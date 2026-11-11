김종철 경찰청장 후보자 재산 20억, 재개발 토지 포함

김종철 경찰청장 후보자의 총 재산이 약 20억 원으로 파악됐다. 가족 소유 토지가 재개발 사업지에 포함되어 있어 자산 변동에 관심이 집중되고 있다.

김종철 경찰청장 후보자의 총 재산이 약 20억 원 수준인 것으로 확인됐다. 국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면 김 후보자와 그의 가족이 보유한 재산 합계는 20억 3200만 6000원이다. 이는 지난 3월 경남 경찰청장 재직 당시 관보에 공개된 직전 재산 공개액 대비 약 10개월 만에 증가한 금액이다.

토지 가치 상승과 가족 재산 변동

김 후보자의 재산 증가는 주로 부동산 가치 상승에서 기인했다. 김 후보자가 경기 성남시 중원구 상대원동에 보유한 토지의 가액은 2억 263만 3000원으로, 직전 공개 당시보다 9286만 3000원이 늘었다. 이 토지는 부친의 사망 후 누나와 공동 상속받아 지분의 90%를 보유하고 있는 자산이다.

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또한 김 후보자의 배우자가 보유한 상대원동 토지도 2억 6111만 2000원으로 직전 공개액보다 901만 7000원 증가했다. 두 곳의 토지 모두 상대원2구역 재개발 사업 부지에 포함돼 있어 시장 가치 변동이 재산 규모에 직접적인 영향을 미친 것으로 보인다.

거주 환경 변화와 전세보증금 조정

가족의 거주 환경 변화도 재산 기록에 반영됐다. 김 후보자 가족은 서울 송파구의 아파트에서 서울 강남구의 연립주택으로 이사를 했다. 이 과정에서 전세보증금이 기존 8억 원에서 8억 4000만 원으로 조정되었다. 이러한 주거지 이전과 부동산 가치 상승이 전체 재산액 증가의 주요 요인으로 분석된다.

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이러한 재산 공개 과정은 인사청문 절차의 일환으로 진행되고 있으며, 후보자의 경제적 배경을 투명하게 검증하기 위한 목적이다. 관련 기관은 공개된 자료를 바탕으로 추가적인 검토를 진행할 예정이다.

이재명 대통령의 인적 사정 평가

이재명 대통령은 인사청문요청안에서 김종철 후보자에 대해 높은 평가를 내렸다. 대통령은 김 후보자가 현장 치안을 비롯해 자치경찰, 인사, 정보 등 정책 총괄 기능을 두루 경험했다고 밝혔다. 특히 뛰어난 기획 능력과 업무 추진력으로 대내외로부터 인정을 받았다고 전했다.

또한 이재명 대통령은 형사사법체제 개편 및 경찰개혁이라는 시대적 과제를 수행할 거시적 안목을 겸비했다고 평가했다. 김 후보자는 지난 9월 치안정감으로 승진하며 경찰청 차장에 임명되어 두 달여간 경찰청장 직무대행을 맡아왔다.

대통령은 김 후보자가 조직의 위기 상황을 안정적으로 관리하고 대내외 현안에 적극 대응함으로써 위기관리 능력과 지휘 역량을 검증받았다고 강조했다. 이를 바탕으로 국민의 생명과 재산을 보호할 적임자로 판단해 인사청문을 요청했다고 덧붙였다.

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인사청문 일정과 경찰청장 공석 해소

국회 행정안전위원회는 이날 전체회의를 열고 김 후보자의 인사청문회를 오는 18일에 개최하기로 결정했다. 이번 청문회를 통해 김 후보자의 자질과 재산 공개 내용에 대한 심사가 이루어질 예정이다. 만약 최종 임명이 확정되면 이재명 정부 초대 경찰청장이 된다.

현재 경찰청장은 2년 가까이 공석 상태다. 2024년 12월 조지호 당시 경찰청장이 12·3 내란 연루 혐의로 탄핵소추된 이후 공석이 유지되어 왔다. 김종철 후보자의 임명은 장기화된 공백기를 끝내고 경찰 조직의 정상화를 가속화할 것으로 예상된다.