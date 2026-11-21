김정은이 평양 교구 및 교육장비 공장 건설 현장을 시찰하며 국내 인프라 구축에 주력했다. 트럼프 대미 대화 제스처는 묵殺하며 대미 관계의 경색국을 재확인했다.

조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장 김정은 이 평양시 내 건설 중인 두 곳의 공장을 직접 찾아 시공 현장을 점검했다. 조선중앙통신 은 21일 보도를 통해 김정은 이 20일 평양시 소재 교구 공장과 교육장비 공장 건설 현장을 시찰했다고 전했다.

이번 시찰은 도널드 트럼프 미국 대통령의 잇따른 대화 제안에 대해 김정은이 즉각적인 호응을 보류하고, 국내 경제 및 민생 기반 시설 확충에 매진하고 있음을 명확히 하는 계기로 해석된다. 외교적 소통의 단절이 아닌, 대내적 경제 건설 우선순위의 재확정으로 볼 수 있다.

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평양 주요 지역 공장 건설 현장 시찰

보도된 사진 속 배경을 바탕으로 두 공장은 평양시 류경호텔 인근과 송성동, 송화동 등 신규 개발 지구에 각각 위치할 것으로 추정된다. 김정은은 시찰에 조영원 당 비서, 김승두 당 비서, 박정천 국방위원회 부위원장을 비롯한 고위 당직자들이 동행했다.

군인 동원 공사 최고 수준 평가

김정은은 먼저 교구 공장 건설 현장을 방문해 공장 시설과 생산될 교구의 시제품을 검토하며 품질과 진척도를 면밀히 살폈다. 그는 공사 현장에 동원된 군인들과 노동자들이 최상의 상태로 공사를 수행했다며 높은 수준의 시공 기술을 칭찬했다.

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이어 교육장비 공장 건설 현장으로 이동하여 구조물 및 작업 상황을 점검했다. 군 병력을 적극 동원하여 진행 중인 이 공사는 북한의 교량 및 교육 인프라 강화를 위한 중요한 국가 프로젝트로 평가된다.

미 대선주자 트럼프 대화 제안 묵살

이번 시찰은 미중 베이징(선전)에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 북한과 미국의 정상 회담이 무산된 직후 이루어졌다. 트럼프 대통령은 APEC 정상회의를 계기로 김정은과의 면담 의사를 여러 차례 재차 표명했으나, 북한은 이를 일축했다.

국내 경제 및 민생 인프라 구축 전략

북한은 15일부터 16일까지 진행한 백두산 관광 지대 방문 일정 이후, 미중 간의 정상회담 가능성을 내비치기도 했다. 그러나 이를 뒤로하고 김정은은 17일과 18일 함경남도 리원군과拉克권군의 어장 및 온실 농장 건설 현장을 시찰하며 민생 기반을 다졌다.

또한 함흥시에 위치한 김정은 해군대학과 평양시의 교육용품 공장 건설 현장도 점검했다. 이는 현재 미국의 태도와 북미 관계의 현실적인 상황을 고려할 때, 트럼프 정부와의 즉각적인 대화를 통해 얻을 수 있는 것이 없다는 점을 간접적으로 시사하는 것이다.