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김종철 후보자, 90% 지분 편법으로 재개발 아파트 두 채 취득

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김종철 후보자, 90% 지분 편법으로 재개발 아파트 두 채 취득
김종철 경찰청장 · 성남시 중원구 · 상대원 2구역
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김종철 경찰청장 후보자가 누나와의 공동소유 및 지분 쪼개기를 통해 1가구 2주택 규제를 우회한 것으로 드러났다. 성남시 재개발 단지에서 부부가 각각 아파트 분양권을 보유한 실상이 확인됐다.

김종철 경찰청장 후보자와 그의 부부가 경기 성남시 중원구 상대원동 한 재개발 구역에서 조합원 자격으로 아파트 두 채의 분양권을 취득한 사실이 확인되었다. 부부 한 가구당 하나의 재개발 구역에서 분양권을 받을 수 있는 규제를 우회하기 위해 김 후보자가 부모로부터 상속받은 토지를 누나와 공동 소유하는 방식을 활용했다.

지분 쪼개기로 분양권 2개 확보한 정황

해당 지역인 성남시 중원구 상대원 2구역에서는 김 후보자 부부가 각각 한 필지씩, 총 두 필지의 토지를 보유하고 있다. 김 후보자의 아내는 2014년에 매입한 단독 소유 필지를 통해 아파트 한 채의 분양권을 받았고, 김 후보자 자신은 모친이 매입하고 2023년에 상속받은 필지를 누나와 공동 소유하면서 추가적인 아파트 한 채의 분양권을 얻었다.

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일반적으로 재개발 구역에서는 한 세대가 두 채 이상의 아파트를 받는 것을 금지하며, 남은 분양권은 현금으로 청산하는 것이 원칙이다. 그러나 김 후보자가 누나와 토지를 공동 소유하면서 개별적인 조합원 지위를 인정받을 수 있었고, 결과적으로 부부로서는 불법적으로 보일 수 있는 두 채의 아파트 분양권을 모두 확보하는 결과를 낳았다.

특히 실제 자산 구조는 고위공직자 재산 공개 자료와 상이한 점이 드러났다. 재산 공개 시 김 후보자는 해당 필지를 누나와 50%씩 소유한 것으로 기재되었으나, 실제 지분율은 김 후보자가 90%, 누나가 10%를 차지하고 있었다. 이는 공동 소유라는 형태 뒤에 숨겨진 실질적인 소유권 이전을 의미하며, 규제 회피 의도를 지적하는 근거가 되고 있다.

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지역 전문가 및 조합원들의 비판과 의혹

해당 재개발 지역 조합원들과 공인중개사들은 김 후보자의 행위가 투자 목적을 위한 꼼수였을 가능성이 높다고 주장한다. 지역 내 한 공인중개사는 "공동 소유 지분을 9대1로 나눈 사례는 처음 본다"며 "원래 이 구역 토지를 사둔 사람들의 절반 이상이 서울 출신으로 투자 목적이었다"고 설명했다.

한 조합원은 "부모님의 땅이 있었다면 사정을 잘 알았을 것인데, 왜 굳이 2014년에 배우자 명의로 또 땅을 매입했는지 의문이다"라고 반문하며, 실거주라기보다는 두 번째 주택에 투자할 목적이 아니었느냐고 지적했다.

법무법인 조운의 박일규 변호사는 "90%라는 높은 지분율은 사실상 김 후보자가 소유한 것으로 간주될 수 있다"며 "공직 후보자로서 1가구 2주택 규제를 우회하려는 의도로 보일 수 있어 부정적인 인상을 줄 수 있다"고 평가했다.

김 후보자 측 해명과 향후 대응 방향

김 후보자 측은 이러한 의혹에 대해 "부모님이 사망할 때 아들에게만 땅을 물려주려던 것을 김 후보자가 만류하여 누나에게 10%의 지분을 물려주었다"고 해명했다. 또한 현재 해당 필지의 대표 조합원은 김 후보자의 누나라는 점을 강조하며, 불법적인 재산 은닉이나 규제 우회가 아니라고 밝혔다.

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또한 김 후보자는 고위공직자 재산 공개 시 90% 지분을 50%로 잘못 신고한 부분에 대해 "시스템에 2인 공동 소유로 입력 시 5대5로 자동 계산되는 오류가 있었기 때문"이라고 밝혔다. 하지만 인사청문회를 앞둔 시점에서 해당 자료를 수정하여 정확하게 제출했다며 실수였음을 주장하고 있다.

김 후보자 측은 앞으로 경찰청장 임용 시 해당 필지에 대한 지분을 처분할 계획이라고 밝혔다. 이로 인해 성남시 중원구 상대원 2구역 재개발과 관련된 김 후보자의 재산 형성과정, 그리고 고위 공직자 후보자의 자산 공개 투명성에 대한 추가적인 scrutiny(감시)가 예상된다.

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김종철 경찰청장 성남시 중원구 상대원 2구역 재개발 분양권 1가구 2주택
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