김정은, 여자축구 시범경기 관람…체제 결속 의도

북한 김정은 국무위원장이 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 내고향 여자축구단과 U-17 대표팀의 시범경기를 관람하고, 국제 대회 우승을 축하했다. 이는 체제 결속을 강화하려는 의도로 분석된다.

북한 조선중앙통신은 지난 2일, 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 전날 내고향 여자축구 단과 17세 이하 여자국가대표팀 간의 시범경기가 열렸다고 보도했다. 경기 전, 김정은 위원장이 양 팀의 감독과 선수들을 만나 최근 국제 대회 우승을 축하하고 기념사진을 촬영했다.

사진 속에는 감격에 눈물을 글썽이는 내고향 선수들과 함께 미소를 짓는 김 위원장의 모습이 담겼다. 조선중앙통신/연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 열린 내고향 여자축구단과 17세 이하(U-17) 여자국가대표팀의 시범경기를 관람했다. 두 팀은 최근 국제 대회에서 각각 우승을 차지했으며, 김정은이 이들의 성과를 이용해 체제 결속을 강화하려는 의도라는 분석이 나온다. 조선중앙통신은 2일 김 위원장이 전날 80주년을 맞은 노동당 중앙간부학교를 방문해 기념행사에 참석했다고 전했다.

중앙간부학교는 당 간부를 양성하고 재교육하는 북한 최고의 기관이다. 북한 주민들이 읽는 로동신문은 이 소식을 6면 중 1~4면에 걸쳐 대대적으로 보도했다. 이날 행사의 마지막 프로그램으로 내고향과 U-17 국가대표팀 간의 시범경기가 열렸다. 최근 내고향은 수원에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그에서 우승했고, U-17 대표팀은 AFC 여자 아시안컵에서 우승했다.

김 위원장은 양 팀 선수와 감독을 만나 축하와 격려를 전하고 기념사진을 촬영했다. 북한 매체는 김 위원장이 목에 금메달을 건 선수들과 악수하고, 감격에 울먹이며 환호하는 내고향 선수들과 함께 배경에서 미소 짓는 사진을 공개했다. 시범경기는 김 위원장뿐만 아니라 중앙간부학교 기념행사 참석자들도 관람했다. 공개된 사진에는 경기 진행 중 축구장 주변을 북한 국기를 든 인파가 빽빽이 둘러싼 모습이 보인다.

경기장 전광판에는 내고향의 상대팀이 '장수봉'으로 표시됐는데, 이는 U-17 대표팀을 지칭하는 것으로 보인다. 북한전문가 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 "여자 축구의 성과를 최고지도자의 배려와 은정과 연결시켜 충성심을 유도하려 한 것"이라며 "중앙간부학교 행사 참석자들에게 당의 지도 아래 국제적 성과가 나온다는 교훈을 보여줘 체제 결속을 강화하려는 의도로 보인다"고 분석했다. 김 위원장은 중앙간부학교 80주년 기념행사 연설에서 젊은 간부 세대에 대한 사상 통제를 강화해야 한다고 밝혔다.

그는 "당학교 교육을 무엇보다 중시하는 이유는 혁명의 세대교체로 인해 당적 단련이 부족하고 감수성이 이전 세대와 다른 젊은이들이 간부 대열의 주력을 이루고 있는 현실과도 관련된다"고 말했다. 북한 매체는 김 위원장이 "전쟁과 복구 같은 엄혹한 시련을 겪지 않은 젊은 간부들이 정신세계와 존엄에서 이전 세대와 차이를 보이고 있으며, 이를 극복할 방안"을 강조했고, "나이가 어릴수록 당적 단련과 혁명화에 더 큰 노력을 기울여야 하며, 교육 내용과 방법 자체에서도 이전보다 높은 수준과 목표를 설정해야 한다"고 말했다고 전했다.

이는 젊은 세대의 사상적 이완이 체제 결속을 약화시키는 요인이라는 인식을 반영한 것으로 해석된다





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