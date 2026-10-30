김주형, 비단타 멕시코 오픈서 동반자와 볼 바꿔 쳐 2벌타

김주형이 PGA투어 비단타 월드 멕시코 오픈 2라운드 마지막 홀에서 브라이언 캠벨과 볼을 바꿔 쳐 2벌타를 받았다. 중간 합계 7언더파 공동 25위로 2라운드를 마쳤다.

김주형 (24)이 31일(한국시간) 멕시코 푸에르토 바야르타의 비단타 바야르타 골프장에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 비단타 월드 멕시코 오픈 2라운드에서 동반 경기자와 볼을 바꿔 쳐 2벌타를 받았다. 김주형 은 지난해 대회 우승자인 브라이언 캠벨, 올해 US오픈 챔피언 윈덤 클락과 한 조로 2라운드를 소화했다. 이날 마지막 홀인 9번 홀에서 두 번째 샷이 나란히 그린 오른쪽으로 향하면서 상황이 시작됐다.

9번 홀에서 발생한 오구 플레이

김주형과 캠벨의 두 번째 샷은 하나는 벙커에, 하나는 벙커 인근 러프에 떨어졌다. 캠벨이 러프의 볼을 살펴보다 자신의 공이 아니라고 판단하고 벙커로 가서 샷을 했으나, 그것이 오판이었다. 러프의 볼이 캠벨 것이었고 벙커의 볼이 김주형 것이었다.

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김주형은 캠벨이 확인했으니 러프에 있는 게 자신의 볼일 것이라 생각했다고 설명했다. 라이를 개선하려는 의도로 볼을 들어 올린다고 의심받을 수 있어 굳이 꺼내 확인하지 않고 그냥 쳤는데, 그린에 가보니 자신의 공이 아니었다고 말했다. 김주형과 캠벨은 즉시 경기위원에게 신고했고, 규정에 따라 각각 2벌타를 받았다.

더블보기로 마감한 2라운드 성적

3연속 버디 행진을 이어가던 김주형은 이 홀에서 더블보기를 적어내며 이날 3언더파 68타를 쳤다. 중간 합계 7언더파로 캠벨과 함께 공동 25위로 2라운드를 마감했다. 오구 플레이가 없었다면 9언더파 공동 11위에 해당하는 성적이었다.

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김주형은 이번 대회에서 티샷과 퍼트, 아이언 지표 모두 상위권에 올랐다. 타수 이득에서 티샷은 15위, 퍼트는 28위, 아이언은 40위였고, 그린 주변 쇼트게임만 97위로 부진했다. 오구 플레이에 따른 2벌타가 이 수치를 끌어내린 것으로 분석된다.

투어에서 반복되는 볼 혼동 사례

동반자와 공을 바꿔 치는 오구 플레이는 투어에서도 종종 일어난다. 지난해 1월 하와이 카팔루아에서 열린 더 센트리에서는 윌 잘라토리스와 캠 데이비스가 15번 홀 그린 앞에서 서로의 공을 혼동해 각각 2벌타를 받았다. 두 선수가 비슷한 지점에 공을 떨어뜨린 뒤 잘못 바꿔 친 사례로 이번과 판박이다.

특히 벙커에서는 공이 모래에 박혀 번호나 마킹이 가려지기 쉬워 혼동이 잦다. 세계 랭킹 3위 매트 피츠패트릭이 유독 화려한 볼 마킹을 쓰는 것도 어린 시절 비슷한 마킹의 공과 바꿔 쳐 벌타를 받은 뒤부터다.

김주형도 캠벨과 똑같은 타이틀리스트 프로V1 4번볼에 마킹도 비슷했다고 전했다. 지금까지 작은 검정 십자가와 줄을 그어왔는데 더 눈에 띄게 바꿔야겠다고 밝혔다.

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상승세 이어가는 김주형의 현재

지난 2년간 슬럼프였던 김주형은 최근 프레지던츠컵에서 양팀 선수 24명 통틀어 최고 승점을 거뒀고 아시안게임 금메달까지 목에 걸며 상승세를 타고 있다. 이번 대회에서도 안정적인 흐름이 이어지고 있다.

한편 2라운드에서 61타를 친 앤드류 노박이 14언더파로 3타 차 선두에 올랐다.