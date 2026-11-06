김종철 경찰청 차장, 신임 경찰청장 내정…국가경찰위 출석

김종철 경찰청 차장이 신임 경찰청장으로 내정돼 국가경찰위원회 회의에 출석했다. 임명까지 국회 인사청문회를 거쳐야 하며, 1년 가까이 이어진 경찰청장 직무대행 체제의 마무리 여부가 주목된다.

김종철 경찰청 차장이 신임 경찰청장으로 내정됐다. 김 차장은 6일 오후 1시30분쯤 서울 서대문구 경찰청 인근 빌딩에서 열린 국가경찰위원회 회의에 출석했다. 이날 회의는 신임 경찰청장 임명 제청에 동의할지 결정하기 위해 열렸으며, 김 차장이 회의에 참석했다는 것은 청와대가 그를 신임 경찰청장으로 내정했다는 뜻으로 받아들여진다.

이재명 정부 들어서도 이어져 온 경찰청장 직무대행 체제가 김종철 내정자의 임명으로 마무리될지에 관심이 쏠리고 있다. 경찰청장 자리는 조지호 전 경찰청장이 12·3 내란에 연루돼 헌법재판소에서 파면된 뒤 1년 가까이 공석이었다.

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국가경찰위 동의부터 임명까지의 절차

신임 경찰청장은 국가경찰위원회의 동의를 받은 뒤 행정안전부 장관의 제청과 국무총리를 거쳐 대통령이 임명하는 구조다. 이 절차는 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률인 경찰법에 근거한다.

경찰청장은 차관급 직위다. 이재명 대통령은 국가경찰위의 제청이 이뤄지면 김종철 내정자에 대한 인사청문요청안을 국회에 보낼 것으로 전망된다. 경찰청장은 국회 인사청문회 대상이기 때문에 청문회 절차를 거쳐야 한다.

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청문회가 끝나면 이재명 대통령이 김종철 내정자의 임명 여부를 결정할 것으로 예상된다. 즉, 국가경찰위 회의 출석이 곧바로 임명을 의미하지는 않으며, 국회 검증과 대통령 결정이라는 두 단계가 남아 있다.

김 내정자는 회의장으로 향하며 취재진에게 경찰에 대한 국민의 기대가 어느 때보다 높고, 그만큼 우려의 목소리도 많다는 점을 잘 알고 있다고 밝혔다. 그는 이러한 엄중한 시기에 경찰청장 후보자로 지명받게 된 것에 막중한 책임감을 느낀다고 말했다.

김종철 내정자의 경력과 정보 분야 이력

김종철 내정자는 경남 함양군 출생으로, 1997년 경찰간부후보생으로 임관해 경찰 생활을 시작했다. 이후 경남경찰청장과 서울경찰청 생활안전교통부장 등을 역임했다.

그는 치안 정보 분야에서 주요 이력을 쌓아 '정보통'으로 평가받는다. 김 내정자는 지난 9월 치안정감으로 승진해 경찰청 차장에 올랐다.

김 내정자는 이재명 정부 출범 초기 인수위원회 역할을 한 국정기획위원회에 파견돼 근무한 경력이 있다. 문재인 정부 때는 청와대 국정상황실에서 일한 이력도 갖고 있다.

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경찰청장 자리가 공석인 상황에서 김 내정자는 두 달 동안 경찰청장 직무대행을 맡았다. 그 기간 중 지난달 시행된 개정 형사소송법에 따른 조직 정비 등을 총괄해 왔다.

직무대행 체제의 장기화와 향후 일정

경찰청장 직무대행 체제는 2024년 12월 조지호 전 청장이 탄핵 소추된 때부터 2년 가까이 이어져 왔다. 조 전 청장이 헌법재판소에서 파면된 뒤 새 경찰청장 임명이 가능해졌지만, 실제 임명은 1년 가까이 지연돼 왔다.

이번 내정으로 임명 절차가 본격화되면서 장기간 이어진 직무대행 체제가 종식될 수 있다는 기대가 나온다. 다만 국가경찰위의 제청, 국회 인사청문회, 대통령의 최종 임명이라는 절차가 순서대로 진행돼야 한다.

국민 입장에서는 경찰 지휘부의 공백이 길어지면서 치안 정책과 조직 운영의 연속성에 대한 우려가 이어져 왔다. 김 내정자의 임명이 확정되면 경찰청장이 직접 지휘하는 체계로 전환돼 현안 대응이 한 곳으로 모일 수 있다.

현재 확인된 다음 단계는 국가경찰위의 제청 이후 국회로 넘어가는 인사청문요청안 송부와 청문회 개최이며, 이후 이재명 대통령의 임명 결정이 뒤따를 것으로 예상된다.