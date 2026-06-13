김종회 촌장, 미국 순회 강연과 의회 표창으로 한미 문학 교류 새 장 열어

황순원문학촌 소나기마을 김종회 촌장이 미국에서 11일간 순회 강연을 진행하고 두 차례 의회 표창을 수상했다. 디카시 공모전 시상식 참여와 현지 문화 교류 활동을 통해 한국 문학의 해외 확산 가능성을 입증했다.

황순원문학촌 소나기마을의 김종회 촌장이 미국을 순회하면서 한국 문학 을 해외에 알리는 중요한 활동을 펼쳤다. 김 촌장은 5월 22일부터 6월 1일까지 총 11일간 노스캐롤라이나주와 캘리포니아주를 다니며 두 차례의 공식 행사와 여섯 차례에 걸친 강연을 진행했다.

첫 번째 일정은 노스캐롤라이나 그린빌에서 열린 '미국 독립 250주년 기념 전역 영문 디카시 공모전' 시상식이었다. 이 공모전은 15개 주에서 400여 편의 작품이 접수돼 이스트캐롤라이나 대학교 영문과 교수진이 심사를 맡았다. 시상식에는 그레그 머피 연방하원 의원을 비롯해 지역 정치인·언론 관계자들이 참석했으며, ABC 방송이 현장 취재를 진행하였다. 김 촌장은 행사 중 머피 의원으로부터 미국 의회 표창장을 수여받았다.

표창장에는 디카시를 통한 문학 활동과 한미 문화예술 교류에 기여한 공로가 명시돼 있었다. 이와 별도로 김 촌장은 4월 워싱턴 DC에서도 제임스 워킨쇼 의원을 통해 동일한 표창을 받으며, 1년 동안 미 의회 표창을 두 차례나 수상한 드문 사례가 되었다. 소나기마을 학예연구원 배은영 연구원은 13일 전화 인터뷰에서 이번 표창이 단순히 디카시 활동에 대한 인정에 머물지 않고, 한미 문화예술 교류 전반에 대한 공로를 함께 인정받은 것이라고 평가했다. 디카시는 사진과 5행 이내의 시를 결합한 독특한 문학 형식으로, 국내 중·고등학교 국어 교과서에도 수록된 바 있다.

특히 서동균 시인의 '봄'은 미래엔 중학교 교과서와 천재교육 고등학교 교과서에 실려 학생들에게 친숙한 사례가 되고 있다. 배 연구원은 이번 공모전과 강연이 교민뿐 아니라 현지 미국인들에게도 한국 문학과 문화에 대한 이해와 관심을 높이는 계기가 되었다고 강조했다. 현재 미국 내 디카시인협회와 현지 문인단체와의 교류가 활발히 이어지고 있어, 한국 문학이 현지 사회와 점점 더 깊은 접점을 만들고 있다. 김 촌장은 그 뒤 로스앤젤레스로 이동해 디카시의 세계화, 북한문학, 한국문학과 인문학의 가치 등을 주제로 연속 강연을 진행했다.

그는 현지 시인들의 시집 출판 기념회에도 참석해 직접 작품을 소개하고, 한국 문학의 독창성과 인간 중심의 이야기가 국제 무대에서도 충분히 경쟁력이 있음을 설파했다. 강연 참석자들은 김 촌장의 깊이 있는 통찰과 열정에 호응했으며, 일부는 향후 공동 프로젝트를 제안하기도 했다. 이번 순회 강연은 한국 문학이 해외에서도 지속 가능한 성장 궤도에 진입했음을 보여주는 중요한 사례로 평가받고 있다. 향후에도 소나기마을은 국제 문학 교류의 허브 역할을 확대해 나갈 계획이며, 더 많은 작가와 학자가 해외 무대에서 한국 문학을 소개하고 공유할 수 있는 기반을 마련할 방침이다





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