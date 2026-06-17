김주홍 전 후보, 울산교육감 선거 무효 소청…투표용지 부족·여론조사·선거법 위반 의혹 제기

김주홍 전 후보는 울산시교육감 선거 결과에 대해 투표용지 부족, 부실한 선거관리, 사전·본투표 득표율 차이, 여론조사 편향, 당선인 조용식 후보의 공직선거법 위반 의혹 등을 근거로 중앙선거관리위원회에 선거무효를 요청했다. 그는 선거 전반의 공정성과 헌법적 선거권 보장을 확인하고자 한다.

울산광역시교육감 선거에서 김주홍 전 후보가 중앙선거관리위원회에 선거무효를 구하는 소청을 제기했다. 김 전 후보는 울산시선거관리위원회 위원장을 피소청인으로, 2026년 6월 4일 확정된 제9회 전국동시지방선거 울산시교육감 선거 결과를 대상으로 삼았다.

소청서에서는 투표용지 부족 사태와 선거관리의 부실, 사전투표와 본투표 사이의 현격한 득표율 차이, 특정 후보에게 유리하게 활용된 대표경력 여론조사, 그리고 당선자인 조용식 후보의 공직선거법 위반 의혹 등을 주요 사유로 제시했다. 소청서에 따르면 울산교육감 선거의 선거인 수는 936만6170명이며, 그 중 599만9852명이 투표에 참여했다. 최종 개표 결과 조용식 후보가 227만808표로 1위를 차지했으며, 김주홍 후보는 211만834표, 구광렬 후보는 141만139표를 얻었다.

김 전 후보는 당선인과 자신 사이의 표 차이가 약 1만5974표, 득표율 차이가 2.75%포인트에 불과하다고 강조하며, 특히 울산지역 세 곳의 투표소에서 투표용지가 추가로 송부된 점을 중대한 하자로 지적했다. 중구 태화동 제4투표소, 남구 옥동 제4투표소, 북구 효문동 제3투표소에서 추가 투표용지가 전달됐으며, 남구 옥동 제4투표소와 북구 효문동 제3투표소에서는 실제로 사용된 것으로 확인됐다.

울산선관위는 해당 투표소에서 투표가 정상적으로 마감됐다고 해명했지만, 김 전 후보는 울산 전체를 하나의 선거구로 묶는 광역선거 특성상 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태가 전체 선거 효력에 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 또한 김 전 후보는 중앙선관위가 본투표 용지 인쇄율 기준을 낮춘 것이 투표용지 부족의 원인이라고 비판하며, 선거관리위원회가 헌법과 공직선거법에 따라 충분한 투표용지를 사전에 확보하고 공급할 의무가 있었음에도 이를 이행하지 못해 유권자들의 투표권이 침해됐을 가능성을 제기했다. 사전투표와 본투표에서의 득표율 차이도 문제로 제시되었다.

조용식 후보는 사전투표에서 48.3%, 본투표에서 34.3%를 얻은 반면, 김주홍 후보는 사전투표 27.1%, 본투표 41.6%로 나타나 두 후보 간 차이가 지나치게 크다고 주장했다. 김 전 후보는 여론조사 과정에서 조용식 후보가 '(전)노옥희·천창수 울산광역시교육감 비서실장'이라는 표현을 사용한 것이 비공식적이며 특정인의 이름을 결합해 후보에게 유리한 영향을 미친 것으로 보고, 이는 여론조사의 객관성과 공정성을 훼손한다고 비판했다.

더 나아가 김 전 후보 측은 조용식 후보가 선거운동 중 자신의 경력을 '25년 현장교사'라고 부각하고, '교육감 공약 발표 1위'라는 문구를 사용했으며, 선거공보물과 공약자료 표지에 특정 정당 기호 '1'을 크게 표시한 점, 투표 당일 오후에 당선소감문을 보도자료 형태로 배포한 점 등을 공직선거법 위반 혐의로 제기하였다. 김 전 후보는 울산시선관위가 6월 1일과 6월 16일에 이미 조용식 후보의 '대표경력' 사용을 묵인하고 시정 요청을 무시했다고 주장하며, 해당 후보를 고소·고발한 바 있다고 밝혔다.

그는 이번 소청이 단순히 당락을 가리기 위한 절차가 아니라, 울산교육감 선거가 헌법이 보장하는 선거권과 공정한 선거관리 원칙에 부합했는지를 검증하기 위한 것이며, 투표용지 부족, 불공정 여론조사, 선거법 위반 의혹 등이 복합적으로 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있기에 중앙선관위의 엄정하고 철저한 심사를 요구한다고 전했다





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