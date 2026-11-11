김종철 경찰청장 후보자 재산 20억, 재개발 토지 포함 증가

국회가 김종철 경찰청장 후보자의 인사청문회를 18일 개최한다. 후보자 가족의 총재산은 약 20억 원으로 파악됐으며, 재개발 예정인 토지와 이사 비용이 재산 증가 요인으로 분석된다.

국회 행정안전위원회 는 오는 18일 김종철 경찰청장 후보자에 대한 인사청문회 를 개최하기로 확정했다. 이재명 대통령은 앞서 국회에 제출한 인사청문요청안에서 김 후보자를 치안 정책과 조직 관리 측면에서 검증된 적임자로 지명하며 공식 임명을 추진 중이다.

후보자 재산 규모 및 증가 원인

국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면, 김종철 후보자와 그 가족이 보유한 재산 총액은 20억3200만6000원으로 집계됐다. 이는 지난 3월 당시 경남경찰청장으로 재직할 때 관보에 공개된 지난해 말 기준 재산 17억1884만3000원 대비, 10개월여 만에 3억1316만3000원이 증가한 수치다.

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재산 증가의 주요 요인은 부동산 가치 상승과 생활 환경 변화로 확인된다. 특히 경기 성남시 중원구 상대원동에 위치한 토지의 경우, 직전 공개 당시보다 9286만3000원 상승한 2억263만3000원을 기록했다. 김 후보자는 부친 사후 누나와 공동 상속을 받아 해당 토지의 90% 지분을 보유하고 있다.

또한 배우자가 소유한 상대원동 토지도 901만7000원 증가한 2억6111만2000원으로 나타났다. 두 곳의 토지는 모두 상대원2구역 재개발 사업 부지에 포함돼 있어 지역 개발 호재가 자산 평가액 상승에 영향을 미친 것으로 해석된다.

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거주지 이전 및 보증금 변동 내역

거주지 이전 과정에서도 자금 흐름이 기록됐다. 김 후보자 가족은 서울 송파구에 있는 아파트에서 서울 강남구의 연립주택으로 이사를 옮겼다. 이 과정에서 전세보증금이 기존 8억원에서 8억4000만원으로 4000만원 늘어난 것이 재산 현황에 반영됐다.

이러한 재산 변동 사항은 단순한 자산 증식이라기보다는 특정 지역 재개발 계획과 주거지 변경이라는 구체적인 사건들에 기인한 것으로 보인다. 관련 기관들은 이러한 자료가 투명한 공개 절차를 통해 이미 확보되었음을 강조했다.

정부의 인사청문 요청 배경

이재명 대통령은 인사청문요청서에서 김종철 후보자의 풍부한 실무 경험과 기획 능력을 높게 평가했다. 대통령은 현장 치안부터 자치경찰, 인사, 정보 등 정책 총괄 기능을 두루 담당하며 대내외로부터 인정을 받았다고 밝혔다.

특히 형사사법체제 개편 및 경찰개혁이라는 시대적 과제를 수행하기 위한 거시적 안목을 겸비했다는 점이 강조됐다. 또한 경찰청장 직무를 대행하며 조직의 위기 상황을 안정적으로 관리하고 대내외 현안에 적극 대응함으로써 위기관리 능력과 지휘 역량이 검증되었다고 덧붙였다.

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김 후보자는 지난 9월 치안정감으로 승진하며 경찰청 차장에 임명되어 두 달여간 경찰청장 직무대행을 맡아왔다. 정부는 이러한 조직 관리 능력을 바탕으로 국민의 생명과 신체를 보호하며 공공의 안녕과 질서를 유지할 수 있는 인물이라고 판단했다.

공석 기간 및 향후 일정

이번 인사청문회는 2년 가까이 공석이었던 경찰청장 자리를 채우기 위한 것이다. 2024년 12월 조지호 당시 경찰청장이 12·3 내란 연루 혐의로 탄핵소추된 이후 후임자가迟迟 결정되지 못해 공백이 지속되었다.

김종철 후보자가 최종 임명되면 이재명 정부 초대 경찰청장이 된다. 행정안전위원회는 이날 전체회의를 열고 18일 청문회를 열기로 의결했으며, 이를 거쳐 국회의 동의를 얻으면 정식 발령될 예정이다.