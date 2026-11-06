김종철 경찰청 차장, 국가경찰위원회 심의서 현장 매뉴얼 정비 최우선 과제로 강조

신임 경찰청장 후보자 김종철 경찰청 차장이 11월 6일 국가경찰위원회 심의에 참석, 이상동기 범죄 등 국민 안전을 위한 시스템 정비를 핵심 과제로 제시했다.

신임 경찰청장 후보자인 김종철 경찰청 차장은 6일 서울 서대문구에 위치한 국가경찰위원회 에서 열린 임시회의에 참석하여 중요한 정책 방향을 제시했다. 김 차장은 이날 취재진과의 질의응답을 통해 다음 경찰청장 으로서의 최우선 과제를 명확히 밝혔다. 그는 국민이 이상동기 범죄 와 관계성 범죄 로부터 안전하게 보호받을 수 있는 체계를 구축하는 것을 가장 시급한 과제로 꼽았다.

이상동기 범죄 대응 시스템 구축 방안

김종철 경찰청 차장은 경찰 업무의 완결성을 높여 국민의 신뢰를 회복하겠다는 포부를 밝혔다. 그는 무엇이든 먼저 해결해야 할 문제로 국가나 사회적 합의 없이 발생하는 이상동기 범죄, 그리고 인간관계에서 비롯되는 관계성 범죄로부터 국민을 보호할 수 있는 시스템과 현장 매뉴얼 정비를 꼽았다. 그는 이러한 시스템과 매뉴얼이 정비되어야 국민의 피해가 예방될 수 있다고 강조하며, 이 과정이 국민의 신뢰를 하나하나 회복해 나가는 첫걸음이 될 것이라고 설명했다.

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또한 김 차장은 수사 분야뿐만 아니라 일반 치안 행정 분야 전반에 걸쳐 경찰 업무의 전문성과 완결성을 제고하겠다고 약속했다. 그는 청문회 과정에서 이러한 정책 방향과 세부 계획에 대해 더욱 상세하게 설명할 것이라고 덧붙였다. 이는 현재 진행 중인 경찰 조직 개편 및 업무 프로세스 정상화와도 직결되는 중요한 메시지이다.

치안 철학과 현장 경험 기반 정책 제시

심의회에서 오간 내용에 대해 김 차장은 치안 철학과 각종 치안 현안에 대한 입장을 명확히 전달했다고 밝혔다. 그는 위원회로부터 치안 철학 및 주요 현안에 관한 다양한 질문을 받았으며, 이에 대해 평소 자신이 가져온 생각들을 진솔하게 전달했다고 설명했다. 이는 그가 경찰 조직 내에서의 오랜 경험을 바탕으로 한 견고한 치안 구상을 가지고 있음을 시사한다.

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김종철 경찰청 차장의 경력은 경찰 조직의 핵심 부서와 다양한 지역에서의 경험을 두루 갖춘 전형적인 전문가 경로로 평가받는다. 그는 2019년에 서울 서초경찰서장으로 재임하며 현장 치안의 기초를 다졌다. 이어 2021년에는 경무관으로 승진하여 부산경찰청 자치경찰부장으로 근무하며 자치경찰제 도입初期的 업무 프로세스를 수립하는 데 기여했다.

그 이후로는 대구경찰청과 대전경찰청의 공공안전부장을 역임하며 광역경찰의 공공안정 업무를 총괄했다. 또한 서울경찰청에서는 생활안전교통부장을 맡아 도심의 복합적인 치안 수요를 처리했으며, 충남경찰청 공공안전부장과 강원경찰청 생활안전부장으로서 각 지역의 특성에 맞는 치안 전략을 수립해 왔다.

경찰청장 임명 절차와 향후 일정

김종철 경찰청 차장의 차기 경찰청장 임명을 위한 절차는 법적으로 명확한 단계를 거친다. 경찰청과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률에 따르면, 경찰청장은 국가경찰위원회의 동의를 받아 행정안전부 장관이 제청하고, 이를 거쳐 국무총리의 확인을 얻은 후 대통령이 최종 임명하게 된다.

현재 김종철 경찰청 차장은 6일 열린 국가경찰위원회 임시회의를 통해 임명 제청 동의 안건을 심의받았다. 이는 최종 임명 전에 반드시 통과해야 하는 필수 관문이다. 국가경찰위원회의 동의가 이루어진 후에는 국회 인사청문회 절차가 이어져야 한다. 인사청문회를 거쳐 국회의 동의를 얻는 최종 단계까지 남겨둔 상태로, 김 차장은 향후 청문회 준비에 전념할 예정이다.