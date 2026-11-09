김종철 경찰청장 후보자, 수사 개혁안 및 인력 보강 계획 명시

김종철 경찰청장 직무대행이 후보자 임명제청 회의 직후 수사 개혁 방안, 인력 보강 현황, 국가수사본부 독립성 강화 계획 등 주요 공약을 상세히 밝혔다.

김종철 경찰청장 후보자 는 2026년 11월 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의 참석 후, 경찰 수사개혁위원회 의 권고를 바탕으로 한 구체적인 수사 개혁 방안과 인력 및 예산 확충 계획을 발표했다. 김 후보자는 9일 경찰청 기자간담회에서 서면 답변을 통해 범죄 피해자 보호와 수사 공정성 향상을 위한 개선 방향을 면밀히 검토 중이라고 명시했다.

수사 개혁안 및 조직 복원 검토

김종철 경찰청장 후보자는 사이버 및 과학수사 조직의 복원과 국가수사본부의 인사·예산 독립성 강화를 주요 검토 대상으로 선정했다. 그는 사이버·과학수사 조직 복원 권고에 대해 전문성 제고가 필요하다는 취지로 이해하며, 수사개혁위원회가 심도 있는 논의를 통해 마련한 권고인 만큼 이행 방안을 신중히 검토하겠다고 전했다.

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또한 국가수사본부의 인사·예산 독립성 강화 권고와 관련해서는, 경찰 수사의 중립성과 공정성을 고려해 수사경찰에 대한 인사와 예산에 국가수사본부의 의견이 실질적으로 반영될 수 있도록 하라는 취지로 이해한다고 밝혔다. 이는 수사 조직 내부의 자율성과 책임성을 강화하기 위한举措로 해석된다.

인력 보강 및 예산 확보 노력

현장 수사를 위한 인력 보강에 있어서 김 후보자는 하반기 인사 시 수사부서에 2,313명을 추가로 배치했으며, 2025년 6월 정부 출범 후 수사부서에 총 4,220명을 보강했다고 설명했다. 그는 현장 수사에 필요한 인력을 지속적으로 증원하기 위해 행정안전부 등 관계기관과 협의를 지속하고 있다고 강조했다.

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국회 예산심의 과정에서도 현장에 필요한 사건수사비 등 수사예산이 충분히 확보될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다고 다짐했다. 이는 수사 부문의 operational capability를 강화하고 국민의 치안 수요에 부응하기 위한 필수 조치로 평가된다.

수사경찰 순환인사 및 영장 관련 입장은?

수사경찰 순환인사제 개선과 관련해서는 약 3개월간 현장 직원과 외부 전문가를 대상으로 의견을 수렴했다고 밝혔다. 개혁위가 경찰청 검토안보다 더 강력한 개선을 요구했다는 지적에 대해서는 "전혀 사실이 아니다"고 강력히 반박했다. 그는 개혁위가 오히려 유착 비위와 순환인사의 인과관계가 불분명하다는 의견을 냈으며, 경찰청 검토안에 대해 국민 입장에서 개선사항이 쉽게 이해되도록 부각해야 한다는 의견을 제시했다고 전했다.

영장 불청구 문제는 개별 사건의 사실관계와 증거관계 등을 토대로 판단되므로 원인을 일률적으로 단정하기 어렵다고 설명했다. 경찰은 영장 신청 전 법리와 증거관계에 대한 검토·심사를 강화해 영장 신청의 완결성을 높이고, 공소청과 지속적으로 소통·협력해 사건 처리 지연 등 국민 불편과 피해를 줄이겠다고 밝혔다.

국무회의 참석 및 경찰청 세종 이전 계획

경찰청장의 국무회의 참석과 수사 독립성 논란에 대해서는, 경찰청장 직무대행으로 국무회의에 수차례 참석했지만 구체적인 사건을 다룬 적은 없다고 설명했다. 경찰은 범죄 예방, 교통사고 방지, 재해·재난 대응 등 다양한 치안행정을 담당하므로 국정 방향 공유와 관계부처 협력을 위해 국무회의 참석이 필요하다는 입장이다.

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경찰청 세종 이전과 관련해서는 2031년 청사 신축 후 이전할 계획이며, 현재 본청 전 직원을 대상으로 의견을 수렴 중이라고 밝혔다. 또한 경찰대 로스쿨 설치에 대해서는 경찰청 차원에서 공식적으로 검토하거나 추진한 바 없다고 선을 그었다.