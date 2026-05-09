김주애의 패션과 이미지 정치: 북한 권력 승계의 시각적 상징과 전략 분석

김정은 위원장의 딸 김주애가 공식 석상에서 보여주는 성숙한 스타일링과 명품 패션이 단순한 취향을 넘어 차세대 지도자로서의 권위를 구축하기 위한 치밀한 정치적 계산과 이미지 정치의 일환임을 분석합니다.

조선중앙통신이 보도한 영상 속에서 김정은 국무위원장과 그의 딸 김주애 가 동일한 가죽 상의를 입고 전용 리무진 아우르스 앞에 나란히 선 모습은 단순한 부녀간의 다정한 장면을 넘어선 강렬한 정치적 함의를 담고 있다.

최근 북한의 권력 구도에서 김주애는 단순한 가족의 일원이 아니라 핵심적인 상징으로 빠르게 급부상하고 있으며, 미사일 발사 현장부터 군사 행사, 지방 시찰에 이르기까지 김정은의 곁을 지키는 모습이 반복적으로 노출되고 있다. 이는 단순한 가족 공개의 차원을 넘어 김주애를 차세대 지도자로 각인시키려는 치밀한 정치적 메시지로 해석된다. 특히 전문가들은 김주애의 의상과 스타일링의 변화 과정에 주목하며, 패션 자체가 후계 수업의 핵심적인 일환이라고 분석한다. 김주애가 처음으로 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 2022년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-17형의 시험발사 현장이었다.

당시 김주애는 검은 바지와 흰색 패딩, 단정하게 묶은 머리 스타일로 등장했는데, 이는 어린 소녀의 천진함보다는 지도자 가족으로서의 품위와 단정함을 강조한 연출에 가까웠다. 이후 김주애의 스타일은 매우 빠르게 진화했다. 단정한 투피스 정장을 시작으로 가죽 코트, 모피 장식 외투, 그리고 최근에는 반투명 블라우스에 이르기까지 성인 여성의 옷차림을 본격적으로 수용하기 시작했다. 머리 스타일 역시 점점 성숙한 형태로 변모했으며, 김정은이나 리설주와 색상 및 디자인을 맞춘 패밀리 스타일링을 통해 백두혈통의 결속력을 시각적으로 과시하고 있다.

이러한 현상은 북한 특유의 이미지 정치의 연장선에 있다. 북한은 전통적으로 최고지도자의 외형적 특징을 권력의 정통성과 연결해왔으며, 김정은 역시 집권 초기 김일성을 연상시키는 헤어스타일과 중절모, 체형 등을 통해 김일성의 환생이라는 이미지를 구축함으로써 권위의 정당성을 확보한 바 있다. 정성장 세종연구소 부소장을 비롯한 전문가들은 김주애의 스타일링 핵심을 아동성의 제거라는 관점에서 바라본다. 김주애는 또래 아이들이 선호할 법한 밝은 색상의 옷이나 캐릭터 의상을 전혀 입지 않으며, 대신 어두운 톤의 정장과 코트, 강인한 인상을 주는 가죽 재킷을 주로 착용한다.

이는 어린 나이가 권력의 약점이 될 수 있는 북한의 위계 사회에서, 성숙한 연출을 통해 이를 상쇄하고 국가 행사에 동행하는 준지도자로서의 이미지를 심어주기 위한 전략이다. 특히 김정은과 유사한 검은 가죽 코트를 입는 행위는 권력 계승의 시각적 복제라고 볼 수 있다. 북한 체제에서 패션은 단순한 개인의 취향이 아니라 권위와 시대 정신을 담아내는 정치적 언어다. 김일성의 중절모, 김정일의 카키색 점퍼, 김정은의 검은 코트처럼 김주애 또한 자신만의 권력 이미지를 구축하는 초기 단계에 진입한 것으로 보인다.

또한 김주애의 등장 방식은 김여정 노동당 부부장의 경로와 확연히 다르다. 김여정이 오랜 기간 실무형 참모로서 능력을 입증하며 권력의 핵심에 진입했다면, 김주애는 등장 초기부터 미사일 발사, 열병식, 해군 구축함 시찰 등 체제의 핵심인 군사 이벤트의 중심 무대에 세워지고 있다. 이는 실무적 학습보다는 지도자로서의 위상을 먼저 정립시키는 공개적인 지도자 수업 방식에 가깝다. 동시에 김주애가 착용하는 디올의 고가 패딩이나 모피 코트 등 명품 의상들은 북한 내부의 극심한 계급성을 여실히 드러낸다.

북한 당국은 2020년 반동사상문화배격법을 통해 청바지나 특정 헤어스타일, 노출 의상 등을 반사회주의 현상으로 규정하고 주민들의 패션을 엄격히 통제하고 있다. 그러나 김주애가 입은 반투명 블라우스와 같은 스타일은 정작 주민들에게는 사회주의 제도를 흐리는 금지 대상으로 언급되는 이중 기준이 적용되고 있다. 이우영 북한대학원대학교 교수는 최고지도자 일가는 무엇이든 할 수 있다는 전능함을 보여줌으로써 권력의 절대성을 강조하는 것이라고 분석했다. 결국 김주애의 패션과 공개 행보는 북한 권력 승계 프로젝트의 정교한 일부라고 할 수 있다.

김정은이 조부 김일성의 이미지를 빌려 정통성을 세웠듯이, 김주애 역시 옷과 스타일, 그리고 행보를 통해 차세대 백두혈통으로 서서히 각인되고 있다. 흥미로운 점은 이러한 지도자 가족의 패션이 북한 내부의 새로운 유행 기준이 되고 있다는 사실이다. 중국 접경지역의 부유층이나 젊은 층 사이에서 김주애가 착용한 가죽 트렌치코트나 선글라스 스타일을 모방하는 움직임이 나타나고 있다는 보고가 있다. 외부 문화 유입을 강력히 차단하는 북한에서 최고지도자 가족의 패션은 단순한 유행을 넘어 권력에 대한 동경과 충성을 상징하는 수단이 된다.

김주애는 이제 단순한 딸의 역할을 넘어, 북한이라는 폐쇄적인 체제 속에서 시각적 상징물을 통해 자신의 권위와 존재감을 확장해 나가는 정치적 아이콘으로 성장하고 있다





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