ' 겨울 소나타'를 아시아 지역에서 처음으로 공개한다. 이어 다음 달 3일과 4일에는 직접 선발한 젊은 연주자들과 함께 서울과 부산 무대에 오른다. 김지연은 이탈리아 크레모나의 명장 프란체스코 루저리가 1669년 제작한 바이올린을 들고 관객들을 만나며, 한국에서의 공연을 준비하고 있다.

신동훈 '겨울 소나타' 아시아 초연의 의미와 과제

신동훈이 작곡한 '겨울 소나타'는 지난해 독일에서 바이올리니스트 크리스티안 테츨라프에 의해 세계 초연된 작품으로, 약 17분 분량이다. 이 곡은 바이올린의 폭넓은 음역과 다채로운 음색, 그리고 조성적인 화음과 불협화음의 뚜렷한 대비를 응축하여 현대 음악의 복잡성을 담고 있다. 아직 연주 역사가 짧은 이 작품을 아시아 관객에게 처음 선보이는 일은 바이올리니스트 김지연에게 큰 영광이자 동시에 무거운 책임이다.

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오랜 세월 수많은 연주자가 해석을 쌓아온 고전 작품과 달리, 선례가 많지 않은 신작은 연주자의 해석에 모든 것이 달려 있다. 김지연은 "자려고 누웠다가도 걱정되어 다시 악보를 펼치고 연습할 수밖에 없다"며 작품에 대한 깊은 고민을 드러냈다. 그는 현존하는 작곡가의 작품을 무대에 올리는 것이 단순한 부담이 아닌, 새로운 음악을 배우고 자신의 해석 범위를 넓히는 기회라고 강조한다. 또한 살아있는 시대를 표현하는 작품을 공연하는 것은 현대 음악가에게 주어진 중요한 역할이라고 생각한다.

이론적 배경: 신동훈의 작곡 의도와 음악적 구조

'겨울 소나타'는 신동훈이 추구하는 음악적 언어를 집약적으로 보여준다. 이 곡에서는 전통적인 소나타 형식을 따르되, 현대적인 화성 진행과 리듬적 변화를 통해 청중에게 새로운 청각적 경험을 제공한다. 특히 바이올린의 한계를 시험하는 기교적 요소들과 동시에 깊은 정서를 전달하는 멜로디 라인이 조화를 이루고 있다. 이러한 다층적인 구조는 연주자에게 높은 수준의 기술적 완성도와 함께 음악적 통찰력을 요구한다.

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신동훈은 한국을 넘어 글로벌 음악계에서 주목받는 작곡가로 자리매김하며, 다양한 관현악 및 실내악 작품을 통해 독자적인 음악 세계를 구축해 왔다. '겨울 소나타'는 그가 현존하는 연주자들의 역량을 최대한 끌어낼 수 있는 작품을 작곡한 사례로 평가받는다. 바이올리니스트 김지연은 이 작품의 초기_stage에서부터 제작 과정에 참여하며 작곡가의 의도를 심층적으로 연구했다. 그의 해석은 단순히 악보를 따라가는 것을 넘어, 작곡가가 의도한 음악적 내러티브를 청중에게 전달하는 매개체로서의 기능을 수행한다.

김지연의 음악적 여정과 젊은 음악가 지원 활동

13세에 줄리아드 예비학교에 입학한 김지연은 전형적인 음악 신동의 길을 걸으며 에마뉘엘 액스, 핀커스 주커만 등을 배출한 영 콘서트 아티스트 국제 오디션에서 우승했다. 미국의 권위 있는 신진 연주자 지원상인 에이버리 피셔 커리어 그랜트를 수상한 그는 1990년대부터 팬클럽을 거느릴 만큼 대중적 인기를 누렸다. 10대에 뉴욕 필하모닉과 협연하며 세계 무대에 이름을 알렸으나, 스타가 되는 것과 평생 음악가로 살아가는 것은 다른 문제였다.

미국을 중심으로 연주활동을 하며 탄탄한 기교와 풍부한 표현력으로 해외 평단의 호평을 받아온 김지연은 한국 공연이 뜸한 시기에도 학생들을 가르치고 연주여행을 하는 삶을 이어갔다. 2000년 유명 샴푸 브랜드 광고 모델로 선택되며 '원조 클래식 스타'로 불렸던 그는, 나이가 들어서야 음악이 자신의 행복임을 깨달았다고 고백한다. 그는 음악의 목적이 명성이나 돈이 되어서는 안 된다고 스스로를 다잡으며, 현재 자신의 삶에 '잘했다. 열심히 살았어'라고 말할 수 있게 되었다고 말한다.

김지연의 눈에 요즘 젊은 연주자들은 치열한 국제 콩쿠르 우승에도 불구하고 다음 무대를 기약하기 어려운 현실에 처해 있다. 연주자를 발굴해 무대로 연결하던 매니지먼트의 힘도 약해진 가운데, 코로나 팬데믹으로 공연이 잇따라 취소되던 시기에는 젊은 연주자들의 막막한 처지가 더욱 마음에 걸렸다. 그는 스승인 도로시 딜레이의 예를 들며, 제자들의 음악적 성장뿐만 아니라 무대 밖에서의 지원이 중요했다고 언급한다. 자신이 받았던 도움을 이제는 나누고 돌려줘야 한다는 생각에서 젊은 음악가들을 지원하고 있다.

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영아티스트 실내악 시리즈의 운영 현황 및 향후 계획

2024년부터 세종솔로이스츠와 함께 시작한 '영아티스트 실내악 시리즈'는 김지연의 지원 활동이 구체화된 프로그램이다. 뉴욕에서 시작되어 지난해 한국으로 확대된 이 프로그램은 오디션으로 선발한 젊은 연주자들이 경력 있는 음악가들과 함께 실내악을 연주하는 자리다. 김지연은 연주자 선발부터 연습, 공연 참여, 후원자 확보에 직접적으로 관여하고 있으며, 뉴욕에서는 공연이 매진될 정도로 호응을 얻고 있다.

최근 한국에서 진행된 오디션에서 참가자들의 뛰어난 실력에 놀랐다는 김지연은 선발되지 못한 연주자들에 대한 아쉬움도 표현했다. 그는 올해 서울과 부산에서 열리는 공연을 향후 대구, 대전 등 다른 지역으로 확대하고자 한다. 바이올리니스트 김지연은 "언젠가 바이올린을 연주할 수 없게 되면 젊은 음악가들을 소개하는 일을 하고 싶었지만, 지금이 그 시기"라고 말하며 음악을 사랑하고 음악인을 이해하는 사람이 해야 할 의무를 다하고 있다.