김종철 후보, 경찰청장 임명 제청 동의...윤호중 장관 고평가

행정안전부 윤호중 장관이 김종철 경찰청 차장을 신임 경찰청장으로 강력 추천했다. 현장 경험과 개혁 능력 등을 인정하며 국민 안전 지킴이 역할 기대.

2026년 11월 6일 서울 서대문구 국가경찰위원회 에서 열린 임시회의에서 김종철 경찰청 차장이 신임 경찰청장 후보자로 채택되었다. 이번 회의는 국회나 대통령의 임명 절차에 앞서 필수적인 국가경찰위원회 의 동의안을 심의하기 위해 소집되었다.

김종철 후보는 회의장 안에서 취재진과 기자들의 여러 질문에 답하며 향후 경찰 조직의 비전과 주요 과제를 간략히 언급했다. 그는 임명 제청 동의안이 만장일치로 가결된 상황을 확인하며, 국민들이 신뢰할 수 있는 경찰 조직으로의 변화를 약속하는 태도를 보였다.

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윤호중 장관의 김 후보 고평가와 지원 입장

김종철 후보의 임명 제청을 주도한 윤호중 행정안전부 장관은 김 후보를 '적임자'로 강력히 추천하며 그 사유를 명확히 밝혔다. 윤 장관은 김 후보가 단순한 조직 관리자를 넘어, 시대가 요구하는 핵심 과제를 수행할 수 있는 거시적 안목을 겸비했다고 평가했다.

특히 윤 장관은 현장 치안부터 자치경찰 제도, 인사, 정보 등 정책 총괄 기능을 두루 경험한 점을 장점으로 꼽았다. 형사사법체제 개편과 경찰개혁이라는 시급한 미션을 완수할 수 있는 능력이 있다고 믿는다고 밝혔다.

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또한 윤 장관은 김 후보가 뛰어난 기획 능력과 업무 추진력으로 대내외로부터 인정을 받아왔다고 강조했다. 풍부한 경험과 조직 관리 능력을 바탕으로 국민의 생명, 신체, 재산을 보호하고 공공의 안녕과 질서를 유지하는 임무를 충실하게 수행할 수 있다고 판단했다.

다양한 직위 경험으로 쌓은 현장과 정책 역량

김종철 후보의 경력은 일선 현장의 고된 업무를 거쳐 고위 정책 관료의 역량을 쌓는 전형적인 경찰의 엘리트 코스를 보여준다. 그는 강원 속초경찰서장과 서울 서초경찰서장 등 주요 지역의 경찰서장을 역임하며 민원과 치안 현장을 직접 지휘한 바 있다.

이어 부산경찰청 자치경찰부장, 대전경찰청 공공안전부장, 서울경찰청 생활안전교통부장 등을 맡으며 광역 경찰 기관의 핵심 부서장을 두루 섭렵했다. 이러한 경험은 지역 특성에 맞춘 치안 전략과 대형 재난 및 사고 예방 정책을 수립하는 데 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

법적 임명 절차와 향후 기대 역할

현재 김종철 후보는 국가경찰위원회의 동의를 얻은 상태로, 다음 단계인 행정안전부 장관의 제청으로 넘어간 상태이다. 경찰법 제14조에 따르면, 경찰청장은 국가경찰위원회의 동의를 받은 후 행정안전부 장관의 제청을 받아 국무총리를 거쳐 대통령이 최종적으로 임명한다.

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따라서 윤호중 행정안전부 장관이 공식적으로 김 후보를 대통령에게 제청하면, 김 후보는 국무총리를 거쳐 대통령으로부터 임명장을 받아 제157대 경찰청장이 된다. 이 과정은 관례적으로 신속하게 진행될 것으로 보이며, 새 경찰청장의 공식 출근은 이 주 이내로 예상된다.

신임 경찰청장은 취임과 동시에 경찰 개혁의 속도를 높여야 할 과제를 안고 있다. 윤 장관이 강조한 형사사법체제 개편과 경찰 개혁은 즉각적인 성과가 나오기까지 시간이 걸리는 장기 과제이지만, 김 후보의 거시적 안목이 이러한 변화를 이끄는 원동력이 될 것으로 기대된다.

국민들은 새로 임명될 경찰청장이 조직 내 위계질서 개선은 물론, 민생 치안 강화와 디지털 범죄 대응 등 현실적인 문제 해결에도 주력할 것을 요구하고 있다. 김종철 신임 경찰청장은 향후 수개월간 경찰 조직의 신뢰 회복과 국민 생활 안전 증진을 위한 첫발을 떼게 된다.